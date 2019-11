700 académicos envían carta al Secretario General de la ONU para que frene la violencia de Estado en Chile

700 académicas, académicos e intelectuales envían una carta al Secretario General de la ONU para que se frene la violencia de Estado hacia el pueblo chileno que se manifiesta en las calles exigiendo transformaciones profundas. La misiva es firmada por Judith Butler, Giorgio Agamben, Ian Parker, Jacques Leenhardt, Peter Winn, Andreas Huyssen, Alberto Toscano, Neil Brenner, Temma Kaplan, Charles Esche, Jacques Lezra, Margo Glantz, Mikkel Bolt Rasmussen, entre otros.

Señor Antonio Guterres

Secretario General de la Organización de Naciones Unidas

Señora Michelle Bachelet Jeria

Alta comisionada de Derechos Humanos

Organización de Naciones Unidas

11 de noviembre de 2019

Estimados Secretario General y Alta Comisionada:

En las últimas semanas, el mundo ha sido testigo de múltiples, variadas y sistemáticas formas de violación de los Derechos Humanos producidas por las policías chilenas hacia manifestantes de ese país que, en las calles de sus ciudades, vienen exponiendo sus justas demandas de democratización social y cambio político constitucional. En 23 días, desde el 17 de octubre, el Instituto de Derechos Humanos de ese país ha constatado 23 muertos, 5.629 personas detenidas, 2.009 heridos en hospitales por disparos de bala, perdigones y otras armas, 198 personas con heridas oculares y 283 acciones judiciales en contra de carabineros, entre ellas, 192 por torturas y tratos crueles y 52 por violencia sexual.

Particular estupor nos producen las recurrentes lesiones por disparos a corta distancia realizados por agentes de la policía al rostro y a los ojos de las y los manifestantes, con resultados de pérdida total o parcial de su vista. Más de 180 personas, en su mayoría jóvenes, se encuentran hoy mutiladas de su vista por disparos de la policía, y las víctimas crecen día a día, en lo que ha sido calificado como “emergencia sanitaria” por el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, y que se está convirtiendo en una política de mutilación producida ex profeso por la policía chilena hacia los y las jóvenes de su pueblo, quienes fueran los primeros en salir a las calles a manifestarse. En el día de ayer, la Unidad de Trauma Ocular del principal Hospital público que atiende estas afecciones, ha señalado que los carabineros chilenos están disparando balines a una distancia inferior a 10 metros y dirigidos a la zona de la cabeza, esos balines así disparados pueden tener consecuencias no solo en la vista sino también cerebrales. Ayer mismo, el estudiante Gustavo Gatica Villarroel, recibió impactos de proyectiles policiales en sus dos ojos.

Ninguno de los protocolos de la policía chilena la autoriza a disparar a tan pocos metros y a la cara de los manifestantes. La policía chilena está actuando hoy fuera de la ley y el Gobierno de Sebastián Piñera y su ministro del interior, Gonzalo Blumel, deben hacerse responsables de frenar esta escalada de crímenes y violencia policial que ya cobra carácter de Terrorismo de Estado.

Como intelectuales y académicos de distintas partes del mundo, seguimos con mucha atención el actual proceso constituyente chileno, de movilización de amplísimos sectores de la población de ese país por demandas justas de igualdad, justicia y democracia, y nos vemos en la responsabilidad de no dejar de denunciar y aportar a frenar de una vez esta violencia estatal hacia el pueblo chileno. Si esto se deja pasar estaríamos forjando, además, un muy mal precedente histórico para los pueblos de diversas partes de la tierra que se expresan por sus derechos.

Les solicitamos respetuosamente, en su calidad de máximos representantes de Naciones Unidas, tengan a bien solicitar a las instituciones del Estado chileno, Gobierno, Congreso y Poder Judicial frenar esta grave política de violación de los derechos humanos de un pueblo que legítimamente se expresa de manera política por la mejora de sus condiciones de vida.

Atentamente,

Desde fuera de Chile Académicos, Académicas e Intelectuales:

1. Judith Butler, University of California, Berkeley (EEUU).

2. Giorgio Agamben, filósofo (Italia).

3. Ian Parker, University of Leicester (UK).

4. Peter Winn, Tufts University (EEUU).

5. Jacques Leenhardt, Directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, París (Francia).

6. Andreas Huyssen, Villard Professor Emeritus of German and Comparative Literature, Columbia University (EEUU).

7. Alberto Toscano, Goldsmiths, University of London (UK).

8. John Beverley, Emeritus Distinguished Professor, University of Pittsburgh (EEUU).

9. Beatriz Gonzalez-Stephan, Rice University (EEUU).

10. Margo Glantz, escritora (México).

11. Neil Brenner, Harvard University (EEUU).

12. Luiz Ruffato, escritor (Brasil).

13. Charles Esche, Director Van Abbemuseum, Eindhoven, Netherlands; Professor, University of the Arts, London, England (UK).

14. Silviano Santiago, escritor (Brasil).

15. Temma Kaplan, Distinguished Professor of History, emerita at Rutgers University.

16. Ariel Dorfman, escritor. Profesor Emérito de la U de Duke (EEUU).

17. Berenice Bento, Departamento de Sociologia/UnB (Brasil)

18. Beatriz Llenín Figueroa, escritora (Puerto Rico).

19. Gabriel Giorgi, New York University (EEUU).

20. Ben Bollig, Professor of Spanish American Literature, University of Oxford (UK).

21. Tanja Dückers, escritora (Berlin – Alemania).

22. Francine Masiello, profesora emérita, U. of California, Berkeley (EEUU).

23. Franco Mascayano, New York State Psychiatric Institute (NYSPI).

24. Jacques Lezra, Director del Departamento de Estudios Hispánicos, Universidad de California Riverside (EEUU).

25. Arcadio Díaz-Quiñones, Professor Emeritus, Princeton University (EEUU).

26. Alma Concepción, Independent Artist-Scholar, Princeton, New Jersey (EEUU).

27. Ana María Ochoa, Columbia University (EEUU).

28. Raul Antelo, Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil).

29. Juan G Gelpí, Escritor, catedrático jubilado, Universidad de Puerto Rico.

30. Julio Ramos, profesor Emérito, University of California, Berkeley (EEUU).

31. Horacio González, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

32. Román de la Campa, University of Pennsylvania (EEUU).

33. Alejandro Zambra, Escritor chileno (México).

34. Mary Louise Pratt, Silver Professor and Professor of Spanish and Portuguese Languages and Literatures at New York University.

35. Mikkel Bolt Rasmussen, University of Copenhagen (Dinamarca).

36. Rosa Perelmuter, catedrática de literatura hispanoamericana, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EEUU).

37. Jane Kelly, Kingston University (retired), London (UK).

38. Serge Bakchine, Professor of Neurology, Head of department of Neurology., University Hospital of REIMS. University of Reims Champagne Ardenne (Francia).

39. Silvana Mandolessi, Escritora, KU Leuven (Bélgica).

40. Gabriel Peluffo Linari, Universidad de la República (Uruguay), Academia Nacional de Letras (Uruguay).

41. Edmundo Paz-Soldán, Escritor boliviano. Universidad de Cornell (EEUU).

42. Ignacio López-Calvo, University of California, Merced (EEUU).

43. Flora Süssekind, Fundação Casa de Rui Barbosa (Brasil).

44. Florencia Garramuño, Universidad de San Andrés (Argentina).

45. Erica Burman, University of Manchester (UK).

46. Álvaro Fernández Bravo, Investigador CONICET (Argentina).

