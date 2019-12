Colombia: «Portavoz, el rapero que explica lo que está pasando en Chile»

En el marco del Global Media Forum 2013, organizado anualmente por la Deutsche Welle (DW) en Bonn (Alemania), Noam Chomsky dio una conferencia titulada Una hoja de ruta para un mundo justo – La gente reanimando la democracia. Allí Chomsky reafirmó que hay una enorme desinformación promovida por grandes medios de comunicación desde hace décadas. Al final, un asistente a la conferencia le preguntó al intelectual estadounidense qué querría él exactamente que hicieran los medios de comunicación, a lo cual este respondió de manera escueta, pero clara: que nos informen sobre los temas que de verdad importan.

Después de esta corta introducción, les hago una pregunta, estimados lectores: antes de que estallara la crisis en Chile, ¿sabían ustedes que la situación en ese país estaba tan jodida?

En mi caso personal, debo confesar que no. A pesar de que a menudo tengo contacto con ciudadanos chilenos, no tenía mucha idea de lo que estaba pasando en ese país. Mi ignorancia se la atribuyo a tres causas:

1. Mi falta de interés por ese país.

2. El hecho de que desde hace décadas muchos políticos y economistas nos vendieron a Chile como un paraíso, un “oasis” donde todo iba de maravilla.

3. El hecho de que los grandes medios de comunicación difundían esa idea, ocultando y minimizando la difícil situación social de la gente chilena.

En efecto, cuando yo escuchaba hablar de Chile, lo que oía era que este país iba muy bien, que visitar Santiago es como visitar una ciudad europea, que la calidad de vida es muy buena, que es un país caro (lo cual me hacía suponer que los sueldos eran altos), que no tienen grandes problemas de seguridad. Por todas estas razones, muchos colombianos y otros latinoamericanos han migrado allá para buscar un mejor futuro.

No obstante, la crisis de las últimas semanas me demostró que allá no todo iba tan bien.

Portavoz “no habla de vacilón, simplemente porque de rumba ya habla el reguetón”.

Buscando información sobre lo que está pasando en el país de Víctor Jara, Violeta Parra y Los Prisioneros, encontré a Portavoz, un rapero bastante comprometido. Después de escuchar sus canciones, me quedé boquiabierto. Sentí que Residente (ex-Calle 13) me decía: “esta música es para sembrar una semilla en tu cabeza hueca”.

Ahora, yo me pregunto: ¿cómo es que nunca había oído hablar de ese cantante, cuyas letras son tan crudas como realistas?, ¿tan incorrectas como políticas?, ¿será porque los medios de comunicación nacionales e internacionales solo tienen espacio para los “grandes” artistas del continente, a saber, J Balvin, Daddy Yankee, Bad Bunny y los demás representantes del “género urbano?

Si quieren saber más sobre las causas de la crisis chilena, pero están hartos de leer artículos y de ver reportajes sobre el neoliberalismo, sobre Pinochet, sobre los Chicago Boys, los invito a escuchar algunas canciones de Portavoz.

Canciones como El otro Chile, Donde empieza, Escribo rap con R de Revolución, Te quieren o Al pueblo le asusta la Revolución, no los van a llenar de paz. Al contrario, después de escuchar esos temas van a sentir que la crisis no es solo chilena, sino que el problema también es colombiano, peruano, argentino, mexicano, venezolano…