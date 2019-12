Dorís González Lemunao, dirigenta vecinal de «Ukamau», ha sido amenazada en plena calle

Doris González Lemunao a sido víctima de una campaña sistemática de amenazas en Redes Sociales. Asedian a Doris porque ella representa un movimiento de pobladores insolente a los ojos de ricos y poderosos. No soportan que Ukamau tenga su agenda propia y desida solidarizarse con los pueblos del continente. No aprueban que Ukamau construya mayorías populares y radicales dispuestas a luchar por lo suyo. No toleran a las mujeres de Ukamau cortando las rutas a primera hora los días de Huelga Nacional. Odian ver los lienzos banderas de Ukamau en cada plaza y calle levantados por puños de trabajadoras.

El día de hoy viernes 6 de diciembre del 2019 a la salida del metro San Alberto Hurtado las amenazas virtuales pasaron a ser en directo. Desde un auto un grupo de hombres profirió amenazas a Doris mientras caminaba por la calle Toro Mazotte «cualquier día apareces por ahí tirada» agregando insultos varios.

Toda nuestra solidaridad con Doris y el Ukamau. Que nada haga decaer tu lucha y la de Ukamau. Sigue adelante con esa alegre rebeldía que te caracteriza.

Para comprender mejor quién es Dors González Lemunao, les presentamos esta entrevista realizada a ella en mayo de este año:

