Una Asamblea Constituyente disfrazada de “convención binominal” y “acuerdo por la paz” desde la cocina

Lo que acabamos de presenciar anoche, a altas horas de la madrugada, es la refacción, la cooptación de una de las demandas centrales del movimiento social por parlamentarios/as de casi todos los sectores. Bajo el slogan de la “máxima unidad para avanzar y lograr la paz social”, han decidido, a puertas cerradas, algo que nació por y desde el pueblo.

Quieren confundir la opinión de la ciudadanía, utilizando eufemismos como “convención constitucional” y dando muestras de que esto es lo que todos/as esperaban y exigían. Eso trae bastantes resquicios que debemos estar atentos/as de no pasar por alto.

Algunas certezas, dudas e ideas:

1. No están todo los partidos políticos: se ausenta el Partido Comunista, Partido Humanista, Partido Ecologista Verde, Regionalistas, PRO y Convergencia Social (sólo firma Boric).

2. Por tanto es un consenso entre la Ex Concertación, la derecha y algunos sectores del Frente Amplio.

3. En el diálogo no se invitó a actores sociales ni organizaciones gremiales y sindicales (por ejemplo Unidad Social).

4. Esto emula la “táctica 2011”, es decir mostrar hacia afuera la unidad de la clase política por dar una solución, pero con una respuesta llena de letra chica y estatus quo: queda como siempre enmarcada en los márgenes de los quórum «guzmanianos», es decir 2/3 para cualquier decisión. Por si fuera poco, la elección de delegados/as parece supeditada a las maquinarias políticas (ver punto 5 de la declaración). La conferencia de prensa de ayer es una nueva postal de los brazos en alto, tal como con la aprobación de la LGE.

5. La propuesta del 3/5 del quórum era más razonable, si no logró el apoyo mayoritario es porque los sectores del duopolio y la derecha en particular necesitan conservar su histórico “derecho a veto”, siendo un 35% el que determina qué se vota y qué no, por sobre el 65%.

6. Se acordó partir de una “hoja en blanco” es decir se escribe la constitución desde cero, y no se va punto por punto reformulando la anterior. ¿Pero qué pasa si no se logran los 2/3 de acuerdo? ¿se conserva el texto del 80? Esa ambigüedad es grave.

7. ¿Quién elabora el plan de trabajo y la implementación?, ¿un comité constituyente que no será otra cosa que una comisión mixta del poder legislativo?, ¿quién la financia y cómo?

8. Hoy el gobierno ha hecho su jugada, con esta salida constitucional busca “desactivar” el mayor movimiento social desde el retorno a la democracia. Busca apoderarse del “centro” y dejar como marginales y radicales a todos/as aquellos/as que no quieran sumarse (por la razón que sea) a este “acuerdo por la paz”. ¿Qué más gráfico que los cientos de metros de tela blanca con que hoy amaneció cubierta la plaza por la dignidad y con la palabra “PAZ” en el centro? ¿Quién financió esto? ¿Qué grupo del poder utilizó esta maniobra propia de la guerra sicológica para confundir a la población, haciendo que inmediatamente saliera en todos los medios nacionales e internacionales?

Conclusiones previas: esto es lo que el poder y la prensa estaban esperando para que se pueda decir que hoy el mundo político “dio el ancho” y así poder seguir criminalizando bajo ley de seguridad del estado (aún vigente) al pueblo digno que no cree en recetas desde el Congreso a puertas cerradas.

Un real proceso constituyente, popular y soberano, no es tan sencillo de pensar bajo un gobierno de estas características, ni con una clase política que tiene la traición al pueblo como su deporte preferido y está dispuesta a cualquier cosa con tal de resguardar sus intereses. Sin la presión popular constante y masiva no se podrá lograr un real proceso constituyente.

Esto continúa, la falsedad y los acuerdos por bajo de la mesa deben ser desenmascarados.

Arriba Pueblo de Chile

Eduardo González Navarro

Dirigente Nacional Colegio de Profesores y Profesoras de Chile

