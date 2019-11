Colombia o Chile, ¡la policía es igualmente criminal!

En Colombia o Chile, los resultados del neoliberalismo están destruyendo nuestros países. La economía, los famosos números macros, crecen y crecen; las fortunas de unos pocos crecen y crecen, pero entre tanto, los trabajadores, la gente simple sufre y con esfuerzo sobrevive. En este escenario uno no puede dejar de preguntarse, porque los policías son tan perros, tan brutos, tan criminales que actúan sin ningún tipo de reparo, matando y violando, como si no tuvieran madre, hermanas, esposa, hijas, hijos. El letrero de este joven colombiano que protesta contra el gobierno de Duque, lo dice todo.

«Papá estoy marchando si me ves no me dispares!¡¡»#YoParoEl21NSinMiedo pic.twitter.com/x1ovzTpxWp

— Andre (@AndreGG05) 21 de noviembre de 2019