Si no hubieran muertxs, jóvenes ciegxs, violadxs, torturadxs, el informe del ministro del Interior sería material para risas y memes

Y por fin el Ministro del Interior chileno presentó a la Fiscalia un informe para demostrar que en nuestro país -como denunció Piñera al mundo- «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”. Vea usted los contenidos de ese informe. Si no fuera por que ya llevamos decenas de muertos, jóvenes ciegos, jóvenes mutiladxs en sus ojos, violadxs, torturadxs, una economía que se destruye a pasos agigantados, etc., etc., dicho informe sería un excelente material para chistes y memes. Pero la situación es tan trágica, que a los responsables del gobierno sólo los podemos calificar de cretinos, inútiles, imbéciles, incapaces de defender ya no los intereses del país, sino sus mezquinos intereses particulares, tampoco los de su clase, la de los ricos, la de aquellos que se han apoderado del país desde siglos. ¡No es posible que sigan un día más en el gobierno!

La Redacción de piensaChile

Mon Laferte, Claudio Bravo y K-Pop: El informe Big Data que entregó Blumel a la Fiscalía

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó al Ministerio Público un informe de 112 páginas sobre la crisis social en Chile, elaborado con tecnología «extraordinariamente sofisticada» de Big Data con el comportamiento de casi cinco millones de usuarios de redes sociales entre el viernes 18 de octubre, el día en que comenzaron las manifestaciones sociales contra el Gobierno, y el 21 de noviembre de 2019.

Según publica este domingo La Tercera, el informe analiza alrededor de 60 millones de comentarios y separa a los usuarios en cinco grupos. En el primer de ellos destacan los medios extranjeros como Actualidad RT y la cadena venezolana TeleSur, quienes comenzaron a reportear e impactar en redes sociales desde el 19 de octubre en adelante.

Además destacan figuras del kichenrismo como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el cantante español Ismael Serrano y el actor argentino Juan Diego Botto, como principales críticos al Gobierno de Sebastián Piñera.

El segundo grupo de estudio fueron las cuentas internacionales que no apoyan las movilizaciones, aunque se realiza la aclaración de que estas cuentas no alcanzan la magnitud de las que critican la gestión de Piñera durante la crisis.

El K-Pop y Mon Laferte

El tercer, y más grande, grupo analizado por la big data del Gobierno son los jóvenes. El análisis determina que los jóvenes estudiados avivaron las movilizaciones provocando más de cuatro millones de retuits entre el 18 y 25 de octubre. El documento destaca que los jóvenes analizados «son aficionados al K-Pop» y con pocos seguidores en sus cuentas (menos de cinco mil).

El análisis entregado por Blumel destaca además que este grupo de jóvenes buscan entregar un carácter histórico a las movilizaciones y enfocan sus críticas en las violaciones a los DD.HH. y hacia los medios de comunicación por su «silencio» cómplice.

Asimismo acredita que este grupo está «altamente influenciado» por las cuentas de «Piensa Prensa» y «ChileOkulto» en Twitter, además de destacar como «los más influyentes» a la cantante chilena Mon Laferte y a la joven comediante Paola Molina.

En el cuarto grupo están reunidos los usuarios con una alta cantidad de seguidores y que mencionan la desigualdad como el motor de las movilizaciones.

Dentro de estas personas se encuentran los futbolistas Claudio Bravo y Gary Medel, políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio, además de periodistas de radio y televisión con una alta influencia.

Además destaca la cuenta «Vagabundo Ilustrado«, quien se hizo conocido por compartir en Twitter, las intervenciones que realizaba Daniel Stingo en el matinal de TVN.

Los que defienden al Gobierno

El último grupo analizado son los influenciadores que defienden al Gobierno, que, según el propio informe, tienen un impacto mucho menor que las comunidades que critican a La Moneda.

Las cuentas «activistas» pro Gobierno reconocidas son: la activista «Marcela Republicana«, el Ejército de Chile, la cuenta de Carabineros y la de Teresa Marinovic.

