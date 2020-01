I

▪ Aló, ¿oficina de la OEA?

▪ Si, ¿con quién desea hablar?

▪ Con Luis Almagro.

▪ ¿De parte de quién?

▪ Mire soy periodista. Estoy llamando del periódico “Washington-Times-CNN-New York-Herald-Fox-Post”. Quisiera hacerle una entrevista al secretario general.

▪ Por favor espere, voy a ver si se encuentra

II

▪ Jefe; hay un periodista al teléfono que lo quiere entrevistar

▪ Te dije que no me molestaras. Estoy en campaña.

▪ Dice que es del “New York-Washington-Times-CNN-Herald-Fox-Post”.

▪ ¿Cóoooomo? Pelotudo, te he dicho que cuando llaman los jefes, siempre estoy. Comunícame con el señor periodista.

III

▪ Buenos días señor Almagro. Me llamo Paco Caína. Soy periodista del “New York-Washington-Times-CNN-Herald-Fox-Post”. Queremos saber cuál es la situación de América Latina y el Caribe hoy y cómo va su candidatura para la re-elección

▪ Por supuesto, dígame…con ese nombre, seguro que Usted es un buen amigo.

▪ Gracias. Entrando en materia, ¿Qué opina del cambio de gobierno en Argentina?

▪ Bueno, todos sabíamos que Macri es un tarado proveniente de una familia mafiosa, pero hizo grandes cosas durante su gobierno

▪ ¿Cuáles considera que son las más importantes?

▪ La más relevante de todas es que le condonó una deuda multimillonaria a su familia, pero también que contrajo un empréstito de más de 50 mil millones de dólares que Argentina se demorará mucho en pagar, poniéndola en una situación de fragilidad que la mantendrá subordinada a nosotros por mucho tiempo

▪ ¿Subordinada a la OEA?

▪ Al FMI, Estados Unidos, a la OEA, es lo mismo. Todos trabajamos por el mismo objetivo

▪ ¿Alguna otra cosa?

▪ Si, claro. Macri se comprometió a eliminar el hambre en Argentina y al irse del gobierno la dejó en 40%

▪ ¿Y eso es positivo?

▪ Claro que sí, porque el hambre genera pobreza y la pobreza genera conflictos internos en los países, además, conduce al incremento de la migración. Así, se puede justificar que el presidente Trump construya su muro Por otro lado, si los muertos de hambre se alzan y los gobiernos reprimen, Estados Unidos tiene argumentos para incrementar su intervención militar o de cualquier tipo (a la que la OEA presta gran ayuda) y aprovecha para vender armas y subordinar a los ejércitos de la región.

▪ ¿Y qué me puede decir de Chile?

▪ En Chile hay un presidente genial. Ha resistido la ola insurreccional terrorista generada por La Habana y Caracas matando muy poca gente, solo alrededor de 30, al mismo tiempo está haciendo grandes aportes a la lucha antisubversiva porque para impedir que la misma se propague ha ordenado que violen a los presos (aunque se les ha pasado la mano un poco porque han incluido menores), revolucionando de manera extraordinaria los métodos de defensa de la democracia, al dejar ciegos y atropellar en la calle a los terroristas. Chile va muy bien.

▪ Y Colombia, ¿qué está pasando ahí realmente?

▪ Colombia es el mayor ejemplo de democracia en la región. Yo pienso incluso que mucho más que Chile donde existe una distancia muy grande entre ricos y pobres. Uribe es el padre de la democracia mejor consolidada de América Latina y el Caribe. Tanto que pudo designar a sus dos sucesores. Es verdad que después tuvo diferencias con Santos, pero son problemas menores. El sistema es muy sólido sobre todo porque cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos que ha puesto 7 bases militares para asegurarse el control del país y mandarle una advertencia a Maduro.