47. Erika Pani, El Colegio de México.

48. Lucía Melgar, Profesora, México.

49. Evando Nascimento, Escritor (Brasil).

50. Karen Genschow, Goethe Universitat, Frankfurt (Alemania).

51. Benjamin Cook, Cambridge Health Alliance/Harvard Medical School.

52. Ana Maria Progovac, Harvard Medical School / Cambridge Health Alliance.

53. Fernanda Peñaloza, Senior Lecturer in Latin American Studies | Coordinator of SURCLA, Spanish and Latin American Studies Department, University Of Sydney (Australia).

54. Japhy Wilson, Department of Politics, University of Manchester (UK).

55. Alejandra Márquez, profesora de literatura hispanoamericana, Michigan State University (EEUU).

56. David H. Treece, Camoens Professor of Portuguese, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, King’s College London.

57. Edgardo Rodríguez Juliá, escritor (Puerto Rico).

58. Gabriella Citroni, profesora de derecho internacional de los derechos humanos, Milán (Italia).

59. Analía Isabel Gerbaudo, UNL-CONICET (Argentina)

60. Diego Tatían, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

61. Alvaro Javier Idrovo, Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, Universidad Industrial de Santander (España).

62. Graciela Montaldo, Columbia University (EEUU).

63. Claudia Flores, Director, Human Rights Clinic, University of Chicago Law School (EEUU).

64. Gilles Pradeau, Doctoral Researcher University of Westminster, London (UK).

65. Javier Uriarte, Stony Brook University, New York (EEUU).

66. Roberto Pittaluga, Profesor UBA /UNLP / UNLPam, Argentina.

67. Cristina Burneo Salazar, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador).

68. Dora Barrancos, UBA/UNQ (Argentina).

69. Jose Horacio de Almeida Nascimento Costa, poeta. Universidad de Sao Paulo (Brasil).

70. Sergio Villalobos-Ruminott, University of Michigan (EEUU).

71. Mirta Kupferminc, Directora de Grafica Insurgente, Directora de LABA-BA (Argentina).

72. Freja Cervantes, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México).

73. Alicia Susana Montes, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

74. Andrés Avellaneda, Emeritus Professor, Center for Latin American Studies Spanish and Portuguese Studies, University of Florida (EEUU).

75. Julieta Yelin, Investigadora Adjunta – CONICET (Argentina).

76. Carolina Sá Carvalho, Assistant Professor of Spanish and Portuguese Literatures at the University of North Carolina at Chapel Hill (USA).

77. Julian Williams, The University of Manchester (UK).

78. Stelio Marras, Antropologia, Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), Universidade de São Paulo (USP) (Brasil).

79. María A. Gutiérrez Bascón, Postdoctoral Researcher, John Morton Center for North American Studies, University of Turku (Finlandia).

80. Janet H. Sedlar, Ph.D. Senior Lecturer and Co-Director of the Spanish Language Program University of Chicago (EEUU).

81. Marcial Godoy-Anativia, Director asociado, Hemispheric Institute, New York University (EEUU).

82. Ángeles Mateo Del Pino, Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España).

83. Ignacio A. Ayala Cordero, El Colegio de México/Grupo de Estudios Historia y Justicia.

84. Alisa Busch, Harvard Medical School (EEUU).

85. Carlos Vázquez Cruz, Department of Romance Studies, University of North Carolina at Chapel Hill (EEUU).

86. Micaela di Leonardo, Professor, Anthropology, African American Studies, Gender&Sexuality Studies, Performance Studies, Northwestern University (EEUU).

87. Sandra Kats, Directora de Inclusión, Discapacidad y DDHH, U. Nacional de la Plata (Argentina).

88. Ronald Solís, Director de Postgrado, Escuela de Ciencias Psicológicas, Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala).

89. Martin La Roche Contreras, Director del Musée Légitime, Holanda.

90. Cora Requena Hidalgo, Universidad Complutense de Madrid (España).

91. Verónica Jiménez Jacinto, Universidad Nacional Autónoma de México.

92. Cynthia M. Tompkins, Arizona State University (EEUU).

93. John Blanco, Associate Professor of Comparative Literature, Spanish and Cultural Studies, University of California San Diego (EEUU).

94. Ana Laura Rivoir. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (Uruguay). Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS.

95. Cécile Leconte, Senior Lecturer in Political Science, University of Lille (Francia).

96. Anamaría González Luna Corvera (Universidad de Milán – Bicocca (Italia).

97. Daniel O. Mosquera, Interim director Latin American and Caribbean Studies Program Dept. of Modern Languages and Lits., Union College (EEUU).

98. María Stegmayer, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

99. María José Bruña, Universidad de Salamanca (España).

100. Emilio Crenzel, investigador CONICET-Profesor Universidad de Buenos Aires (Argentina).

101. Romané Landaeta Sepúlveda, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador).

102. Ana M. Vara, UNSAM (Argentina).

103. Maria Berrios, Curator, Berlin Biennale (Alemania).

104. Katherine Hite, Vassar College, Poughkeepsie, New York (EEUU).

105. Renan Oliveira, Universidade de São Paulo (Brasil).

106. Lisa Dixon, Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons (EEUU).

107. Alexis De Greiff A., Universidad Nacional de Colombia.

108. Stefan Peters, Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) – Justus-Liebig-University Giessen (Alemania).

109. Oscar Yáñez Suárez, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (México).

110. Regina Tapia Chávez, profesora-investigadora, El Colegio Mexiquense (México).

111. María Martha de la Soledad Posadas Medina, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (México).

112. Angélica Cuellar Vásquez, Directora Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM (México).

113. Laura Jannina Hossiason, Universidad de Sao Paulo (Brasil).

114. Alberto Aggio, UNESP (Brasil).

115. Camilo Trumper, University at Buffalo (SUNY) (EEUU).

116. Thomas Klubock, University of Virginia (EEUU).

117. Nara Milanich, Barnard College, Columbia University (EEUU).

118. Jorell Meléndez-Badillo, Dartmouth College (EEUU).

119. Susana Draper, University of Princeton (EEUU).

120. Ismael Rafols Ingenio (CSIC-UPV), Universitat Politècnica de València, (España).

121. Barbara Van Dyck, University of Sussex (UK).

122. Joshua Frens-String, University of Texas at Austin (EEUU).

123. Maria Elina Estébanez, Centro Redes / UBA (Argentina).

124. Leonardo Silvio Vaccarezza, Universidad Nacional de Quilmes

125. Rebeca de Gortari Rabiela, UNAM.

126. Ignacio Del Valle Dávila, UNILA (Brasil).

127. Emmanuelle Reungoat, Maitresse de conférences en science politique, Université de Montpellier (Francia).

128. Jens Andermann, New York University (EEUU).

129. Adriana Rodriguez Persico. Universidad de Buenos Aires, CONICET (Argentina).

130. Blanca Estela Zardel Jacobo, FESI, UNAM (México).

131. Paloma Bernal, University of Sussex (UK).

132. Matthew Lockwood, University of Sussex (UK).

133. Carla Caffé, Escola da Cidade (Brasil).

134. David Whyte, University of Liverpool (UK).

135. Juliano Gustavo dos Santos Ozga, Instituto Histórico e Geográfico de São Luiz Gonzaga (IHG SLG) e Priorado dos Inconfidentes (Brasil).

