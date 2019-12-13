SON MIS ZAPATOS VIEJOS,
AQUELLOS CASI VERDES,
DE CUERO ALTO Y RAÍDO,
CALZADO REVOLUCIONARIO,
DE CORRETEOS REBELDES,
QUE APURABAN SU ANDAR
CON EL MIEDO EN SUS
CORDONES Y SUS AGUJEROS
EN LAS SUELAS LISAS.
DESCOSIDOS CUERO Y SUELA
COMO RAZÓN Y TEMOR,
ME LLEVARON POR ARENAS
HÚMEDAS, PIEDRAS Y ESCARCHAS,
ARRASTRANDO Y ARROSTRANDO
MIS IDEAS Y LEALTADES.
NO HUBO CHARCO NI ZANJA
QUE OBSTRUYERAN MI PASO,
Y COMO CON BANDERA DE SANGRE,
SEGUÍ PROCLAMANDO
MI LIBERTAD A CUESTAS,
BROTANDO DESDE LAS ENTRAÑAS
LAS PALABRAS QUE IMANTABAN
EL PELIGRO Y LA MUERTE.
SON MIS ZAPATOS VIEJOS,
AQUELLOS CASI VERDES,
DE CUERO ALTO Y RAÍDO,
LOS QUE HOY PRETENDO
ENCONTRAR …