Jackson y Boric: Votamos equivocadamente en la Ley Antisaqueos. “Terminamos atrapados en esta jugada del gobierno”

Luego el parlamentario reconoció que “antes de que votáramos esto, pensábamos que si aprobábamos la idea de legislar, íbamos a sumar votos de otros diputados para rechazar esos artículos que son nefastos para la criminalización de la protesta, pero no nos resultó y al final fuimos minoría rechazando estos artículos”.

“como bancada Votamos a favor de la idea de legislar y tras conversar con la bancada, con el equipo, con dirigencias sociales, hemos llegado a la conclusión de que nos equivocamos . Porque con la excusa de los saqueos el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de las formas de protestas como rayar una muralla o las tomas de terreno de gente que no tiene casa”.

*Fuente: The Clinic

Boric continuó señalando que “además en votación particular rechazamos articulo que penaliza barricadas (que se aprobó con votos transversales). Las barricadas en el contexto de la lucha social nos parecen legítimas expresiones de resistencia, y aunque para algunos sea impopular defenderlo, lo haremos”.

Luego precisó que “hay que aclarar que no se ha votado ley anti-encapuchados como irresponsablemente ha afirmado diputada Jiles (está en el Senado). Ese proyecto lo rechazaremos con convicción porque es una pésima legislación”.

“Aprobamos en general porque rechazamos los saqueos y sabemos daño que han causado a trabajadores/as. La izquierda no debe temer respaldar la protesta social, enfrentar a quienes intenten criminalizarla y a la vez enfrentar a quienes se aprovechan de ella para su beneficio individual” sostuvo el parlamentario en un primer tuit.

En el registro Boric manifiesta una autocrítica, señalando que “respecto a la votación en general, que es lo que ha desatado mayor polémica, viéndolo en perspectiva creo que se podría haber hecho de otra manera, lo que nosotros pretendíamos era una señal clara en contra de los saqueos”.

Luego Boric agrega que “sin embargo comunicacionalmente esto no se logró y por lo tanto me parece importante hacer una autocrítica al respecto. Y decir de que debiéramos no haber aprobado en general este proyecto de ley, porque se ha entendido como una criminalización a la movilización, de la cual nosotros nunca vamos a ser parte. Hemos estado en las movilizaciones, vamos a seguir estando aunque le moleste a alguna gente y nuestro compromiso es justamente con los cambios estructurales que se han propuesto desde el pueblo de Chile”.

En la parte final Boric señala que “uno cuando vota lo hace siempre pensando en el bien común y cómo ese bien común además interactúa o se equilibra con el sentir mayoritario de la militancia o a quien uno busca representar. Generalmente ese equilibrio se da, a veces no. Ayer no se dio y por lo tanto es necesario poder revisarse y hacer una autocrítica para hacerlo mejor”.