El informe además destaca la presencia de «bots» en redes sociales, identificándose más de 11 mil existentes y la mayoría son cuentas creadas postcrisis y provenientes de la comunidad joven.

*Fuente: Radio Cooperativa

El big data del Gobierno: Los detalles del informe por el estallido social que entregó a la Fiscalía

Un análisis de 112 páginas resume el comportamiento de las redes sociales desde el 18 de octubre. Ahí se alzan teorías de la injerencia extranjeras en disturbios. Es la información que esta semana el ministerio del Interior entregó al Ministerio Público.

Ese domingo 20 de octubre, cuando el Presidente Sebastián Piñera declaró que “estamos en guerra”, las redes sociales tuvieron uno de los peaks de conversación desde que, 48 horas antes, había comenzado el estallido. Al día siguiente, más de cuatro millones de usuarios de Twitter, Facebook e Instagram comentaron sobre las movilizaciones con un mensaje de fuerte oposición a la presencia de militares en las calles. Tras la “marcha del millón” del 25 de octubre en Plaza Italia -hoy llamada Plaza de la Dignidad-, la actividad de las cuentas de redes sociales analizadas en Chile presentan un “notable descenso” y las principales narrativas en ese periodo fueron #PiñeraRenuncia, #EstoPasaEnChile, #QueSeVayanLosMilicos y #ChileViolatesHumanRights. Toda esta información es parte de un análisis de la situación social en Chile que elaboró el gobierno. Se trata del mismo documento que el jueves pasado La Moneda entregó al Ministerio Público, en medio de una reactivada disputa con la fiscalía. Esta serie de actividades en las redes es parte de las supuestas pruebas que el gobierno considera para establecer la “influencia de extranjeros” en la agitación social. El documento destaca -entre otros- que el 31% de los autores de estos mensajes está localizado fuera de Chile. “Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información”, afirmó ese día el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de reunirse -pocos minutos antes- a solas con el fiscal nacional, Jorge Abbott, una vez terminó el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. A esas alturas, en La Moneda se vivían momentos de tensión debido a que la máxima autoridad del Ministerio Público no titubeó en desmentir y calificar de “falsos” los dichos de la vocera del gobierno, Karla Rubilar, retrucando que el Ejecutivo no había hecho entrega de información de inteligencia que hablara sobre la participación de grupos organizados tras los ataques en el Metro y que, tampoco, en las investigaciones que se tramitan en el país ha aparecido evidencia de organizaciones a esa escala. Tampoco extranjeros. La cita fue a puertas cerradas. Una vez concluida, el propio fiscal nacional bajó el tono de la polémica y detalló que había recibido de manos del Blumel “información de fuentes abiertas” y se apuró en aclarar: “No información de inteligencia”. Esto último, porque para que el Ministerio Público pueda ocupar en sus causas penales esos antecedentes, estos deben ser liberados bajo los mecanismos de la ley de inteligencia. Un día después de la reunión en La Moneda, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán, acudió hasta el despacho de Abbott para concretar la promesa de Blumel, quien le había señalado que le entregarían esa información “a la brevedad”. En no más de 15 minutos, el reciente nombrado jefe de la inteligencia gubernamental, dejó un informe, pero sin realizar el acto de liberación que exige la ley para que esos datos puedan ser incorporados a las causas penales en tramitación. Abbott podía leerla, pero tiene prohibido siquiera referirse a esa información. Pocos días después del estallido, en el gobierno comenzó a rondar la idea de grupos organizados e influencia de dirigentes de gobiernos extranjeros en la crisis social chilena. De hecho, el propio Mandatario ha aludido a ello en entrevistas. Se comenta que dichas hipótesis han sido alzadas por el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien hace un mes, y mediante un llamado telefónico a Abbott, le aseguró que entregarían información de inteligencia al respecto. Otros lo justifican en un informe de inteligencia de la PDI. Con todo, ninguna de estas informaciones, que vienen contenidas en un informe de la ANI, podría ser utilizada por el Ministerio Público, ya que está protegida