136. Leonel Corona-Treviño, UNAM (México).

137. Eduardo Robles Belmont, UNAM, IIMAS.

138. Marco Palacios, El Colegio de México.

139. Horacio Banega, Docente Investigador / UBA /UNQ (Argentina).

140. Lorena Verzero, CONICET-UBA (Argentina).

141. Mónica Lozano, PhD, Investigadora independiente – Colombia.

142. Raúl Velázquez, FADU. Universidad de la República (Uruguay).

143. Constantine Gatsonis, Brown University (EEUU).

144. Francisco A. Ortega, Universidad Nacional de Colombia.

145. Arthur Arruda Leal Ferreira, UFRJ/ (Brasil)

146. Paolo Vignolo, Universidad Nacional de Colombia.

147. Ilana Gareen, Brown University School of Public Health.

148. Joseph Hogan, Brown University.

149. Julieta Oddone, FLACSO (Argentina).

150. Nicola Bottiglieri, Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Italia)

151. Lucía Guerra, Profesora Emérita, U. de California, Irvine (EEUU).

152. Camilla Cattarulla, Prof. Ordinario, Universidad Roma Tre (Italia).

153. Ilaria Magnani, Academica Università Degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Italia).

154. Alessandro Zironi, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italia).

155. Alejandra Uslenghi, Northwestern University (EEUU).

156. Laura Colaneri, University of Chicago (EEUU).

157. Natalia Taccetta, Universidad de Buenos Aires, CONICET (Argentina).

158. Lola Proaño-Gómez, IIGG- Universidad de Buenos Aires (Argentina).

159. Véronique Dimier, Département de Science politique, Université Libre de Bruxelles (Bélgica).

160. Pamela Brownell, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

161. Janett Reinstädler, Universität des Saarlandes, Saarbrücken (Alemania).

162. Martín Unzué, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

163. Jorge Coronado, Director Program in Latin American & Caribbean Studies Center for Native American and Indigenous Research, Northwestern University (EEUU).

164. Federico Lorenc Valcarce. Profesor Titular Universidad Nacional de Mar del Plata, Investigador Independiente del CONICET (Argentina).

165. Antonio Sotomayor, Associate Professor & Librarian of Latin American and Caribbean Studies, International and Area Studies Library, University of Illinois Library (EEUU).

166. José María Casco, UBA/UNSAM (Argentina).

167. Jimena Cecilia Trombetta, UBA-CIyNE-IHAAL-IAE (Argentina)

168. Maria Alfonsina Angelino FTS – Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina).

169. María Isabel VIllad GIl, Universidad de Antioquia. Colombia y UNALP (Argentina)

170. Mirian Cinquegrani, Dpto. De Humanidades. Universidad Nacional del Sur.

171. Eska Elena Solano Meneses, Universidad Autónoma del Estado de México (México).

172. Olaf Kaltmeier, Professor, Bielefeld University. Director “CALAS-Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies” (Alemania).

173. Gustavo Mariluz, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

174. Maristella Svampa, CONICET – Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

175. Enrique Leff, Universidad Nacional Autónoma de México (México).

176. Dimas Floriani, Universidade Federal do Parana – Casa Latinoamericana (Brasil).

177. Arturo Escobar, University of South Carolina, Chapel Hill (EEUU).

178. Carlos Walter Porto-Gonçalves, Universidade Federal Fluminense (Brasil).

179. Joan Martínez-Alier, Universidad de Barcelona.

180. Guadalupe Valencia, Universidad Nacional Autónoma de México (México).

181. David Barkin, Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad Xochimilco, (México).

182. Ambrosio Velasco Gómez, Universidad Nacional Autónoma de México (México).

183. Carlos Eduardo Maldonado, Universidad El Bosque (Colombia).

184. Gabriela Merlinsky, Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

185. Pedro Roberto Jacobi, Universidade Federal de Sao Paulo (Brasil).

186. Graciela Ana Canziani. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina).

187. Claudio Lowy. Asociación Bios. Nodo Tandil. Provincia de Buenos Aires, (Argentina).

188. Facundo Martín, CONICET – Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).

189. Kristina Dietz, Docente Investigadora Freie Universität Berlín (Alemania).

190. Silvana Buján, Premio Nacional de Periodismo 2007 (Argentina).

191. Jorge Oscar Daneri, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, (Argentina).

192. Sarah Jane Holcombe. Senior Learning Advisor, Johns Hopkins University (EEUU).

193. Sahai Hamilton Burrowes. Associate Professor, Touro University California (EEUU).

194. Flagg, PhD MPH, UC Berkeley School of Public Health (EEUU).

195. Juan Poblete, Universidad de California, Santa Cruz (EEUU).

196. Ana Patricia Noguera, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, (Colombia).

197. Alberto Acosta, Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, FLACSO, (Ecuador).

198. Julio Boltvinik, El Colegio de México (México).

199. Arturo Argueta Villamar, Universidad Nacional Autónoma de México (México).

200. José Luis Lezama De La Torre, El Colegio de México (México).

201. Ana María Ochoa Gautier, Professor and Chair, Department of Music Professor, Center for the Study of Ethnicity and Race, Columbia University (EEUU).

202. Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, UNAM, (México).

203. Enrique Viale, Fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Argentina).

204. Thomas Perrault, Syracusse University (EEUU).

205. Enrique Luengo González, Universidad Jesuita de Guadalajara (México).

206. Mario Pecheny UBA Conicet (Argentina).

207. Silvia Grimberg UBA Conicet (Argentina).

208. Gisela Heffes, Rice University (EEUU).

209. Maria Inez Turazzi, historiadora, professora colabora da Universidade Federal Fluminense (Brasil) e pesquisadora do CNPq (Brasil).

210. Veronica Tozzi Thompson, UBA Conicet (Argentina).

211. Federico Penelas, UBA Conicet (Argentina).

212. Agnes Lugo-Ortiz, The University of Chicago (EEUU).

213. Monica Gordillo Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Conicet (Argentina).

214. Ximena Espeche, UNC Conicet (Argentina).

215. Liliana Gastron, Universidad Nacional De Lujan (Argentina).

216. Arquitecto Eduardo Schmunis.

217. Daniel Jones, UBA Conicet (Argentina).

218. Gabriela Rodriguez, UBA Conicet (Argentina).

219. Silvina Jensen, UBA Conicet (Argentina).

220. Isabella Cosse, UnSam Conicet (Argentina).

221. Jennifer L. French, Professor of Romance Languages, Williams College (EEUU).

222. Sandra Gayol Ungs, Conicet (Argentina).

223. Sandra Contreras, IECH, UNR-CONICET, Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (Argentina).

224. Paula Pochintesta, Flacso Unlu y Unla.

225. Iván Patricio Canales Salgado, Consultor Cepal – (Habitat, Asentamientos Humanos); Función pública Gouvernement Nouvelle-Calédonie.

