Portavoz & Coro Infanto Juvenil – El Otro Chile

Tema del disco «Escribo Rap con R de Revolución» (2012)

En la noche luna llena…

En el día suenan las sirenas…

Vengo de Chile… el bajo Chile anónimo

Actores secundarios en un filme antagónico

Ese Chile que definen de «clase media»

Pero tienen las medias deudas que los afligen y los asedian

El Chile de mis iguales y los tuyos

Que no salen en las páginas sociales de «El Mercurio»

No tienen estatuas y no tienen calles principales

Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales

El de montones de poblaciones que nacieron

Por los mismos pobladores en las tomas de terreno

El de casas bajas, pareadas y los bloques

Las «casas chubi» y los departamentos básicos pa’ pobres

El de los almacenes y bazares varios

Que quiebran cuando invade el barrio un supermercado

El de los cachureos, ferias y persasQue resiste con fuerza el monopolio bestia del centro comercial

El de los que se van en Metro pa’ la pega

Parados y repletos, y en Metro a la casa llegan

De los que hacen su viaje en Transantiago o micro

Y no pagan el pasaje cuando está la mano, m’ijo

El Chile de los carritos de completos

Y sopaipillas que siempre pillas en la esquina de un ghetto

Donde hay menos escuelas que botillerías

El Chile de mis secuelas, de mis penas y de mis alegrías

Vengo del Chile común y corriente

Ese que no sale en comerciales de TV

Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde

Cuidado con quemarte con este mensaje

Vengo del Chile de Víctor Jarra y la Violeta Parra

Los Hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada

El Chile de los 33 mineros atrapados

Que casi murieron por culpa del negrero empresario

Ese Chile de los Liceos Industriales,

Particulares, Subvencionados y Municipales

El de universitarios endeuda’os que tienen que pagar

Como 2 carreras más de las que han estudiado

El Chile que realmente sufrió con el cataclismo

Y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos

Un terremoto no discrimina, y es verdad

Pero si esta forma de vida asesina y criminal

El de los hospitales colapsa’os, donde no hay camilla

Y te atienden en la silla o en cualquier la’o

Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos

Y un infierno es si el AUGE no te ha abrigado

El de vendedores ambulantes, de estudiantes,

Deudores, trabajadores y cesantes frustrados,

El de subcontratados, portuarios,

Mineros, pobladores y obreros explotados

Vengo del Chile de la mayoría

Que cargan en el lomo el trono de unos pocos todo el puto día

El que está en las penas de mi poesía

El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías

Vengo del Chile común y corriente

Ese que no sale en comerciales de TV

Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde

Cuidado con quemarte con este mensaje

Sus discursos de «unidad nacional»

Son sólo eso –discursos– porque otra es la realidad

Vivimos en una sociedad segrega’a

Y no es casualidad: siempre lo quiso así la clase acomoda’a

Porque eso cuando en Chile pienso

No te hablo de banderas y emblemas, te hablo del Chile que vengo

Lo siento, pero si algún día grito «Viva Chile»

Será el día en que realmente Chile sea del pueblo y libre

Canto de los miles y miles…

Desde abajo preparando los misiles…

Es el poblacional…

Agradecimientos especiales a todas las familias de las niñas y niños presentes en este vídeo Colaborativo, representantes de las distintas localidades de La región de La Araucanía.

A todo el equipo que nos acompañó y sembró su grano de arena para que esto fuera posible, los reales protagonistas del otro Chile interpretando con amor cada una de las frases que nuestro hermano Portavoz en su autoria, representa a la Gran mayoría de las familias Chilenas.

Agradecimientos a todo el equipo de trabajo de Nuestro hermano Portavoz, Dj Jopsen, Daniel Medina y Claudio Undurraga quienes compartieron con nuestras niñas y niños este momento inolvidable, entregándoles una experiencia que sin duda quedará registrada en el corazón de cada uno, por el resto de sus vidas.

Agradecimientos a todos los gestores, entidades, y comerciantes minoritarios mediante los cuáles pudimos concretar este hermoso proyecto, a quiénes también nos acompañaron en Bingos, completadas, rifas etc, una comunidad social y cultural participé de este sueño.

Agradecimientos a los músicos Villarricenses, y de la Región Metropolitana que compartieron su talento con mucho cariño y profesionalismo.

Agradecimientos al ser supremo que nos juntó en un mismo sentir, y nos permitió vivir este encuentro que detrás de cámaras abundaba en emociones, ilusiones, alegría pero por sobre todo en amor, a la música, a nuestro barrio, a nuestra gente, a todos los que comprendemos y sentimos muy nuestra cada una de sus estrofas.

Niñas y niños del campo, de la ciudad, de colegios Municipales.

Niñas y niños del Otro Chile.

Artistas:

Portavoz & Dj Jopsen

Producción Ejecutiva: Patricia Contreras

Producción Musical: Andrés Pérez

Dirección Coral y Arreglo Coral: Patricia Contreras

Dirección musical: Esteban San Martín

Integrantes Coro Infanto Juvenil de Pucón.

Solistas: Sofía Herrera – Yessenia Curinao – Nikolas Farfal

Sopranos: Amancay Salazar – Karen Saldías – Josefa Espindola – Florencia Cepeda – Camila Barrera Ailish Garrido – Gabriela Fica – Sofía Mujica .

Contralto: Genesis Mariguin – Constanza Martinez – Camila Cea – Florencia Quinteros- Danieli Estroz – Ayun Vidal – Antonella Ortega.

Tenores: Alejandro Aguilera – Patricio Riquelme – Ignacio Navarrete – Alonso Panguilef – Alfredo Morales – Brayan Garay – Damián Sepúlveda .

Músicos Colaboradores:

Esteban San Martín (Bajo)

Nicolás Fuentealba (Guitarra)

Daniel Paredes (Batería)

Andrés Pérez (Saxofón y arreglo Brass)

Ítalo Viveros (Trompeta)

Daniel Gajardo (Piano)

Miguel Masa Cortez (Percusiones)

Ingeniero en Sonido: Daniel Ruiz

Asistente de Estudio: Juan Jarpa Mezcla y Masterización : Gorila Récords

Grabado en Estudio del Sur Chile.

Realización Audiovisual: Darío Lemus y Gonzalo Bolton

Agradecimientos: Apoderados del Coro Infanto Juvenil Caco Lyon

Colaboran: Apoderados Coro Infanto Juvenil de Pucón.

Municipalidad de Pucón.

Municipalidad de María Pinto

