«No podemos cambiar el Contrato Social si no cambiamos la Constitución»

Nicolás Eyzaguirre fue Director del Banco Central de Chile y luego Ministro de Economía en el Gobierno de Ricardo Lagos y luego Ministro de Hacienda en el Segundo Gobierno de Michelle Bachelet

En esta entrevista de Fernando Paulsen, Eyzaguirre deja en claro cuales son las principales trampas que tiene la Constitución de 1980 y por qué es urgente abolirla, considerarla «el fin de una época». «Fue elaborada por Jaime Guzman para que nada fuera cambiado», afirma Eyzaguirre. Pero el mundo ha cambiado. Ya no existe la Guerra fría, el Bloque soviético, la Cortina de Hierro. Describe, además, los Modelos de Desarrollo y por qué éstos no dan resultados si no incluyen a la gente. Se requiere una Constitución que incluya a todos los chilenos para acercar las enormes brechas sociales que hoy existen.

*Fuente: Mamvas