por ley. Métricas e influencias El documento entregado por el gobierno a la fiscalía el jueves contiene un análisis big data al comportamiento de casi cinco millones de autores únicos que han generado 60 millones de comentarios -entre el 18 de octubre, el día en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, y el 21 de noviembre- en referencia a la crisis social y política que hoy cumple 64 días. El texto establece que el 19,3% de los comentarios indagados por el gobierno está localizado fuera de Chile, lo que bajó -dicen- luego de “la marcha del millón”. Se identifican cinco grupos o comunidades de opinión e influencia, dos de ellas formadas por autores internacionales. Se distinguen quienes están a favor de las movilizaciones y que critican al gobierno. En ellos se destacan el canal de televisión ruso “Actualidad RT” y la venezolana TeleSur, quienes comienzan a impactar en las conversaciones de redes sociales desde el 19 de octubre en adelante. A estos se suman -según este análisis- figuras del kirchnerismo y peronismo que desde Argentina cuestionan el modelo económico chileno por generar desigualdad. Entre las personalidades mencionan al cantante español Ismael Serrano y el actor argentino-español Juan Diego Botto. Les atribuyen compartir, además, videos sobre la violencia de Carabineros y el Ejército acompañados de datos de heridos y muertos. Entre las fotografías adjuntas aparece una imagen de un video del artista Residente y textos en inglés bajo el hashtag #ChileViolatesHumanRights. Un segundo grupo de estudio fueron las cuentas internacionales que no apoyan las movilizaciones. Aunque se hace la salvedad de que estas no logran la magnitud y el alcance de las que son críticas con el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí se detectan usuarios de Venezuela, Argentina, México y España. Son autores que cuestionan a los partidos de izquierda chilena por no condenar la violencia, apoyan el actuar y medidas impulsadas por el Presidente Piñera y apuntan a datos que demuestran que la desigualdad en Chile ha disminuido en los últimos 20 años. Son cuentas que aluden a la supuesta “injerencia en disturbios” de integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, además de “personas con credenciales diplomáticas”. Entre los autores de este grupo -destaca el análisis entregado a la fiscalía- están los periodistas Jorge Lanata (Argentina) y Madelyn Palmar (Venezuela), la exdiputada venezolana María Corina Machado y la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Un tercer grupo de la big data del gobierno son los jóvenes. Es el grupo más elevado, según el análisis, y que anima la movilización, provocando más de cuatro millones de retuits entre el 18 y el 25 de octubre. Antes del estallido registraban bajas referencias a asuntos políticos y sociales. “Son aficionados al K-Pop”, es una de las características que destaca el documento y tienen pocos seguidores (menos de cinco mil). En su narrativa analizada, está el darles a estas movilizaciones un carácter histórico y enfocan sus cuestionamientos al gobierno en la cifra de muertos, violaciones a los derechos humanos, protestan contra los medios por su “silencio” y por el bloqueo de sus cuentas. Están “altamente influenciados” -dice el documento- por medios digitales y webside como “Piensa Prensa” y ChileOkulto”. Este grupo es quien -según el estudio- “ridiculiza” y trata con tono irónico el que detrás de este estallido social esté Nicolás Maduro. En este grupo se destaca como los más influyentes a la cantante chilena Mon Laferte y a la joven comediante Paola Molina. También se describe un cuarto grupo que tiene un alto impacto por su cantidad de seguidores y mencionan la desigualdades como el motor de las movilizaciones. Los principales articuladores, según esta investigación, del discurso contra Piñera. Cuentan con seis millones de comentarios y 83,2% de retuits. Dentro de estas personalidades, comentan quienes conocen el estudio, están los seleccionados nacionales Claudio Bravo y Gary Medel, políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio (Pamela Jiles, Camila Vallejo, Karol Cariola y Beatriz Sánchez) e incluye cuentas de tuiter de periodistas de radio y televisión con alta influencia en redes sociales. También destaca la presencia de un “activista”: la cuenta “Vagabundo Ilustrado”.

