Gobierno contrató campaña publicitaria “por la paz” a la misma agencia que contrató Pinochet

La campaña constará de un spot de 45 segundos en televisión, dos frases en radio de 30 segundos, y un lineamiento gráfico para plataformas digitales.Una campaña comunicacional con el fin de emitir un mensaje “por la paz” contrató el gobierno a través de Mercado Público, según informó El Mercurio. Se tratará de un comercial de televisión de 45 segundos, al menos dos frases de radio de 30 segundos, y un lineamiento gráfico para difusión digital y landing, cuyo valor será de $202 millones provenientes de las arcas fiscales. Los mensajes que el gobierno pide entregar en dicha campaña son “paz para Chile” y “juntos podemos mejorar Chile“, con tono “directo, positivo e inspirador”, según establece el documento de Mercado Público con el que el Ejecutivo solicitó el servicio. En la compra se especifica además que el público objetivo de la campaña es el total de la población, y que se busca “llamar a las personas a tomar una postura de calma para que juntos podamos seguir construyendo un Chile más justo para todos“. La iniciativa será ejecutada por la agencia de Walter Thompson y el contrato fue firmado por el subsecretario general de Gobierno, Christian Schalper. En cuanto a la duración, ésta será de siete días, y aún se desconoce su fecha de inicio. *Fuente: El Desconcierto

Traducción: La agencia Thompson había sido contratada por Pinochet para una gran campaña de Relaciones Públicas destinada a mejorar la «imagen» del dictador .

Fuente: Libro «Dossier Carlucci/CIA«, página 25

Titel Dossier Carlucci/CIA. Autor Ruben de Carvalho Editorial Avante, 1978 Original de University of Virginia Digitalisado 15. Dic. 2009 Páginas 167 página

Clientes

In the mid-1970s, J. Walter Thompson was hired by the military dictatorship of Chile, led by Augusto Pinochet, to «refurbish the image of the regime» after international and Chilean human-rights organizations had documented extensive violations.[27][28]

*Fuente: Wikipedia