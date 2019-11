¿Qué se entiende por violencia institucionalizada?

«|p16 Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz. No deja de ver que América Latina se encuentra, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada cuando, por defecto de las estructuras de la empresa industrial y agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida cultura y política, «poblaciones enteras faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política» <26>, violándose así derechos fundamentales. Tal situación exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras. No debe, pues, extrañarnos que nazca en América Latina «la tentación de la violencia». No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos.»

Ese imagen forma parte de un afiche que estuvo hace unos años en paletas de Avisos Comerciales de Santiago. Cuanta hipocresía encierra esa imagen acompañada por esos textos. Hoy. lo decimos alegóricamente, la gente ha salido a la calle y «quiere correr a patadas a ese perro junto a la chimenea«, pues se muere de frío en la calle, o entre cuatro pedazos de cartón (¿recuerdan las Casas Copeva?). ¿Cual violencia es peor? ¿La primera? ¿La de la sociedad que lo empujo a la miseria y le robo ilusiones? ¿O su reacción a ese trato, a las condiciones que lo llevaron a la miseria y/o al frío, y/o al hambre, y/o a la cesantía, y/o …

¿No resulta hipócrita leer el nombre de un banco al pie del afiche. haciendo caridad? ¿»El techo para Chile» es el mismo bajo el cual se cobija esa mascota? Por supuesto que no y nadie lo exige, pero si esperamos en un país con un ingreso per capita de USD 25.000 anuales, que no haya familia viviendo entre cartones, entre latas, en la calle, en el barro, porque eso es VIOLENCIA

Por ello rechazamos y denunciamos que los medios mienten, coucltan, tergiversan la verdad, la realidad, lo que vive el país día a día. No sólo hoy, desde hace mucho rato, tal y como lo hicieron en tiempos de la dictadura. Para ellos, para los medios, también habrá mañana un juicio.