*Fuente: La Tercera

K-Pop, Mon Laferte y Gary Medel: Las “influencias extranjeras” en el estallido social que acusa el informe de inteligencia del Ministerio del Interior Por: El Desconcierto / Publicado: 22.12.2019

Mural Mon Laferte / Dentro de los cinco grupos o comunidades de influencia que separa el informe de inteligencia que entregó el gobierno, en el que se analizaron más de 60 millones de comentarios de las redes sociales, se encuentra el de los «jóvenes», que serían los que más influyen en el movimiento social y que corresponderían, según el estudio del Ejecutivo, a «aficionados del K-Pop» y a gente «altamente influenciada» por portales como «Piensa Prensa» y «ChileOkulto». En esta categoría se menciona y se ubica, por ejemplo, a la cantante Mon Laferte y a la comediante Paola Molina. El jueves pasado, desde el gobierno se hizo llegar al Ministerio Público un informe con un análisis de la situación social en Chile, el cual consta de un registro de una serie de actividades en las redes sociales, que evidenciaría en parte las supuestas pruebas que tiene el oficialismo para establecer la "influencia de extranjeros" en la agitación y manifestaciones sociales. Esta es una afirmación que ha hecho el propio Presidente de la República en reiteradas ocasiones y entrevistas, y que fue desmentida por la Fiscalía, que aseguró que el Ejecutivo no había hecho entrega de información de inteligencia – al momento en que se hicieron dichas declaraciones – que hablara sobre la participación de grupos organizados tras los ataques en el Metro y tampoco de influencias u organizaciones de extranjeros. "Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información", afirmó al respecto ese día el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, según consigna el reportaje que publicó La Tercera. El informe consta de casi cinco millones de autores que han generado 60 millones de comentarios, emitidos entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre, y establece que un 19,3% de estos provendrían de cuentas localizadas fuera de Chile. Dentro de este, se identificaron cinco grupos o comunidades de influencia, de las cuales dos de ellas fueron formadas por autores internacionales. Quienes están a favor de las movilizaciones y critican al gobierno: Dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo, el portal de noticias ruso"Actualidad RT" y la cadena venezolana "TeleSur", figuras del kirchnerismo y el peronismo desde Argentina, el rapero Residente y el cantante español Ismael Serrano. A estas cuentas se les atribuye el criticar el modelo económico de Chile y compartir videos sobre la violencia de Carabineros hacia los y las manifestantes. Cuentas internacionales que no apoyan las movilizaciones: Esta compuesto por usuarios de tendencias de derecha en Venezuela, Argentina, México y España, que cuestionan a los partidos de izquierda chilena, apoyan las medidas impulsadas por Piñera y establecen que la desigualdad en Chile ha disminuido en los últimos 20 años. Entre las personalidades mencionadas en este grupo están la ex diputada venezolana María Corina Machado y la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Jóvenes: Es el grupo más grande y el que influye más en las movilizaciones según el informe. "Son aficionados al K-Pop", establece el documento, que también menciona que tienen pocos seguidores (menos de cinco mil). Son cuentas que cuestionan al gobierno por los muertos y las violaciones a los derechos humanos, y que estarían "altamente influenciados" por los portales informativos "Piensa Prensa" y "ChileOkulto". Dentro de esta categoría caen la cantante nacional Mon Laferte y la comediante Paola Molina. Quienes mencionan las desigualdades como el motor de las movilizaciones: Aquí caben quienes serían los principales articuladores del discurso contra Sebastián Piñera, según consigna el informe, con más de seis millones de comentarios y más de un 80% de retuits. Claudio Bravo, Gary Medel, Pamela Jiles, Camila Vallejo, Karol Cariola, Beatriz Sánchez y la cuenta Vagabundo Ilustrado, son algunas de las cuentas que podemos encontrar en esta categoría. Quienes defienden al gobierno y al modelo chileno: Tienen un impacto mucho menor que quienes critican a la gestión de Piñera y está liderada por perfiles del mismo gobierno, como el de la vocera Karla Rubilar. José Antonio Kast, el Ejército de Chile, Carabineros y Teresa Marinovic, son parte de los usuarios que podemos encontrar en este grupo, en donde se repite el concepto de orden público, se compara la actual gestión con la de Bachelet y se critican los "populismos socialistas".