226. Samuel Andrés Arias Valencia, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia (Colombia).

227. María Fernanda Solilz, UASB (Ecuador).

228. Gabriel Escobar Morales, Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala).

229. Shaun Grech, Director of The Critical Institute.

230. Pablo Domínguez, Comisión Accesibilidad, Universidad Nacional del Comahue (Argentina).

231. Alejandra Oberti, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Argetina).

232. Julieta Arévalo, Universidad Nacional de Lanús (Argentina).

233. Aldo Lauria Santiago, associate professor of history and director of Latin American and Latino Studies at the College of the Holy Cross (EEUU).

234. Sidonie Souvignet-Rancon, Docteure en sociologie, Université Lyon2 (Francia).

235. Alejandra Sofía. Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

236. Aldana Galardo. Universidad Nacional de la Matanza (Argentina)

237. Ana Tamayo, Universidad Santiago de Cali (Colombia)

238. Ayelen Crapanzano, Universidad Nacional de Lanús (Argentina).

239. Fermín Ponce León, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (México).

240. Sabine Schlickers, Universität Bremen (Alemania).

241. Juliana Hilda Cabeza , Universidad Nacional de Lanús (Argentina).

242. Lic. Anahi Tejerina. Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Río Negro (Argentina).

243. Mauricio Mareño Sempertegui.Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

244. Aleida Fernández Moreno, Universidad Nacional de Colombia (Colombia).

245. Irma Saucedo González, investigadora en estudios de género (México).

246. Ma. Guadalupe Huacuz, profesora investigadora, UAM-X (México).

247. Lucía Raphael de la Madrid, investigadora, IIJ-UNAM (México).

248. Laura Lenci, Directora del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

249. Elena Scirica, Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Universidad de Buenos Aires (Argentina).

250. Ezra Susser, Departments of Psychiatry and Epidemiology, Columbia University (EEUU).

251. Maria Rosaria Stabili, Departamento de Ciencias Politicas, Universidad Roma Tre (Italia).

252. M. Cristina Secci, Universidad de Cagliari (Italia).

253. Mauricio Fernández Picolo, Departamento de Historia, Trelew, Universidad Nacional de la Patagonia (Argentina).

254. Pablo Scatizza, Historiador, Universidad Nacional del Comahue (Argentina).

255. Débora Gorban ICI-UNGS Conicet, Buenos Aires (Argentina).

256. Dante Peralta, investigador y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina).

257. Daniel Lvovich, Historiador. Ungs-Conicet (Argentina).

258. Mónica Gatica, Universidad Nacional de la Patagonia, Trelew, Chubut (Argentina).

259. Cristian Molina, Escritor, Investigador del IECH (CONICET/UNR), Rosario (Argentina).

260. Donata Meneghelli, Università di Bologna (Italia).

261. Alan Pérez Medrano, Freie Universität Berlin (Alemania).

262. Laura Demaría, University of Maryland (EEUU).

263. Gabriela Aguila, Conicet / Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

264. Kurt Frieder, Presidente Fundación Huésped, Buenos Aires (Argentina).

265. Ana Maria Barletta, Coordinadora Maestría en Historia y Memoria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

266. Marcela Ternavasio, Catedrática de la Universidad nacional de Rosario e investigadora de CONICET (Argentina).

267. Mariano Mestman, Investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET (Argentina).

268. Francisco J. Cantamutto, Investigador Asistente, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca (Argentina).

269. Rima Brusi, Ph.D., Lehman College, CUNY (EEUU).

270. Alejandro Eujanian, Director Doctorado en Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

271. Osvaldo Battistini, Investigador CONICET, Investigador-Docente ICI-UNGS (Argentina).

272. Ely Orrego Torres, Ph.D. Student in Political Science, Northwestern University.

273. Alicia Vargas Amésquita, Universidad de Guadalajara (México).

274. Viviana N. Hong – Spanish Instructor, Pasadena City College (California, EEUU).

275. Benoît Santini, Université du Littoral Côte d’Opale.

276. Laëtitia Boussard, Traductora y profesora “agrégée”, París, (Francia).

277. Pablo Berchenko, Ex_catedrático, Universidad de Aix-Marsella (Francia).

278. Maria Vittoria Calvi, Università degli Studi di Milano (Italia).

279. Marcella Uberti-Bona, Maestra de escuela primaria e investigadora, Università degli Studi, Milán (Italia).

280. María Eugenia Kachele, Intérprete de conferencias, París (Francia).

281. Emilia Perassi, Universidad de Milan (Italia).

282. Anna Deeny Morales, PhD, Centro de Estudios Latinoamericanos, Georgetown University (EEUU).

283. Rocío Ferreira, Associate Professor, DePaul University.

284. Prof. Marco Modenesi, Dipartimento di Lingue e letterature straniere, Università degli Studi di Milano.

285. Renato Boccali, Profesor de estética, Università IULM, Milan.

286. Elena von Ohlen, Freie Universität Berlin.

287. Néstor Ponce, Catedrático Universidad Rennes é (Francia), escritor.

288. Nathalie Jammet-Arias, Université Paris Nanterre (Francia).

289. Barbara Ivancic, Prof. Associata, Università di Bologna (Italia).

290. Maria Chiara Gnocchi, Università di Bologna (Italia).

291. Isabel Arteaga. Académica universidad de Los Andes. Colombia.

292. Marilu Huamani. Arquitecta-urbanista. Barcelona.

293. Riccardo Campi, Università di Bologna (Italia).

294. Julián David Ceron Fundación universitaria Maria Cano sede Cali (Colombia).

295. Marcela Mendez Universidad Nacional de Lanus (Argentina)

296. Larisa Poutsileva, Università degli studi di Bologna (Italia).

297. Luigi Guarnieri Calò Carducci, Università degli Studi Roma Tre (Italia).

298. Carla Corticelli, Università di Bologna (Italia).

299. Walter Oscar Calamita, Ex preso político argentino, Asociación 24marzo Onlus (Italia).

300. Elizabeth Horan, Professor Department of English, Arizona State University (EEUU).

301. Margaret Towner, Retired, adjunct professor, Loyola Marymount University.

302. Norma Chinchilla, Prof. Emeritus, California State U. Long Beach (EEUU).

303. Lona Dillon, Ulster University (Irlanda del Norte).

304. Pilar Oplustil Gallegos, PhD student, University of Edinburgh, Scotland.

305. Luis Fernando Chueca Field, Pontificia Universidad Católica del Perú.

306. Fernando Moreno, Profesor Emérito de la U. de Poitiers (Francia).

307. Laura Scarabelli, Professore Associato, Universidad de Milán (Italia).

308. Chiara Bolognese, Profesora titular de litera latinoamericana, Sapienza Università di Roma (Italia).

309. Teresa López-Pellisa, Universitat de Les Illes Balears (España).

310. Esperanza López Parada, Profesora Universidad Complutense de Madrid (España).

311. Niall Binns, Profesor Universidad Complutense de Madrid (España).

312. Bethania Guerra de Lemos, Profesora Universidad Complutense de Madrid (España).

313. Gwen Kirkpatrick, Académica Georgetown University (EEUU).

314. Maria Alessandra Giovannini, Prof. Associato Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, Napoli (Italia).

315. Giuseppe D’Angelo, Universidad de Salerno (Italia).

316. Walescka Pino-Ojeda, Director New Zealand Centre for Latin American Studies (NZCLAS), Coordinator Latin American Studies Programme School of Cultures, Languages and Linguistics (CLL), The University of Auckland (Nueva Zelanda).

