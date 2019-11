Increíble. Fiscalía está a punto de cerrar investigación y dejar impune fraude por 18.000 millones de dólares en CODELCO

Querella contra Codelco: «Por los delitos de malversación de caudales públicos y otros fraudes y exacciones ilegales»

por Julián Alcayaga Olivares (Chile)

Publicado el 24 agosto, 2019

Este reportaje se publica en la prestigiada revista mexicana Proceso y en Chile marca el debut de Remo.

La Fiscalía Centro Norte -de Santiago- se apresta a cerrar el caso del presunto fraude por 18 mil millones de dólares en Codelco, sin realizar la mayoría de las diligencias solicitadas por los denunciantes.

Así quedarían impunes los responsables de hundir a la cuprífera, así como de causar altísimas pérdidas al Estado.

La mayor parte de los recursos -unos 14 mil millones de dólares- se extraviaron en el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera.

Todo esto ocurre en un periodo de revuelta social, en que es urgente disponer de recursos para saldar una vieja y gigante deuda del estado con la sociedad.

Valparaíso.- Después de 4 años y medio de iniciada la causa judicial, el Ministerio Público se apresta a cerrar la investigación por desfalco en la estatal cuprífera Codelco, que supuso la pérdida de cerca de 18 mil millones de dólares.

Estos dineros fueron defraudados utilizando dos modalidades: subfacturación de cobre y otros minerales, en una práctica que se inició en el primer Gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), y que explican la desaparición de cerca de 14 mil millones de dólares de recursos estatales; y las pérdidas en “mercados de futuro” de cobre, verificadas en operaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2007, que implicaron mermas al fisco por 4 mil 670 millones de dólares.

Estas últimas, a pesar de haber sido reconocidas por el Parlamento y por la propia Codelco, nunca han derivado en sanciones para sus responsables.

El proceso por el “megafraude en Codelco” se inició en querella presentada el 17 de abril 2015 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado, economista y experto en tributación minera Julián Alcayaga Olivares.

La acción judicial fue interpuesta en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, de malversaciones de caudales públicos y otras exacciones ilegales castigadas por el Código Penal que dieron pie al citado fraude.

“Sin duda ninguna que se trata de uno de los procesos más grandes en la historia de Chile, dada su cuantía y considerando que los recursos defraudados habrían podido financiar en gran parte las carencias en educación, salud y pensiones que se sufren en Chile”, señaló Alcayaga en entrevista con Proceso.

No obstante, pese a no haber realizado la gran parte de las diligencias solicitadas por la parte querellante con el fin de establecer los hechos denunciados; y habiendo cometido numerosas irregularidades tendientes a tapar los ilícitos, el 7 de octubre 2019 la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana decidió no perseverar en el procedimiento “por no reunir los antecedentes suficientes para fundar una acusación”. De esta manera solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el cierre de la investigación.

A tal extremo ha llegado la inacción y obsecuencia de la Fiscalía que, habiendo solicitado los querellantes, en reiteradas ocasiones, que se requiriera a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) información relevante para determinar el hecho punible, la fiscal a cargo de la causa Macarena Cañas y el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, se negaron a requerirla.

“Esta negativa, en los hechos, es una forma de encubrimiento del hecho punible” acusa Alcayaga.

Alcayaga solicitó específicamente al tribunal que se oficiara al Servicio de Aduanas y a Cochilco para que informasen cuáles son las cantidades físicas de las exportaciones de cobre y subproductos por parte de CODELCO, en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; el precio de venta y el valor de esas exportaciones; y para que expliquen cuáles serían las razones de la baja considerable de las ventas de Codelco en esos mismo años.

Cochilco entregó cerca de mil páginas de información, pero esta no tenía ninguna relación con los hechos investigados; y la que se relacionaba con los delitos denunciados, nunca fue dada a conocer y no se hizo nada con ella.

Codelco y Servicio Nacional de Aduanas -respondiendo el requerimiento de la justicia- entregaron archivos digitales, pero la fiscalía negó el acceso de dicha información a los querellantes.

En escrito de 14 de mayo de 2018 la parte querellante solicitó que seordenara a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, que se periciara la información proporcionada por estas reparticiones fiscales, pero esto nunca se realizó.

De acuerdo a información disponible en la página web del Poder Judicial, en los cuatro años de investigación sólo se tomó declaración a los exejecutivos de Codelco Juan Villarzú y Roberto Souper.

