La revancha de los ignorados: actores sociales que dan fuerza al 18/O y sin los cuales la salida a esta crisis no es posible

¿UNA SOCIEDAD DE INDIVIDUOS?

Al analizar los discursos y prácticas de algunos de estos movimientos durante los últimos 15 años es posible constatar que su unidad básica de organización no es ni la familia ni los individuos sino la comunidad. No se trata de la idea de comunidad cristiana, ni de sectas, sino de grupos que se definen a sí mismos como tal en relación a una lucha determinada; por el derecho a la educación, al agua, al aborto libre, al trabajo, a la vivienda, a un sistema de pensiones digno, etc. Comunidad y lucha son aspectos claves para entender una posible “salida” al conflicto actual.

“Prestar atención a lo que han hecho estos movimientos es particularmente relevante en el contexto actual, donde se discuten las formas que pueda tomar un proceso constituyente que permita otorgar legitimidad a los cambios estructurales que se demandan”.

Otra cosa que han hecho estos movimientos sociales es poner en circulación palabras, ideas y símbolos que logran interpretar a individuos que se sienten identificados y solidarizan con las causas allí presentadas. Construyen una capacidad crítica y organizativa que es susceptible de ser movilizada en contextos de crisis. Es así como el movimiento estudiantil secundario en 2006, y universitario en 2011, pasó de ser un movimiento estudiantil a un movimiento social por la educación; el movimiento de allegados, damnificados por el terremoto del 2010 y deudores habitacionales pasó de ser un movimiento por la vivienda a un movimiento social por el derecho a la vivienda y a la ciudad; movimientos territoriales que buscaban impedir el robo de recursos naturales se transformaron en movimientos por la defensa del agua y los territorios; y movimientos de mujeres al interior de universidades se transformaron en movimientos feministas en espacios que desbordaron con creces el espacio universitario, entre muchos otros.

Ahora, si bien la capacidad de autoorganización entre trabajadores, grupos de mujeres, vecinas y vecinos, estudiantes, profesores, etc. ha venido en incremento durante los últimos 15 años, sería un error pensar que se trata de una condición generalizada que apela a la mayoría de la población, como lo han sostenido los propios movimientos sociales. Esto no significa, sin embargo, como han sugerido algunos analistas, que el estallido social sea la expresión de un estado de anomia; más bien es todo lo contrario; la calle y los espacios deliberativos asociadas a ella son hoy en día el espacio en que los individuos pueden construir una normatividad que los vincule nuevamente a una sociedad que los tenía reducidos a su rincón individual.

Pero, ¿qué pasa con aquellos que no marchan, con los que no luchan, con algunos llaman la mayoría silenciosa? Una parte de ellos se opone explícitamente a la lucha por derechos sociales y vida digna de los movimientos sociales. Otra parte considera a la violencia como una forma legítima de lucha. Otra parte está recién descubriendo que no estaban solos en su malestar. Hay que decir, sin embargo, que buena parte de ese grupo, de los “no convencidos” es también caldo de cultivo para el desarrollo de populismos, sobre todo en la medida en que se desancla la crítica a la elite política de la crítica sistémica.

El tipo de orientación que predomine dependerá en buena medida de la capacidad que tengan estos movimientos de acompañar la actual revuelta con la socialización de un discurso que no abandone el carácter sistémico de la crítica.

“Uno de los aspectos relevantes de la política de los movimientos sociales es que ésta no es un estado superior de ‘lo social’, sino una forma concreta de resistir organizadamente los efectos exclusionarios de la política tradicional (…). La pregunta, entonces, no es cómo estos grupos aparecen, sino a través de qué mecanismos son invisibilizados”.

En una columna reciente, el profesor Altman ha sugerido, a propósito del debate en torno al proceso constituyente, que una “salida” racional al conflicto que el estallido social implica es la realización de una asamblea ciudadana en la que distintos miembros de la sociedad civil, elegidos aleatoriamente con cuotas por etnia y género, participen directamente en la elaboración de una nueva constitución. El profesor Altman desestima los cabildos autoconvocados y las asambleas territoriales como un mecanismo de cambio por considerarlos inefectivos y meramente testimoniales. Esta propuesta de democracia directa posee dos problemas.

En primer lugar, presupone una noción de ciudadanía que es precisamente a lo que las recientes movilizaciones se oponen: una ciudadanía y una democracia de individuos; como si esos individuos tuvieran en el actual contexto intereses abstractos, independientes de la sociedad de la que son parte.

En segundo lugar, abstrae lo único que hace posible hablar hoy en día de un cambio a la constitución: la impugnación radical al modelo de ciudadanía liberal a través de una lucha social. A la fecha el INDH ha interpuesto 168 querellas por tortura y 19 querellas por violencia sexual, y ha contabilizado 197 con heridas oculares. ¿Por qué en este contexto, un gobierno que además de violar los derechos humanos ha demostrado no tener voluntad política para escuchar las demandas sociales aceptaría que se realice una asamblea ciudadana de ese tipo? Aun suponiendo que las personas que forman el gobierno poseen voluntad política y “recursos cognitivos” no sería esperable que decidieran llevar a cabo una instancia como la propuesta ¿No se requeriría para que eso suceda precisamente una demanda y una fuerza social, colectiva, que presiones por dicha instancia en primer lugar?

Si se toma en cuenta tanto el desarrollo de las movilizaciones recientes en Chile como la crítica radical de la actual revuelta a toda la clase política, la asamblea constituyente es la única opción razonable no solo de comenzar a destrabar un conflicto, sino de darle una expresión política propiamente tal.

La asamblea constituyente puede ser un hito más de un proceso que viene desarrollándose hace 15 años, que implique el ejercicio de “otra” política, basada en una idea donde la sociedad es un bien y un espacio común, y no un club al que para ingresar se debe pagar membresía. La operacionalización del mecanismo a través de los cuales se elegiría a los participantes de dicha asamblea tendría que necesariamente considerar a las organizaciones que han movilizado demandas y discursos críticos en materia de educación, trabajo, vivienda, salud, pensiones, autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas; no se trata de peticiones sectoriales de grupos reducidos, sino de demandas que expresan y exigen un nuevo tipo de sociedad.

*Fuente: CiperChile