317. Cecilia Battauz, Graduada por la University of Maryland, College Park.

318. Alessia Di Eugenio, Università di Bologna (Italia).

319. Silvia Riva, Università degli Studi di Milano (Italia).

320. Jaume Peris Blanes, Profesor Titular, Universitat de València (España).

321. Sandra Rudman, PhD Candidate, Universidad de Konstanz/Alemania.

322. Nicoletta Vallorani, Professor Università degli Studi di Milano (Italia).

323. Ylenia Marzà, Università degli Studi di Milano (Italia).

324. Evangelina Soltero Sánchez, Universidad Complutense de Madrid (España).

325. Blanca Fernández García, Universidad de Bolonia (Italia).

326. Valentina Ripa, Università di Salerno (Italia).

327. Nancy Kricorian, Author and researcher, women mobilizing memory, Center for the study of social change, Columbia University (EEUU).

328. lga Muñoz Carrasco, Saint Louis University (Madrid Campus).

329. Dunia Gras, Universitat de Barcelona.

330. Saúl Sosnowski, Professor University of Maryland (EEUU).

331. Juan Uriagereka, Professor University of Maryland (EEUU).

332. Anne Kraume, Profesora Universidad de Konstanz/Alemania

333. Cristina Iglesia, Universidad de Buenos Aires.

334. Giuliana Benvenuti, Professoressa Università di Bologna (Italia).

335. Susanna Nanni, Prof. Università degli Studi Roma Tre (Italia).

336. Antti Rajala, University of Helsinki (Finlandia).

337. Ana Lía Rey, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

338. Fernando Diego Rodríguez,Universidad de Buenos Aires (Argentina).

339. Eva-Maria Thüne, Professoressa Università di Bologna (Italia).

340. Francesco Benozzo, Università di Bologna (Italia).

341. Patrizia Caraffi, Professoressa FICLIT – Università di Bologna (Italia).

342. Ana Pano Alamán, Professoressa Università di Bologna (Italia).

343. Prof. Edoardo Balletta, Profesor Asociado Università di Bologna (Italia).

344. Jesús Cano Reyes, Universidad Complutense de Madrid (España).

345. Paola Cotta Ramusino, Università degli Studi di Milano (Italia).

346. Gabriele Bizzarri, Profesor Titular de Literatura Hispanoamericana Università di Padova (Italia).

347. Roberto Vecchi, Università di Bologna (Italia).

348. Marta Aponte Alsina. Escritora.

349. Luis Trindade-Birkbeck, University of London (UK)

350. Heidi Tinsman, Universidad de California, Irvine (EEUU).

351. Francine Marie Jeanne Houben, Arquitecta, directora creativa de Mecanoo architecten, Delft (Países Bajos).

352. Joseph Thome, University of Wisconsin Law School.

353. Tom Ginsburg, University of Chicago Law School (EEUU).

354. Håkan Billig, University Gothenburg (Sweden).

355. Jean E. Howard, George Delacorte Professor in the Humanities, Department of English and Comparative Literature, Columbia University.

356. Margaret Power, Professor of History, Illinois Tech (EEUU).

357. Sebastián Gadea, docente / investigador de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (Uruguay).

358. Fernando Bertolotto, docente / investigador y director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (Uruguay).

359. Camila Estiben docente / investigadora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (Uruguay).

360. Roberto Serrano Notivoli, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España).

361. Bernardo Caldarola, University of Sussex (UK).

362. Devon Wemyss, University of Sussex (UK).

363. Thea Riofrancos, Providence College (EEUU).

364. Hugo Confraria, SPRU, University of Sussex (UK).

365. Damian White, Dean of Liberal Arts, The Rhode Island School of Design (EEUU).

366. Lucy Baker, University of Sussex (UK).

367. Gisela Catanzaro, UBA-CONICET (Argentina).

368. Agnes Lugo-Ortiz, The University of Chicago (EEUU).

369. Ileana Rodriguez, Ohio State University (EEUU).

370. Frederico Araujo, UFRJ (Brasil).

371. Margherita Tortora, Senior lecturer, department of Spanish and Portuguese, Yale University (EEUU).

372. Emilia Perassi, Universidad de Milán (Italia).

373. Fabio Bosco, UNIVESP, Sao Paulo (Brasil).

374. Jonnefer Francisco Barbosa, Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo (Brasil).

375. Adrian Smith, University of Sussex (UK).

376. Alvaro Sevilla-Buitrago, Universidad Politécnica de Madrid (España).

377. Cristina Parra, Senior Lecturer School of Social Sciences & Public Policy, Auckland University of Technology (Nueva Zelanda).

378. Silvina Der Meguerditchian, artista independiente (EEUU).

379. Nadine Reis, El Colegio de México.

380. Luis Galiana Martín, Universidad Autónoma de Madrid (España)

381. Sandra Pointel, Science Policy Research Unit, University Of Sussex (UK).

382. José María Naharro-Calderón, University of Maryland (EEUU).

383. Yuri Gómez Cervantes. Universidad Mayor de San Marcos (Perú).

384. Lic. Claudio Gabriel Eiriz, Profesor Adjunto Facultad de psicología, Universidad de Buenos Aires.

385. Alberto Arce Matus, Profesor Asociado, Departamento de Desarrollo y Cambio social, Universidad de Wageningen.

386. Carl Fischer,Profesor Asociado, Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, Facultad de Artes y Ciencias, Fordham University, USA.

387. Dra. Marcia Veneziani, Profesora e investigadora, Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo, Argentina.

388. Diana Albarrán González. Auckland Doctora(c) Te Ara Poutama, Māori and Indigenous development University of Technology, Australia.

389. Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes, professora Universidad de Brasilia.

390. Vikki Bell, Professor of Sociology, Goldsmiths, University of London.

391. Déborah Berman Santana, Ph.D., Geógrafa y Catedrática (emérita), Mills College, Oakland.

392. Mikkel Bolt Rasmussen, Professor in Political Aesthetics, University of Copenhagen.

393. Paulo Caramelli, MD, PhD, Professor of Neurology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte (MG) – Brasil.

394. Silvia Dominguez, Associate Professor, Sociology & Anthropology, Northeastern University.

395. Yaiza Hernández Velázquez, Visual Cultures Department, Goldsmiths, University of London.

396. Marcela Horvitz Lennon, Associate Professor, Department of Psychiatry, Harvard Medical School.

397. Marina R.L. Mautner, PhD Candidate, Hydrologic Sciences, University of California Davis.

398. Lilia Mestre, Artistic Coordinator and co-curator, a.pass (advance performance and scenography studies), Bélgica.

399. Dr. Claudia Santelices, Bouve Collegue of Health Sciences, Northeastern University .

400. Benny Schvarsberg, Professor Titular, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília.

401. Yves Sintomer, Professeur de science politique, Université de Paris 8 (Francia).

402. Belinda Tato, Harvard University Graduate School of Design.

403. Carlos G. Vélez-Ibáñez, Regents’ Professor School of Transborder Studies and School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University.

404. Edward Rojas Vega, arquitecto UCH, Premio Nacional de Arquitectura 2016, Profesor de Magister de la Universidad Austral de Chile, Escuela de Arquitectura y Diseño de Americalatina y el Caribe ISTHMUS, Panamá.

