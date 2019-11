Piñera huele a Dictadura

Hay fuertes indiciones que permiten pensar seriamente que nuestro país está viviendo un intento de Golpe de Estado que se desarrolla de acuerdo a un libreto preparado en oficinas que operan fuera de nuestro país, pero que es hecho suyo y apoyado por la Antipatria.

La Declaración del Sindicato N° 3 de Periodistas y Afines del Grupo COPESA deja esto en evidencia. En dicha declaración personal de COPESA (La Tercera y otros medios) dejan en claro que el artículo titulado «Policía identifica a uno de los autores de incendios en estaciones de Metro” firmado por el periodista Sebastián Vedoya, era una noticia falsa, pero la imagen de destrucción y vandalismo si llegan al los lectores, causando pánico, rabia, rechazo.

La declaración sindical dice: «Se nos informó que el colega Vedoya recibió una instrucción directa del director del medio para elaborar la nota en base a un documento que le aportó esa misma dirección de La Tercera«. Es necesario que el Colegio de Periodistas y los organismos pertinentes investiguen la fuente que utilizó el señor José Luis Santa María Oyanedel, Director del diario La Tercera. No es posible que acciones como esas queden impunes. ¡Impunidad, Nunca más!

Es cierto que el dierio emitió una declaración tratando de explicar lo ocurrido. Al leer la explicación, accedemos a nuevos detalles del caso, los que aumentan nuestra preocupación:

El segundo párrafo de la «Aclaración» publicada por la Tercera el 28.10.2019. nos parece muy elocuente: «Desde la semana pasada, en el gobierno y en organismos policiales circulaba la información sobre la participación de extranjeros en desmanes, lo que fue transmitido en off the record en distintas reuniones por autoridades policiales y de gobierno.» Pero la realidad es que, hasta hoy, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que demuestre que la información que dice poseer, sobre participación de extranjeros en las Manifestaciones y Protestas en Chile, tengan un sustento real. El gobierno sencillamente miente. Esperamos que el gobierno presente resultados de los análisis que se están haciendo en los lugares de los incendios.

No deja de llamar la atención al ver carros totalmente carbonizados. ¿Cómo es posible que incendios provocados en pocos minutos, en instalaciones cerradas, monitoreadas con circuitos cerrados de TV, obtengan ese resultado? ¿No se supone que esos carros están construidos con material incombustibles? Si esos carros están construidos con materiales incombustibles o de difícil combustión ¿cuántos litros de combustible son necesarios para lograr ese resultado? ¿Cómo es posible transportar esas enormes cantidades de combustible, impregnar tantos carros, en tan poco tiempo?

Es evidente que esa noticia engarza en un esfuerzo por crear pánico en la ciudadanía, por levantar el ya viejo truco, utilizado a largo de decenios, para poner en las mentes de nuestros ciudadanos la idea de agentes externos. En el pasado eran los agentes de Moscú. Hoy son los agentes de La Habana y Caracas. No quieren ver que los únicos responsables de lo que ocurre en el país es el eterno saqueo a que someten al pueblo, es la violencia diaria que, en las más variadas formas, vivimos los chilenos.

A pesar de que el cuento de los agentes cubanos y venezolanos en los incendios del Metro falló, desde Miami, la operación sigue corriendo, a cargo de personajes tan grotescos como Jaime Bayly. ¡Vean lo que dice! Sin ningún argumento. Sin ninguna prueba. Sólo utilizando imagenes manipuladas y mostradas fugazmente. La eterna técnica de los mentirosos, los manipuladores, los golpistas y criminales.

Por todo ello, el video que circula en internet, denunciando la misión y tarea de la Base norteamericana montada hace algunos años en ConCon (V-Región), resulta creíble y debe llamarnos a estar alertas. Derrotado en otras regiones del mundo, el imperio se vuelve hacia su patio trasero, con furia inusitada, dispuesto a recuperar el poco grado de libertad alcanzado por nuestros países, despues de vivir casi 20 años de dictaduras en los años 70 y 80 del siglo pasado, crimenes y torturas. Es el mismo imperio que denunciara Simón Bolivar hace 190 años: «Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». [Carta del Libertador Simón Bolivar al Coronel Patricio Campbell, fechada el Guayaquil, el 5 de Agosto de 1829.]. Como siempre, lo hace a través de las manos de la Antipatria, comprada con un par de monedas.

