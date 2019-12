«No me dejes ir enojada, no me dejes ir sin abrazarme, porque….»

No me dejes ir enojada, no me dejes ir sin abrazarme, no me dejes ir sin decirme que me quieres, no me dejes ir sin antes mirarme bien, porque la próxima puedo ser yo.

Puedo irme y que no me dejen volver. Nunca crean que me fui con alguien, que apagué el celular para que no me molesten. Nunca creas que me fui por mi cuenta. Nunca creas que dejaría a mis hijas , mis peludos y mi hogar.

SI NO REGRESO, ALGO PASÓ… LÉEME BIEN: YO A CASA SIEMPRE QUIERO VOLVER. YO SIEMPRE QUIERO VOLVER.

Si un día no vuelvo, hagan mierda todo!!!

Por Xaviera Rojas, por Macarena Poblete y por las 62 víctimas de femicidio este año 2019 que nunca pudieron volver.

#justiciaparaxaviera

#nomasfemicidios

#vivasnosqueremos

#ylaculpanoeeamia

