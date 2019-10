De nuevo las botas militares en las calles de Chile

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante los graves acontecimientos en nuestro país, la declaración de Estado de Emergencia y toque de queda, la UNExPP de Chile manifiesta, su más profundo rechazo a estas medidas. Lo único que estas medidas hacen es demostrar la torpeza e incapacidad de gobernar del Presidente Piñera Y SU conglomerado. El doloroso cuadro de volver a ver a soldados y tanquetas en las calles de Santiago, Valparaíso y Concepción, Rancagua, y la restricción de todas las libertades y derechos básicos, nos evidencia que este Gobierno, no es más que la continuación de la dictadura.

No avalamos la violencia, muy por el contrario, ya que somos seres de paz y de diálogo. Pero, ella es simplemente reactiva y consecuencia de la violencia estructural que deben soportar los ciudadanos permanentemente. Es la respuesta a la violencia del hambre de nuestros jubilados, es la respuesta a la brutal violencia sufrida por nuestros niños, en los centros del SENAME, donde el genocidio ha costado más de 1300 de sus vidas en 10 años. Igualmente, es la violencia de dejar desamparados de una atención de salud digna a millones de chilenos, que debieron ver cómo se les escapaba la vida por no poder comprar la atención de salud que necesitaban, es la reacción a la violencia de estar expuestos al abuso de las empresas que administran los servicios básicos como el agua y la electricidad.

Es una violencia reactiva y consecuencia, de ver cómo la corrupción, penetró todos los estamentos e instituciones de la sociedad, naturalizando los actos de corrupción más descarados, en el que “los servidores públicos”, se venden y gobiernan defendiendo los intereses del capital foráneo y dañando los intereses de nuestro país. Es también la insensible violencia ejercida contra ancianas y ancianos, por medio de un sistema de pensión que sólo funciona bien como ahorro forzado para las inversiones de unos pocos, pero solo puede generar pensiones miserables para las y los trabajadores. La verdadera violencia es la que ejerce una justicia clasista que actúa con severidad en contra de los pobres y con una benevolencia descarada en contra de los saqueadores de nuestro país.

Todos los Gobiernos post dictadura, han hecho uso y abuso de la paciencia de la ciudadanía, sometiendo a gran parte de la población a vivir al borde de la miseria, desprotegidos ante los problemas de salud, contaminando y destruyendo su entorno ecológico, al límite de obligarlos a vivir en zonas de sacrificio, en medio de la contaminación, sequía y desolación.

Unos estudiantes llenos de sueños despertaron a un pueblo dormido, que se encontraba anestesiado por el terror, aún impregnado en la piel por lo vivido en dictadura y atolondrado por las promesas de los Gobiernos post dictadura, de que “la alegría ya viene”. Las promesas de los políticos no le permitía reaccionar al pueblo, lo que transformaba a Chile en un falso “OASIS” en América Latina. Pero, la rabia contenida durante tantos años, se transformaba en un volcán subterráneo que acumulaba energía, hasta provocar la erupción, en forma de estallido social, haciendo desaparecer tal “oasis”.

Separamos la lucha social de los actos vandálicos, rechazamos los actos de saqueos de los delincuentes de siempre, que se aprovechan de la ocasión tanto en los estallidos sociales como de las catástrofes naturales, pero de la misma forma rechazamos enérgicamente el saqueo permanente de nuestros recursos naturales, provocado por el capital foráneo, y el saqueo de los usureros de cuello y corbata que le meten la mano al bolsillo a los ciudadanos, provocado por la desregulación y tolerado servilmente por todos los gobiernos post dictadura.

Hoy el pueblo de Chile comienza a ponerse de pie, en forma espontánea y está sacando a todos los políticos al pizarrón, tanto a la oposición cómo al oficialismo, ya que todos son responsables de lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, las revueltas como las que hemos vivido, no lograrán cambiar, por si solas, el sistema que generó esta situación. Se hace necesario que el pueblo se organice para cambiar profundamente la sociedad capitalista que nos impuso la dictadura cívico-militar y que políticos de izquierda y derecha han administrado con pocos cambios desde 1990.

Como ex presas y presos políticos que vivimos los horrores de la represión militar, ver hoy a los militares en las calles, nos sentimos acongojados de volver a ver escenas similares, como la de los infantes de marina, barriendo las calles de Valparaíso, apaleando a quien se les cruzaba por delante.

Los soldados, ni los infantes de marina, nunca han sido en Chile, garantía de respeto a la constitución y a la democracia, al contrario, por lo tanto exigimos su retorno inmediato a sus cuarteles y la derogación del estado de excepción.

¡Basta de abusos e injusticias!

¡Arriba los que luchan!

UNExPP DE CHILE