405. Raul Velazquez, Director Cátedra, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FADU) Universidad de la República, Uruguay.

406. Marcelo Barrale, Arquitecto, Académico Consejero Directivo Fapyd Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

407. Gustavo Flores, Arquitecto, Académico y Jefe de trabajos Prácticos Fapyd Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

408. Gonzalo Balarini, Profesor Cátedra, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FADU) Universidad de la República, Uruguay.

409. Mariana Watkins, Arquitecta, Universidad de Palermo.

410. Julian Laplacette, Arquitecto, Universidad de Buenos Aires.

411. Maria Weisburd, Arquitecta, Universidad Nacional de La Plata.

412. Ximena Rosenvasser, Arquitecta, Universidad de Buenos Aires.

413. Mercedes Miganne, Arquitecta, Universidad de Buenos Aires.

414. Luis Javier Cuneo Libarona, Abogado, Universidad del Museo Social Argentino.

415. Julio Benedetti, Docente PROPUR, FADU, UBA, Buenos Aires.

416. Mariela Nerome, Docente PROPUR, FADU, UBA, Buenos Aires.

417. Santiago Petrocelli. Arq. Especialista en Planificación Urbana y Regional, Investigador UBA, Buenos Aires.

418. Adriana Gomes do Nascimento – Professora e Pesquisadora Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).

419. Lucy Suchman, Universidad de Lancaster.

420. Noela Invernizzi, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

421. Ana Laura Rivoir. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Uruguay. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS.

422. Angélica Cuellar Vazquez, Directora Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, México.

423. Margarita Trlin, Directora de la carrera de posgrado Especialización en arquitectura para la educación, FADU UNL, Santa Fe, Argentina.

424. Alejandro De Oto, CONICET-UNSJ (Argentina).

425. Danielle Roper, The University of Chicago The University of Chicago, Neubauer Family Assistant Professor, Department of Romance Languages and Literatures (EEUU).

426. Alicia Gil Gómez, Asociación con la A, Secretaria General (España).

427. Lila le Trividic Harrache, estudiante de doctorado en Rennes (Francia)

428. Soledad González Montes, El Colegio de México.

429. Hannes Sättele,Doctorando, Universidad de Zúrich (Suiza).

430. Susana Debattista, Docente investigadora, Universidad de la Patagonia (Argentina).

431. Andrea Giunta, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

432. María Carolina Zapiola, Historiadora, Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina).

433. Adriana Valobra (CONICET UNLP, Argentina).

434. Mariana Catalin, Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

435. Isabel Plante, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).

436. Camila Sastre, Doctoranda Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

437. Maria del Carmen Martínez Genis, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México).

438. Roxana Paola Rivera Cruz, Universidad Autónoma De La Ciudad De México.

439. Dr Rob Byrne, University of Sussex (UK).

440. Ismael Núñez, UNAM (Mexico).

441. Rachel Robbins, University of Central Lancashire, UK

442. Carles Méndez Ortega, Universitat Rovira i Virgili (Italia)

443. Giuseppe D’Amico, Universitat Rovira i Virgili (Italia).

444. Sandra Szir, Universidad Nacional de San Martín.

445. Karen Saban, Universität Heidelberg (Alemania).

446. Ignacio Aguirre, Universidad de Barcelona/Instituto ARCOS.

447. Luciano Félix Florit, Universidade Regional de Blumenau (Brasil).

448. Erica Amanda Bonfim, Centro Universitário Uniamerica.

449. Adriana Kanzepolsky, Universidade de Sao Paulo (Brasil).

450. Lisa Baldez, Dartmouth College (EEUU).

451. Beatriz Reinach, Pessoa física (Brasil).

452. Alberto Corsín Jiménez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

453. Pablo Fernando Gasparini, Universidade De São Paulo (Brasil) .

454. Mikael Stig Hard, TU Darmstadt.

455. Fabrício Neves, Universidade de Brasília

456. Miriam Viviana Garate, Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

457. Graciela Queirolo, Universidad Nacional de La Plata.

458. Vavy Pacheco Borges, Unicamp campinas Brasil.

459. Suzi Frankl Sperber Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

460. Luan Cassal, The University of Manchester (UK).

461. George Bernard Sperber, Universidade de São Paulo (Brasil).

462. Sandra Caponi, Universidad federal de Santa Catarina (Brasil).

463. Gustavo Caponi , Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil).

464. Sandra Caponi, Universidad federal de Santa Catarina- Brasil

465. Veronique Dahlet, Universidade de São Paulo (Brasil).

466. Graciela Sarti, UBA/UNTREF.

467. Cristina Iglesia, Universidad de Buenos Aires.

468. João Matheus acosta dallmann, Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil.

469. Davi Arrigucci, Universidade de São Paulo (Brasil).

470. Adriana Rodríguez Persico Universidad de Buenos Aires.

471. Adna Candido de Paula, UFVJM (Brasil).

472. Luis Bahamondes, Universidade estadual de Campinas (Brasil).

473. Cristián Patricio Iturriaga Seguel, The University of Manchester (UK).

474. Jonathan Dolley, University of Sussex (UK).

475. Gisela Cramer, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

476. Marcos Lanna, Universidade Federal de Sao Carlos (Brasil).

477. Helen Gunter, University of Manchester (UK).

478. Joselia Barroso Queiroz Lima, UFVJM.

479. Irlan von Linsingen, Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil).

480. Margarita Pierini , Universidad Nacional de Quilmes (Argentina).

481. Felipe Criado-Boado, CSIC, Incipit (España).

482. David Alderson, University of Manchester (UK).

483. Barbara Fernandez Melleda, American Studies, The University of Hong Kong.

484. Israel Rodríguez Giralt, Universitat Oberta de Catalunya.

485. David Pavón Cuéllar, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México).

486. Mina Kleiche-Dray, Ceped (Université de Paris- IRD) (Francia).

487. Carolina Bagattolli, UFPR – Universidade Federal do Paraná (Brasil).

488. Lina Maddah, Universitat Rovira I Virgili (Italia).

489. Daniela Caselli, University of Manchester (UK).

490. María Engracia Garrido Bens (Eapaña).

491. Mary Weismantel, Chair and Professor, Department of Anthropology, Northwestern University, Evanston IL (EEUU).

492. Felicitas Loest, Universität Heidelberg, Romanisches Seminar (Alemania).

493. Camilo Trumper, University at Buffalo (SUNY) (EEUU).

494. Virginia Martins Fonseca, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM (Brasil).

495. Cevasco, Maria Elisa, Universidade de Sao Paulo (Brasil).

496. Pauline Claramunt, Ms Urban Planning at Columbia University (EEUU).

497. Dylon Lamar Robins, New York University (EEUU).

498. Elizabeth Quay Hutchison, The University of New Mexico.

499. Angélica Cabezas Pino, The University of Manchester (UK).

500. Brenda Elsey, Ph.D., Hofstra University (EEUU).

501. Alfredo Laverde Ospina, Universidad de Antioquia (Colombia).

502. Aline Fae Stocco, UFVJM (Brasil).

503. Robert Monjo Agut, Climate Research Foundation.

504. Delfina Fernandez Frade, UBA (Argentina).

505. Artemis Christinaki, University Of Manchester (UK).

Académicos, Académicas e Intelectuales De Chile:

1. Adriana Kaulino, Universidad Diego Portales.

2. Adriana Latorre V., Universidad de Valparaíso.

3. Alejandra Arias, Manos Elementales.

4. Alejandra Bottinelli, Departamento de Literatura, Universidad de Chile.

5. Alejandra Jaurés Rodríguez, Universidad de Chile.

6. Alejandra Ortiz, Literatura inglesa, Universidad de Chile.

7. Alejandro Barrientos Sessarego, Joint ALMA Observatory.

8. Aleyda Gutiérrez Mavesoy, Universidad Central.

9. Alicia Salomone, Universidad de Chile.

10. Álvaro Besoain, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

11. Álvaro Promis Baeza, Depto de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.

