La Declaración de Luksic que demuestra que el temor se hace carne en los poderosos. ¡No hay que aflojar!

Esto es parte de lo que dice Luksic: «Las crisis se resuelven con acciones concretas.</b> Nosotros como Grupo daremos un primer paso. A partir del 1 de enero del 2020 ningún trabajador directo de Quiñenco y sus empresas ganará menos de 500.000 pesos. […] Leo en sus miles de mensajes el cansancio por no ser escuchados, la indignación por los abusos, la desconexión de la clase empresarial, la ineficiencia de la clase política. Todos debemos reaccionar.»

Esto demuestra que el temor se ha hecho carne en los poderosos y empiezan a reaccionar y a marcarle pauta nada menos que al gobierno, que en manos de un incapaz como Piñera, Chadwick y otros, no quieren oir las exigencias de la ciudadanía e insisten en seguir hablando de los saqueos y la violencia, la que no parte del movimiento de protesta, sino de vándalos que actúan sospechosamente organizados. Ojo al charqui. Y a no aflojar, ahora menos que nunca!

*Fuente: Twitter