▪ Pero, el actual presidente Duque ha sido muy criticado por la violación de los derechos humanos

▪ Si, ellos tienen algunos “pecadillos” como los falsos positivos, la corrupción incontrolada, la exacerbación del paramilitarismo con apoyo del Estado, el continuo desplazamiento de decenas de miles de ciudadanos, el asesinato de cientos de dirigentes sociales, de derechos humanos y combatientes desmovilizados de las FARC, la represión indiscriminada contra el movimiento popular y social, la persecución de líderes políticos, los consabidos fraudes en las elecciones, el deterioro creciente de las condiciones de vida de la población, el ingreso del país a la OTAN que lo transformó en fuerza de choque de esa alianza contra sus vecinos, la muerte de decenas de miles de niños por desnutrición en la Guajira, pero todo eso son detalles menores. Las democracias nunca son perfectas.

▪ Un diagnóstico tenebroso Debe ser por eso que es su principal aliado.

▪ Si, Colombia es una gran democracia. Uribe y Duque son mis mejores amigos

▪ En Brasil, ¿parece que las cosas se están complicando?

▪ Parece que sí, es difícil defender a Bolsonaro, un tipo racista, misógino, que reivindica la dictadura, no le importa violar los derechos humanos ni destruir la Amazonía, pero parafraseando al presidente Roosevelt refiriéndose a Somoza. “Bolsonaro es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

▪ ¿Cómo están las cosas por su país, Uruguay?

▪ Ahora que mi partido ganó las elecciones, estaremos mucho mejor

▪ ¿Su partido? Yo entiendo que usted era militante del Frente Amplio.

▪ Se equivoca. Yo siempre he sido blanco. En algo que podríamos catalogar de “jugada táctica” engañé al senil y arrogante Pepe Mujica haciéndole creer que yo era de izquierda, me nombró canciller y después hizo campaña por todo el continente para que yo llegara a secretario general de la OEA jajajajaja. Pobre viejito. Ahora, tendré el apoyo de mi gobierno, lo que será muy importante para mi segundo período.

▪ Tengo que reconocer que Usted es muy inteligente

▪ Gracias, imagínese que tuve que cambiar la fecha de la elección, porque si se hacía en febrero que era cuando estaban pautadas, el Frente Amplio todavía estaría en el poder y no me iban a apoyar. Según ellos los traicioné. Pero como el nuevo presidente, mi amigo Lacalle Pou asume el 1° de marzo, cambié las elecciones para ese mes y ahora tengo el voto de mi país. No quiero sonar auto referente, pero fue algo brillante.

▪ Sin duda alguna, ¿qué piensa de lo ocurrido en Bolivia?

▪ Haber logrado derrocar la dictadura de Evo Morales, a pesar de que ganó las elecciones con algo más de 10 puntos de ventaja es el mayor logro de mi gestión. Lo que no pude con Venezuela, lo hice realidad en Bolivia. El propio Trump, y también Pompeo y Pence y hasta el jubilado Bolton me llamaron para felicitarme. De la misma manera recibí comunicaciones muy elogiosas por mi extraordinaria gestión en Bolivia de parte de Uribe… perdón de Duque (es que siempre me confundo cuando menciono al verdadero presidente de Colombia) así como de Piñera, Bolsonaro, Vizcarra y Lenin Moreno y hasta del hijo de Pierre y Margaret que está gobernando en Canadá.

▪ ¿Cuál fue el elemento clave para logar este objetivo?

▪ Modestia aparte, pude hacer lo que la CIA, la DEA, el Departamento de Estado y la USAID no consiguieron

▪ ¿Y eso qué fue?

▪ Engañar a Evo Morales, le hice creer que estaba apoyando su proyecto, al mismo tiempo trabajé junto a la embajada de Estados Unidos para unir a todos: racistas y fascistas, narcotraficantes y delincuentes que habían sido desplazados del poder y los reuní para organizar el golpe de Estado… disculpe borre eso, quise decir la destitución del dictador.

▪ En México le salió un contrincante fuerte

▪ Si, es verdad, pero como dijo Porfirio Díaz “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Mi jefe los tiene controlados

Fuente: Politika

