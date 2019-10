Declaración Escuela Agro-ecológica Reberde por amenazas a su directora, Patricia Núñez

Hoy, martes 29 de octubre de 2019 las voluntarias y voluntarios de la Escuela Reberde, tenemos la obligación de informar sobre las graves situaciones que le han estado ocurriendo a la directora y fundadora de esta escuela, Patricia «Dedos Verdes» Nuñez, guardadora de semillas, mujer medicina, activista contra la privatización de las semillas, profesora y luchadora social por la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos.

Nos remece profundamente que, en un supuesto Estado de derecho, nuestra directora este amenazada constantemente, amenazas que se han materializado a través de hostigamientos vía telefónica, hostigamientos en su vivienda, presencia de agentes del Estado de forma injustificada en los alrededores de su casa y vulneraciones a su privacidad.

Junto con esto, repudiamos y llamamos a que se investigue las recientes amenazas efectuadas por desconocidos en las dependencias de la estación del metro Universidad de Chile, en la que se acercó un hombre a Patricia y la amenazó de muerte, amenazó con atentar contra la integridad física de ella y su familia, para posteriormente mostrar una foto de la casa donde reside actualmente.

Frente a estas circunstancias tan oscuras y repudiables es que se tomarán las acciones legales correspondientes, pero a su vez tenemos la obligación de informarlo, con el consentimiento de nuestra directora, debido a la gravedad de las circunstancias.

Hacemos un llamado a las luchadoras y luchadores sociales a informarse, protegerse y tendernos las manos mutuamente para hacer frente a la represión y los ya conocidos atentados contra activistas medioambientales, que movidos por la convicción de que otro mundo es posible, arriesgan incluso su vida para que este planeta sea más justo, más nuestro y menos abusado por los intereses económicos neoliberales.

Que el motor último de la lucha social no sea al odio a los que nos oprimen, sino el amor entre los que nos encontramos actuando y pensando por otro mundo posible, por un Chile más justo, menos privatizado y más humano. No hay paz sin amor y no hay paz sin justicia.

¡Por la defensa de la semilla y una vida en dignidad!

*Fuente: Escuela Agro-ecológica en Resistencia Reberde