Esta causa fue inicialmente llevada por la fiscal Giovanna Herrera quien no hizo ninguna de las diligencias solicitadas en la querella y, ante un reclamo de Alcayaga ante el entonces fiscal Nacional Sabas Chauán (de junio de 2015), el Ministerio Público determinó traspasar el caso a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, la que designó a la fiscal Macarena Cañas a cargo de la investigación.

Esta fiscal, en un comienzo se mostró proactiva en la causa pero al cabo de unos meses dejó dormir la investigación, hasta que el 7 octubre de este año, el Ministerio Público comunica al tribunal el cierre de la investigación y que no perseverará en el procedimiento. En dicha comunicación da cuenta, además, que la fiscal a cargo ya no es Cañas sino Patricia Cerda.

La audiencia en que se resolverá el cierre o no de la investigación, se realizará el 3 de diciembre en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Este corresponsal solicitó una entrevista con la fiscal Cerda, pero el departamento de comunicaciones de la Fiscalía Centro Norte no ha contestado este requerimiento.

El desfalco por subfacturación

En relación con las pérdidas por subfacturación ocurridas durante el primer mandato de Piñera, es necesario señalar que estas son tan evidentes que resulta increíble que la Justicia, el Parlamento no hayan tomado cartas en el asunto. La prensa chilena apenas ha informado de esta materia, aunque en Proceso -desde 2012- venimos dando cuenta de estos ilícitos en sucesivos reportajes.

El fraude se demuestra haciendo aritmética simple. A contar de 2010 los ingresos de Codelco fueron muy inferiores a lo que debieran ser en función de la producción y el precio del cobre y sus subproductos. Esto se demuestra fácilmente haciendo la comparación con los resultados de los años previos.

En efecto, en 2006 los ingresos fueron de US$ 17.077 millones, siendo el precio por tonelada (T.) de 6722 dólares y la producción de 1 millón 783 mil toneladas. En 2010 los ingresos totales fueron de US$ 16.066 millones, siendo que el precio promedio de la tonelada de cobre fue mucho mayor -alcanzó los 7538 dólares- y la producción fue similar a 2006 (1 millón 760 mil toneladas).

En 2006 el cobre representaba el 70% de los ingresos totales de Codelco. El resto lo aportaban los subproductos (plata, oro, molibdeno, ácido sulfúrico, entre otros) e ingresos de algunas filiales de esta empresa estatal. En 2010 el cobre pasó a representar más del 82,5% de los ingresos de Codelco, cantidad que alcanzó el 88% en 2012 y 2013.

Alcayaga señala en la entrevista que esto no tiene lógica a nivel de producción puesto que es inverosímil que la composición de los minerales varíe tanto en tan pocos años. Estima que el aumento de la proporción de cobre en las ventas totales de Codelco indicaría que la subfacturación se concentra mayormente en los subproductos, aunque también se realiza en el cobre.

Añade: “Lo que importa constatar es que desde el año 2010 en adelante faltan entre tres y cuatro mil millones de dólares anuales en los ingresos de Codelco”.

En la querella se afirma que “la inexplicable caída de los ingresos continuaron el 2011, puesto que los resultados de ese año arrojan ventas por US$ 17.515 millones, es decir sólo US$ 438 millones más que el 2006, a pesar que la producción creció 3,5%; el precio del cobre en 33%; el oro y la plata, más de 2 veces; y el ácido sulfúrico en 4 veces”. El único mineral asociado al cobre que bajó su precio fue el molibdeno.

Julián Alcayaga señala en este sentido que, en 2011, como sucedió en 2010, existe “una inexplicable caída de los ingresos por ventas de más de 4 mil millones de dólares”.

En la memoria de 2014, Codelco afirma que la producción alcanzó 1.672.000 toneladas de cobre, muy similar a lo producido en 2006. Sin embargo, sus ingresos totales fueron solamente de US$ 13.827 millones, de los cuales US$ 10.729 millones fueron por ventas de cobre propio y US$ 1.859 millones por cobre de terceros.

“¿Por qué los ingresos por ventas de cobre el 2014 son tan bajos en relación a 2006?”, se pregunta Alcayaga. Esto es inexplicable y no fue respondido por la investigación del Ministerio Público.

Según las mismas memorias de Codelco, el precio del cobre fue de 6854 dólares (T.) el 2014, lo que es un 3,6% superior al de 2006.

