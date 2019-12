Todas las formas de lucha

El 20 de diciembre fue un día especial.

Al intendentucho de Santiago, por mandato de un tal Piñera, no cabe duda, y en el marco del Acuerdo por la “Paz” y no sé qué otra cosa, convocó a una masiva concentración de Carabineros en la ex Plaza Italia (hoy Dignidad) y sus alrededores.

Concurrieron efectivos de casi todas las comisarías de la capital, desde distintas arterias y en diversos medios de transporte que hicieron lucir toda su capacidad represiva (operativa, quise decir).

Conté unas 30 motos bajando por Andrés Bello, por ejemplo.

Decenas de autos, furgones, carros blindados, guanacos, retenes móviles, zorrillos…

Los uniformados se lucieron con un cóctel de bombas lacrimógenas y chorros de agua mineral extraída al pie de las vertientes de nuestra larga cordillera (las pocas que no han caído en manos de privados, si queda alguna).

El propósito de esta demostración gallarda ha sido combatir a un enemigo poderoso e implacable, articulado por fuerzas extranjeras que le proporcionan armas de alta tecnología (piedras).

La cúspide de la exhibición se alcanzó cuando un zorrillo persiguió a un manifestante hasta aplastarlo contra otro vehículo policial del mismo tipo.

El hombre cayó al suelo, con fractura de ambas caderas.

Ovación.

Los canales locales de TV no han dado cobertura a este desfile con el entusiasmo con que muestran la Parada Militar.

Es que se viene Navidad, ¡jo jo jo!

Silencio, me digo.

¿No despunta en el cielo la Estrella de Belén?

Intento descubrirla entre la sangre y los gases.

Pero no veo nada.

*Fuente: Politika

