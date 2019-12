Hoy es viernes y ¡vamos todos a la Plaza de la Dignidad! 17:00 horas

COMPARTAN – COMPARTAN

NOS ABANDONARON Y NOS ESTÁN MASACRANDO😥😥😥 VIERNES TODOS A LA PLAZA DE LA DIGNIDAD, SI PENSARON QUE EMPEZAR ESTO FUE UNA LOCURA IMAGINENSE PARAR AHORA, ESO SI SERÍA UNA LOCURA.

VIERNES TIENE QUE HABER MÁS DE 1 MILLÓN DE PERSONAS. NECESITAMOS DE SU APOYO ✊🏼✊🏼✊🏼

Cabrxs nos dejaron solos a los primera línea, tanto que nos trataron de héroes por ponernos para recibir perdigones y apagar lacrimógenas para que otros puedan estar manifestándose con niños y ancianos, con actos artísticos y otros tomando chela en plaza Italia de lo más tranquilos, sin que los pacos lleguen a reprimirlos.

Hoy los pacos nos hicieron mierda y eso ha pasado desde hace 4 días al menos, estamos peleando esta guerra solos, esta pelea que es de todos. Nos están regalando a los pacos wn, nos están encerrando, nos pescan y nos cargan con weas para procesarnos y no soltarnos. Ustedes saben que cuando pescan a un cabro de primera línea no es el trato normal de un detenido, nos hacen mierda, nos golpean hasta que se cansan y nos dejan presos días enteros, ya que algunos cabros no tienen familia para llamar (hay muchos casos). No es justo!, no nos estan devolviendo la mano, ÉSTA LUCHA POR LA DIGNIDAD ES DE TODOS WN!!!!! .

No dejen las calles, La Plaza de la Dignidad es un emblema de nuestra lucha, la metáfora de haber devuelto la dignidad a las personas, de haber dicho basta, de haberle quitado el privilegio de la pasividad y el silencio del pueblo a este Estado asesino, de haber alzado la voz ante tanta injusticia!!! Vengan a manifestarse, no hemos ganado nada, nos siguen masacrando por pedir dignidad, NO DEJEMOS LA CALLE, no dejen a los CABRXS de primera línea solos con esta lucha, todos debemos resistir y cualquier manera de manifestarse es válida.

LA LUCHA CONTINÚA HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE!

#AGUANTELAPRIMERALINEA ✊🏼✊🏼✊🏼