“Esto quiere decir, que tomando en cuenta solo los ingresos por venta de cobre, en 2014 faltan US$ 1.371 millones de dólares que Codelco dejó de percibir pero que alguien tuvo que ganar”, indica el investigador.

“Pero eso no es todo -agrega-: en ingresos por otros productos, oro, plata, ácido sulfúrico y barros anódicos principalmente, las ventas de 2006 fueron de US$ 1.461 millones, mientras que el año 2014 se declararon ventas de otros productos por solo US$ 569 millones”.

Esto sucedió pese a que la producción de estos productos aumentó el 2014 en relación al 2006, y el precio de esos productos fue casi el doble que el 2006.

“En venta de otros productos faltan US$ 1.500 millones que alguien obligatoriamente tuvo que ganar”, expresa Alcayaga, que es un reconocido defensor del cobre chileno.

En relación con esto, reflexiona este economista. “Esto nos deja dos enseñanzas a lo menos. Primero, la caída de los excedentes se debe principalmente a una inexplicable disminución de los ingresos por venta. Segundo, es evidente que se confirma lo que venimos denunciando desde hace varios años: ¡Están robando en Codelco!”.

Fundamenta: “si las ventas caen estrepitosamente en relación al año 2006, y la producción y el precio del cobre y subproductos son superiores el año 2014 que el año 2006, quiere decir que una gran parte del cobre, el oro, la plata, etc., están siendo vendidos a ciertos clientes a precios muy inferiores a los del mercado. Esos clientes se quedan con una ganancia extraordinaria, y Codelco se queda con los menores ingresos por venta, que han hecho desaparecer los excedentes”.

En la querella, Alcayaga aporta antecedentes que demuestran la subfacturación. Se trata de un informe de Aduanas -de enero 2014- que acredita que Codelco efectuó exportaciones a 2,03 dólares el kilo (0,93 dólares la libra), un valor muy inferior al de mercado y al de otras exportaciones realizadas ese mismo mes en que el cobre se transó a 7,42 dólares el kilo (3,37 dólares la libra).

“Desconocemos que empresas o quienes fueron beneficiados con esta subfacturación, y presentamos la querella precisamente para que el Ministerio Público investigara esta subfacturación, pero que no lo ha hecho” señala el abogado querellante en la entrevista.

Aunque no se ha probado, Alcayaga sostiene que es evidente que deben haber sobornos que expliquen las señaladas subfacturaciones.

Hay otro elemento que confirma que exportaciones de cobre chileno se realizan bajo el valor de mercado. Se trata del estudio Facturación comercial falsa en productos básicos en países en vías de desarrollo: El caso de Chile, Costa de Marfil, Nigeria, Sudáfrica y Zambia, realizado por la UNCTAD en julio de 2016.

Allí se revela que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre en varios países las que en Chile alcanzarían los US$ 16 mil millones entre 1990 y 2014.

En relación con las razones que explican el hecho que se produzcan tan millonarias pérdidas sin que existan sanciones y ni siquiera un conocimiento de ellas, el economista Alcayaga señala que “en Chile, solo el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) y Cochilco están autorizados para fiscalizar la contabilidad de Codelco”.

No obstante, señala que “ambas instituciones dependen directamente del gobierno de turno, y en consecuencia, fiscalizan solo en la medida que este lo permita… y ni Piñera ni los gobiernos siguientes han querido hacerlo”, expresa el economista.

Alcayaga destaca que Codelco no está sometida a la Ley de Transparencia y que para analizar sus cuentas ha tenido que basarse “en lo que Codelco publica en sus Memorias Anuales, que son muy incompletas”.

La disminución de los ingresos de cobre derivado de la subfacturación del mismo, ha redundado en un descenso estrepitoso en los excedentes que Codelco aporta al fisco. Mientras en 2006 estos representaron US$ 9.215 millones en 2014 disminuyeron hasta alcanzar US$ 3.033.

El mal manejo financiero que tuvo Codelco en el primer Gobierno de Piñera se conecta con el explosivo aumento de la deuda de dicha empresa en aquel periodo. Mientras que en 2009 –último año del primer mandato de Michelle Bachelet- esta alcanzaba US$ 3.895 millones, en 2015 (un año después del fin del gobierno de Piñera) esta saltó a US$ 13.083 millones, lo que implica un aumento de US$ 9.188 millones en solo 5 años.

*Fuente: ElRemo