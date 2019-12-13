Son mis zapatos viejos

por Janet Diz (Chile)

Publicado el 13 diciembre, 2019 , en Cultura

SON MIS ZAPATOS VIEJOS,

AQUELLOS CASI VERDES,

DE CUERO ALTO Y RAÍDO,

CALZADO REVOLUCIONARIO,

DE CORRETEOS REBELDES,

QUE APURABAN SU ANDAR

CON EL MIEDO EN SUS

CORDONES Y SUS AGUJEROS

EN LAS SUELAS LISAS.

DESCOSIDOS CUERO Y SUELA

COMO RAZÓN Y TEMOR,

 ME LLEVARON  POR ARENAS

HÚMEDAS, PIEDRAS Y ESCARCHAS,

ARRASTRANDO Y ARROSTRANDO

MIS IDEAS Y LEALTADES.

NO HUBO CHARCO NI ZANJA

QUE OBSTRUYERAN MI PASO,

Y COMO CON BANDERA DE SANGRE,

SEGUÍ PROCLAMANDO

 

MI LIBERTAD A CUESTAS,

BROTANDO DESDE LAS ENTRAÑAS

LAS PALABRAS QUE IMANTABAN

EL PELIGRO Y LA MUERTE.

SON MIS ZAPATOS VIEJOS,

AQUELLOS CASI VERDES,

DE CUERO ALTO Y RAÍDO,

LOS QUE HOY PRETENDO

ENCONTRAR …

 

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