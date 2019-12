Dictadura en Democracia. «Para que nunca más en Chile»

Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron

me ha cansado

demasiado tiempo del zarpazo mortal a los que amo

me ha cansado

Demasiado tiempo demasiado

me ha cansado

Y desde mis ojos cansados

y desde mi pelo cansado

y desde mi llanto cansado

penetro en tus ojos

y tus ojos se agrandan

y nuestra mirada de ayer es presente y futuro

y mi canto vuelve a cantar en el tuyo.

Para Que Nunca Mas Sol y Lluvia

Al contemplar tu mirada tan triste vuelvo a pensar en ayer,

que caminaba sin miedo a tu lado sin preguntar el porqué,

donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacia escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces

que puedan cantar (bis) Para que nunca más en Chile,

Para que nunca más(bis). Para que nunca más en Chile los secretos calabozos,

vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo,

para que nunca más en Chile

el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo Para que nunca más en Chile

la sangre hermana derramada,

y no se deje florecer la libertad. Hay que apretar el presente con brazos y voces

que puedan cantar (bis) Para que nunca más en Chile,

Para que nunca más(bis).