12. Amanda Huerta, Universidad de Chile.

13. Ana M. Lea Plaza-Illanes, Universidad Alberto Hurtado.

14. Ana Pizarro, ensayista y crítica literaria.

15. Andrea Casals H., Pontificia Universidad Católica de Chile.

16. Andres Sarrazin, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

17. Ángela Boitano, Universidad Diego Portales, Chile.

18. Antoine Faure (CIDOC – UFT), Chile.

19. Antonio Tironi Silva, Cienciambiental.

20. Arlett Krause, Universidad de La Frontera, Chile.

21. Autoras Chilenas, AUCH!, colectivo de mujeres del mundo de la literatura y la cadena del libro en Chile.

22. Benjamín Figueroa Lackington, Universidad de Chile.

23. Bernarda Urrejola, Universidad de Chile.

24. Bernardo Subercaseaux, Centro de Lenguas y Culturas del mundo, Universidad de Chile.

25. Bruno Jerardino Wiesenborn, Universidad de Santiago de Chile.

26. Camila Marambio, ensayista.

27. Carla Guenfelbein, escritora, Premio Alfaguara de novela (2015).

28. Carlos Ossa, Universidad de Chile.

29. Carlos Ossandón, Departamento de Filosofía, Universidad de Chile.

30. Carolina Aguilera I., Socióloga, Investigadora posdoctoral IEUT – UC.

31. Carolina Benavente Morales, Independiente.

32. Carolina Corthorn , Facultad de Educación Universidad Andrés Bello.

33. Carolina Gainza Cortés, Escuela de Literatura Creativa, Universidad Diego Portales.

34. Carolina Garin Correa, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso.

35. Carolina González, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

36. Carolina Pizarro Cortés, Académica de la Universidad de Santiago de Chile.

37. Catalina Forttes Zalaquett, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

38. Cecilia Bastías Parraguéz, Universidad de La Frontera, Chile.

39. Cecilia Wolff Cecchi, Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

40. Claudia Cerda, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.

41. Claudia Montero, Universidad de Valparaíso, Chile.

42. Claudia Rodríguez Seeger, Docente Escuela de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile.

43. Claudio Andrés Veliz Rojas, Universidad Central de Chile.

44. Claudio Marín Medina, Universidad de Aconcagua.

45. Cristián Gómez-Moya, University of Chile.

46. Cristián Opazo, Pontificia Universidad Católica de Chile.

47. Cristobal Noguera E., Arquitecto – Magister en Desarrollo Sustentable UNSW, Coordinador Práctica y VcM, Editor Revista TERRITORIO Arquitectura, Facultad de Arquitectura USS.

48. Dámaso Rabanal, Pontificia Universidad Católica de Chile.

49. Daniel Opazo, Director Académico y de relaciones internacionales, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

50. Daniela Leyton, Universidad de Concepción.

51. Daniela Picón, Universidad de Chile.

52. Darcie Doll, Directora de Investigación, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

53. Dino Pancani, ICEI, Universidad de Chile.

54. Doris Sáez Hueichapán, Académica mapuche, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile

55. Eduardo Esteban Castillo Espinoza, Universidad de Chile.

56. Eduardo Fermandois, Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

57. Eduardo González Pradenas, Universidad de Playa Ancha.

58. Edward Rojas Vega, Premio Nacional de Arquitectura 2016. Universidad Austral, Taller Escuela de Arquitectura de Americalatina y el Caribe ISTHMUS Panamá.

59. Enrique Aliste, Universidad de Chile, Premio Nacional de Geografía 2018 (SOCHIGEO).

60. Estela Ayala Villegas, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos y Centro Saberes Docentes, Universidad de Chile.

61. Eusebio Manuel Nájera Martínez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

62. Fabiana Rivas Monje, Socióloga Universidad de La Frontera. Temuco Chile

63. Fernán Federici, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

64. Fernando Carrasco Pantoja, Universidad de Chile.

65. Fernando Carrasco, Académico Universidad de Chile.

66. Fernando Dowling Leal, Académico y Profesor Asistente Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile.

67. Fernando Dowling, Arquitecto, Universidad de Chile

68. Francisco García González, Universidad de Chile.

69. Francisco Najera, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

70. Francisco Quilodrán Peredo, Profesor de Español, Pontificia Universidad Católica de Chile.

71. Fransis Pfenniger, Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

72. Gabriela Lankin, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

73. Gabriela Manzi Zamudio, Arquitecta, Académica Departamento de Arquitectura, Universidad de Chile.

74. Gabriela Manzi, Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

75. Gabriela Martini Armengol, Directora Centro Saberes docentes, Universidad de Chile.

76. Gabriela Muñoz Sotomayor, Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile

77. Gastón Molina Domingo, Psicología, Universidad Central de Chile.

78. Giselle Davis Toledo, Universidad de Talca.

79. Gloria Toledo Vega, Profesora Pontificia Universidad Católica de Chile.

80. Gonzalo Gutiérrez, Departamento de Física, Universidad de Chile.

81. Grace Susana Zaira Morales Ibarra Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso.

82. Graciela Huinao, Poeta, Academia Chilena de la Lengua

83. Grínor Rojo, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

84. Guillermo Núñez, artista plástico, Premio Nacional de Artes Visuales 2007, Chile.

85. Guillermo Soto Vergara, Profesor asociado, Universidad de Chile.

86. Hannetz Roschzttardtz, Académico, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile

87. Héctor Vera, Universidad de Santiago de Chile.

88. Íñigo Bidegain, Académico Instituto de Ciencias Naturales, Universidad de las Américas, UDLA.

89. Irmtrud König, Profesora Asociada, Académica del Departamento de Literatura, Directora Departamento de Literatura, Universidad de Chile.

90. Isabel Jara Hinojosa, Universidad de Chile.

91. Janneke Noorlag, Academica, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile

92. Jonas Chnaiderman, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

93. Jorge Francisco Pérez Quezada, Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile

94. Jorge Ivan Vergara del Solar,Universidad de Concepción.

95. José Leandro Urbina, escritor y ensayista.

96. José Opazo, Universidad Adolfo Ibáñez.

97. José Saúl Bravo, Observatorio de violencia/convivencia en la escuela.

98. Joselyn Arriagada González, Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

99. Joselyn Arriagada González, Departamento de Geografía, Universidad de Chile.

100. Juan Keymer, profesor asistente, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica

101. Julieta Marchant, poeta y editora.

102. Julio Covarrubias, Universidad de Chile.

103. Karla Yohannessen, académica Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.

104. Kemy Oyarzún, Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

105. Larissa Contreras, actriz y escritora, Primer lugar en el XXXIX Concurso Internacional de Cuentos Lena, en Asturias, España.

