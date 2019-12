¡¡Que vergüenza!! ¡¡Y esta es la ministra chilena que encabezó la COP25!!

¡No puede ser! ¿Y esta tipa es ministra en Chile? ¿Cuánto gana?

Preside un Cumbre Mundial y ¿pide que le envíen los resultados por correo electrónico porque tiene que irse al aeropuerto? ¡NO, no es posible! A esta gente de la derecha, le falta tiempo para hacer más … embarradas. No es posible que no tenga el criterio mínimo, para comprender la enorme responsabilidad que asumimos como país, frente al mundo, cuando Chile se hizo cargo de presidir una Cumbre, en la cual, la enorme mayoría de la humanidad esperaba que se llegara a acuerdos y se tomaran medidas, en la única dirección que se puede y debe avanzar para salvar la existencia de nuestra especie. Hay que ser muy imbécil para retirarse antes de que la Cumbre finalice y, además, solicitar que le envíen los resultados por internet, porque ella tiene que partir al aeropuerto para no perder su vuelo.

Viva la ‘EDUKASION $HILEEENA’ mieeerda!! ¿Se fijaron en el acento británico del inglés?

#COP25 ¿ Existe la posibilidad de una Acusación Constitucional a una ministra por inepta ?

Ministra le pide a la Asamblea que le envíen por internet los argumentos finales, ya que hay que irse, la asamblea le da un rotundo NO !

🤭🤭🤭 pic.twitter.com/Zq39910V3m — Jorge Campos S. (@Choroy_Traiguen) 15. Dezember 2019

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ha sido criticada estos últimos días por diversas organizaciones medioambientales y expertos internacionales, debido a su mal desempeño conduciendo las negociaciones entre los más de 200 países que participan de la Cumbre del Clima en Madrid, mejor conocida como COP 25.

Si bien la delegación chilena logró cerrar un acuerdo ayer, titulado “Chile-Madrid Tiempo de Actuar” -el cual propone aumentar las ambiciones medioambientales de los países de cara al próximo año-, la discusión y el proceso para llegar a este fue ampliamente cuestionado, debido a la poca diligencia, que acusan, ha tenido el equipo comandado por la ministra respecto a su rol de conductor de las negociaciones.

Justamente esa molestia fue la que se evidenció este domingo en la asamblea de cierre de la cumbre, cuando Schmidt pidió a los delegados y delegadas de la sala que cerraran la discusión que se estaba llevando a cabo para que, ella y otras personas presentes, pudieran alcanzar sus vuelos.

“Considerando la hora, y el hecho de que muchos tenemos prisa por llegar al aeropuerto, me gustaría plantear que las propuestas sean enviadas y subidas de manera electrónica…“, alcanzó a decir la representante chilena antes de ser interrumpida por varios delegados que le respondieron con un rotundo y prolongado “No”.

Ante esto, la ministra no supo como reaccionar y se quedó en silencio varios segundos, como se puede apreciar en los registros de ese momento.

Mientras Schmidt pasaba su vergonzoso momento, los medios internacionales criticaban que en este documento final no se haya alcanzado un acuerdo para la regulación del mercado del carbono, es decir, de los permisos para contaminar con CO2. Este punto será discutido aparte, de acuerdo a la decisión que tomaron los y las representantes de los países firmantes del último acuerdo.

A esto, le sumamos las críticas que le hicieron organismos internacionales, como Greenpeace International, Action Aid y WWF, a la delegación chilena, luego de que se presentara el primer borrador del documento, el cual fue catalogado de decepcionante.

