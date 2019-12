Carta a los profesores y estudiantes de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile

Estimadas Señoras y Señores de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile

Con enorme alegría, hace algunos días recibimos un mensaje avisando de la creación y puesta en marcha de Canalcito TV, con el objetivo de ayudar a quebrar el criminal bloqueo que aplican los Grandes Medios de Comunicación de nuestro país, los que se niegan a informar sobre lo que está ocurriendo en las calles, las plazas, las juntas de vecinos, en fin, en miles de rincones de nuestro país, buscando abrir caminos a la democratización real de nuestra sociedad, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa y digna.

Este fue parte del mensaje que recibimos y que transmitimos a nuestros lectores sobre esa decisión:

“En la Escuela de Cine de la Universidad de Chile estamos trabajando hace un par de meses ya para echar a caminar un CanalcitoTV. La idea es contrarrestar la gran marea de los medios tradicionales y que pertenecen al empresariado y a la derecha. Es un canal realizado principalmente por estudiantes con el apoyo de los docentes y funcionarios.”

Somos un medio que nació hace 18 años, empujado por la necesidad de denunciar lo que ocurría en el país. Nadie de nosotros es periodista, pero asumimos esa tarea por el compromiso con nuestro país y sus ciudadanos. Lo hacemos con horas quitadas al descanso y a la familia. Para que tengan una idea del impacto de nuestro trabajo, les puedo informar que tenemos alrededor de 60.000 visitas mensuales, pero en el mes noviembre estas se elevaron a las 700.000. Eso demuestra que nuestro pueblo, su gente, necesitan información, buscan orientación. Dejaríamos de realizar este trabajo, si los medios asumieran de verdad sus tareas, sus deberes. Por ello nos alegró la noticia de la materialización de vuestro proyecto.

Para ayudar a la difusión de la existencia de vuestro Canalcito TV, hemos tratado hoy de copiar el link en Youtube de Canalcito TV, para insertarlo en nuestro sitio. Pero al hacerlo, o mejor dicho, intentarlo, recibimos el siguiente mensaje:

Sorry, that does not seem to be a link to an existing video. Please confirm that the link works in your browser, and that the owner of the video allowed embed sharing permissions (otherwise, contact the owner of the video to allow embedding). Then copy that full link in your address bar to paste here.

Traducción: Lo sentimos, esto no parece ser un enlace a un video existente. Por favor, confirme que el enlace funciona en tu navegador y que el propietario del vídeo permite el uso compartido de incrustaciones (de lo contrario, ponte en contacto con el propietario del vídeo para permitir la incrustación). A continuación, copia el enlace completo en tu barra de direcciones para pegarlo aquí.

¿Por qué motivos Ustedes no permiten copiar el link al video y reproducirlo en otros sitios?

No queremos elucubrar respuestas. No nos hace bien, menos aún en los tiempos que vivimos. Preferimos esperar vuestra respuesta.

Un saludo cordial a los estudiantes y profesores que han querido trabajar para informar y servir al pueblo, a la sociedad, a las mayorías, pues esa es la única razón de ser de la Universidad.

La Redacción de piensaChile