106. Laura Gallardo Frías, Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile

107. Lelya Troncoso, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Chile.

108. Leonardo Piña, Universidad Alberto Hurtado.

109. Lona Lares, Departamento de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

110. Lorena Amaro Castro, Instituto de Estética, Universidad Católica de Chile.

111. Lorena Berríos Muñoz , Universidad Alberto Hurtado.

112. Lorenzo Berg Acosta, Universidad de Chile. Presidente Fundación Aldea Chile.

113. Lorenzo Berg, Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

114. Lorna Lares, Universidad de Chile.

115. Luis Campos, INVI, Universidad de Chile.

116. Luis Huerta, Universidad de Talca.

117. Luis Raggi, Senador universitario, Universidad de Chile.

118. Luisa Pinto Lincoñir, Académica, Departamento de Geología, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile.

119. Luz Ángela Martínez, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

120. Luz Mónica Vásquez, Profesora Asociada Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

121. M. Gloria Icaza Noguera, Universidad de Talca.

122. Mabel García Barrera, Universidad de La Frontera, Chile

123. Macarena Areco, Académica Asociada, Pontificia Universidad Católica de Chile.

124. Magdalena Cattan Lavin, Departamento de Diseño. FAU Universidad de Chile.

125. Malba Barahona, PUCV.

126. Manuel Paneque, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Renovables, Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.

127. Marcela Torres Gómez, Universidad de Chile y Fundación CTF.

128. Marcelo Leonart, escritor, dramaturgo y director de teatro, Premio del Consejo Nacional del Libro 2001-2012-2017, Premio Altazor 2006.

129. Marcelo Sanhueza, Universidad Alberto Hurtado.

130. Maria Lauta Lattanzi, Universidad de Chile.

131. Margarita Troncoso, Arquitecta, Chile.

132. María Elena Muñoz, Universidad de Chile.

133. Maria Elisa Quinteros, Universidad de Talca.

134. Maria Eugenia Albornoz Vasquez, Universidad Alberto Hurtado.

135. María Góngora, Universidad de Chile.

136. Marianela Denegri Coria , Profesora Titular. Universidad de La Frontera.

137. Marianela Denegri Coria. Profesora Titular. Universidad de La Frontera.

138. Mario Matus G., Prof. Asociado y Director Dpto. de Ciencias Históricas, Universidad de Chile.

139. Marisa Meza, Pontificia Universidad Católica de Chile

140. Marisol Facuse Muñoz, Profesora Asociada, Universidad de Chile.

141. Mary Luz Estupiñan, Ediciones Mímesis.

142. Mary Rogers, periodista y escritora, Premio APES (2001), Mejor Locutora Radial y Mejor Figura Femenina Radial (1988 Las Últimas Noticias).

143. Matías Rebolledo, Departamento de Literatura, Universidad de Chile.

144. Matilde López, Universidad de Chile.

145. Michael Reynolds, ETHICS, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile

146. Milena Rincón Castellanos Pontificia Universidad Católica de Chile.

147. Milena Rincón Castellanos, Pontificia Universidad Católica de Chile.

148. Mònica Bustos Peñafiel, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile.

149. Mónica Fabiola González García, PUCV.

150. Mónica Hernandez Magofke, FAU, Universidad de Chile.

151. Nelson Osorio, Profesor Emérito, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile.

152. Nibaldo Cáceres, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.

153. Nicolás García Berguecio, Depto de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.

154. Nicolás Giuliani, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

155. Nicolas Stutzin, Arquitecto, Coordinador de Taller FAAD UDP.

156. Nona Fernández, actriz y escritora, Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2017 y nominada al Premio Nacional de Literatura, 2019.

157. Olga Ruiz, Facultad de educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de La Frontera.

158. Oliver Meseguer Ruiz, Universidad de Tarapacá.

159. Pablo Oyarzun Robles, Universidad de Chile.

160. Pablo Ramírez Rivas, ETHICS, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile

161. Pablo Sarricolea, Universidad de Chile.

162. Pamela Gutiérrez, Directora del departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la ocupación, Universidad de Chile.

163. Pamela Smith Guerra, Departamento de Geografía e Investigadora Adjunta CR2, Universidad de Chile.

164. Paola de la Sotta Lazzerini Académica y Profesora Asistente, Departamento de Diseño Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile.

165. Paola Velásquez Betancourt, Departamento de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile

166. Paola Villegas, PUC.

167. Patricia Espinosa, Instituto de Estética, Universidad Católica de Chile.

168. Patricio Bustamante, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

169. Paula Miranda, Académica Pontificia Universidad Católica de Chile.

170. Paulina Pavez Verdugo, Universidad de Chile.

171. Paulina Valenzuela Lagos, Profesora de Español, P. Universidad Católica de Chile.

172. Paz López, Académica UDP.

173. Pía González, escritora y audiovisualista.

174. Pilar Barba, Directora Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile

175. Rafael Rubio Barrientos, Poeta, Académico Universidad de Santiago de Chile y Universidad Diego Portales.

176. Raúl Molina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

177. Raúl Rodríguez Freire, Universidad Católica de Valparaíso.

178. Rebeca Silva Rocquefort, Senadora Universitaria, Universidad de Chile.

179. Rocio Maite, colegio particular.

180. Rodrigo Aguilar, Arquitecto UCH, Académico Universidad de Chile y Universidad de Santiago.

181. Rodrigo Aguilar, Universidad de Santiago.

182. Rodrigo Booth, Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

183. Rodrigo Cánovas Emhart, Académico Pontificia Universidad Católica de Chile.

184. Rodrigo Fuster Gómez, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile

185. Romina Pistacchio, Departamento de Literatura, Universidad de Chile.

186. Rosa Amelia Scherson Vicencio, Depto de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.

187. Rosa Arias Bruna, PUCV, Chile.

188. Rosa María Droguett Abarca Pontificia Universidad católica de Chile, Facultad de Filosofía, Instituto de Estética.

189. Rosario Fernández Ossandón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder IDEA-USACH.

190. Rubén Escanilla Camus, Universidad Técnica Federico Santa María.

191. Sabela Fernández Silva, Pontificia universidad católica de Valparaíso.

192. Sebastian Ureta, Universidad Alberto Hurtado.

193. Simoné Malacchini Soto, Académica y Editora General Revista Chilena de Diseño, Departamento de Diseño, Universidad de Chile.

194. Sofía Boza Martínez, Profesora asistente, Departamento de Economía Agraria, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

195. Soledad Bianchi, profesora y ensayista.

196. Soledad Chávez. Departamento de Lingüística, Universidad de Chile.

197. Soledad Falabella, Departamento de Literatura, Universidad de Chile.

198. Stephen Darwin, Universidad Alberto Hurtado.

199. Tatiana López Vatela Universidad Católica del Norte.

200. Teresa Ruiz-Tagle, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

201. Thomas Rothe, Universidad de Chile.

202. Valeria de los Rios, Universidad Católica de Chile.

203. Verónica Ode, Departamento de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

204. Viviana Fernández Prajoux, Departamento de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile

205. Wolfgang Bongers, Pontificia Universidad Católica de Chile.

206. Ximena Faúndez Abarca, Universidad de Valparaíso.

207. Yanett Leiva, Universidad de La Serena.

*Fuente: El Desconcierto