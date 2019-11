Unión Social se reune con el Gobierno. Escuche la Intervención de Mario Aguilar

Intervención de Mario Aguilar (Unión Social) en la reunión con el Gobierno. Unión Social agrupa a la fecha a más de 200 organizaciones sociales y sindicales.

Punto de prensa a la salida de la reunión con el Gobierno

Para bajar/ Pliego de los Trabajadores en formato PDF: Propuestas de las y los Trabajadores

Este jueves, en el Palacio de La Moneda estuvieron reunidos dirigentes del Bloque Sindical de la plataforma Unidad Social (US) con el ministro del Interior Gonzalo Blumel, con el objetivo de exigir respuestas al Pliego Laboral de los Trabajadores y Trabajadoras entregado al Gobierno hace ya más de tres semanas.

El encuentro comenzó alrededor de las 08:15 horas- en el “Salón de la Democracia y Memoria” de La Moneda- y duró cerca de dos horas y media. A la salida de la reunión se desarrolló un punto de prensa en el Patio de Los Naranjos. Allí Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, reiteró que: “Hemos asistido a una reunión, donde lo que esperábamos era un respuesta concreta al Pliego de los Trabajadores y Trabajadoras que presentamos el 5 de noviembre, por lo tanto solo podríamos iniciar un diálogo en la medida que hayan señales claras y contundentes”.

Figueroa, enfatizó que también le plantearon al ministro Blumel: “…El tema de los derechos humanos es clave y fundamental: NO a la impunidad e investigación exhaustiva de los casos que se están dando y, además, claridad de los proyectos de ley que el Gobierno ha ingresado al Parlamento (…) también se le ha señalado detener la tramitación de los proyectos de ley que hoy no responden a lo que en el propio Pliego se ha señalado”. Asimismo, se requirió un Plan de Protección y Retención de empleo.

Consultada por la prensa si el ministro Blumel acogió las demandas, Figueroa, detalló: “Él lo acogió. Se ha comprometido a poder gestionar rápidamente con las distintas carteras el debate de estas medidas, pero nosotros hemos vuelto a insistir: Acá no se trata de una negociación porque, no es que partimos desde el piso de los proyectos de ley que el Ejecutivo ha ingresado. Nosotros tenemos el techo que es nuestro Pliego. Acá, nosotros vinimos a escuchar respuestas sobre el Pliego que hemos señalado”.

Al ser requerida por si seguirán las convocatorias de movilizaciones de los trabajadores organizados, Figueroa respondió: “Vinimos a escuchar una respuesta sobre la agencia social. En la medida que el Ejecutivo tenga celeridad para responder, evidentemente que nosotros tendremos que evaluar las acciones que vamos a desarrollar. Nosotros no nos hemos movilizado por capricho”.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, explicó que: “…vinimos a exponer lo que estábamos mandatados (…) con mucha claridad, con mucha franqueza; diría que a ratos una reunión dura, áspera en el sentido del cómo planteamos las cosas (…) No estamos disponibles a una negociación a espaldas de la gente”, precisando que ahora, lo que corresponde, es que sea el Gobierno el que empiece: “…a dar respuestas y gestos concretos. Va a ver paz social en Chile en la medida que haya justicia social. Eso es lo que se necesita como tarea inmediata y que dejen de reprimir a los legítimos manifestantes”.

Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO +AFP, manifestó que: “…le dijimos con mucha fuerza al ministro (…) que se requieren hechos más que palabras”, subrayando que: “Se abre, según las palabras del ministro –esto es muy importante- se abre la posibilidad definitivamente de que los chilenos y chilenas podamos, por ejemplo, comenzar a transitar en la perspectiva de recuperar lo que con tanta fuerza plantean los chilenos y chilenas: Un Sistema de Seguridad Social lo que supone comenzar a arrinconar a las AFPs (…) Está abierto el Gobierno, lo ha dicho públicamente, a transitar en la perspectiva del reparto”.

José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) graficó el encuentro: “…la pelota quedó boteando en el Gobierno para que responda a esta agenda que debe ser más consistente porque, lo que está hoy día en los proyectos legislativos en el Congreso, no son lo que el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas esperan de una cercanía y resolución directa”, señalando como ejemplo el proyecto de Reforma Tributaria, el cual, resaltó, debe retirarse o replantearse si no contiene elementos estratégicos como: “…gravar los impuestos a quienes hoy día concentran la riqueza del país”; también, agregó, la constitución de una: “Comisión de Verdad y Justicia y Reparación a esas familias que han perdido sus seres queridos”, desde que comenzaran las protestas masivas en las calles del país. Por eso, insistió en que: “Hemos dicho claramente que no venimos a negociar; vinimos a colocar los puntos que están en el Petitorio que son de público conocimiento (…) y que el Gobierno responda, pero responda con claridad y oportunamente”.

Jorge Salazar, dirigente de la Unión Portuaria de Chile, valoró está apertura al diálogo del Gobierno pero recalcó: “No vinimos a negociar. Eso que quiere absolutamente claro. Aquí el Gobierno central debe responderle al país y no en una cocina (…) Esperamos que esto avance como diálogo. Y juicio y castigo a los violadores de los derechos humanos, debemos partir por esto y de ahí seguimos conversando”.

*Fuente: CUT Chile

