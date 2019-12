Declaración de la Sociedad Chilena de Audiología sobre los equipos «disuasivos acústicos»

En relación a las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubulla Mackenney, sobre la dotación de una nueva línea de armas «no letales» por parte de las fuerzas de orden público, entre ellas los denominados discuasivos acústicos o «LRAD» (long range acoustic device) exponemos lo siguiente: […] rechazamos categóricamente el considerar la adquisición y uso de estos dispositivos acústicos de largo alcance, cuya intensidad fluctúa entre 137 dB y 162 dB, según los modelos en el mercado. La exposición, incluso por corto período de tiempo, a sonidos estridentes de dicha intensidad, puede ocasionar daño permanente inmediato el órgano auditivo, lo que varía desde la perforación de la membrana timpánica hasta las muerte de las células encargadas de la audición en la cóclea y la degeneración de las fibras nerviosas que transmiten el sonido. Además dichos dispositivos son capaces de generar otros síntomas, como migraña, tinitus, desequilibrio, náuseas y vértigo.

Sociedad Chilena de Audiología y Corporación Hipoacusia de Chile

Esto se lee en Wikipedia:

El instituto estadounidense National Institute on Deafness and Other Communication Disorders afirma que cualquier volumen encima de 90 db puede causar daños permanentes, independiente de que se use el LRAD tanto como para comunicar mensajes o para emitir un tono agudo. Sus niveles de presión de sonido puede provocar zumbido hasta daño permanente de oído y la pérdida temporal de la vista.16​ Así se puede decir que el LRAD no entraría en la categoría de armas no letales ya que según expertos, sí provocaría daños permanentes en las personas expuestas. Se propone también darles una nueva clasificación a otras armas llamadas “armas no letales” por “armas menos letales” dentro de este último grupo entrarían las bombas lacrimógenas y carros lanza-aguas. Como contramedidas podrían usarse tapones para los oídos u otra forma de protectores auditivos, ya que el sonido del LRAD es idéntico a cualquier otro sonido, solo que extremadamente alto. Así se criticó el LRAD como poco efectivo en su función de arma.17​

