Cuando los niñ@s tienen opinión

Días atrás, caminando en una de las marchas con mis hijos Pablo (12) y Álvaro (10) nos encontramos con un amigo de la red de medios comunitarios (Nico), nos invitó un jugo y observábamos las variadas manifestaciones del Chile Despierto¡¡¡. En el paseo peatonal del centro de Concepción varios militares y carabineros, Pablo pide permiso para conversar con ellos, Álvaro las ofició de reportero con el celular y Nico registró con su cámara.

Hace 40 años en la ciudad de La Habana niños y niñas reunidos en la Escuela Solidaridad con Chile pintábamos un mapa de nuestro continente.

Los ojos como mi papá from Albatro on Vimeo.

Hoy en la Plaza de Armas niños y niñas de Concepción pintaron su realidad. Fue inevitable el recuerdo, felicité a los organizadores jóvenes profesionales menores de 30 años autoconvocados, busqué ayuda en Facundo (12) para que entrevistara a otros niños y niñas que como él dibujaban, lo había conocido recién y gustoso se animó, de lejos su madre y hermana orgullosas lo observaban.

Cuando Facundo me buscó para despedirse, me dice “Muchas gracias por hacerme tan feliz esta tarde” lo abracé y le agradecí por su aporte al “reporteo comunitario”. Tal vez no vea nuevamente a Facundo, pero estos recuerdos nos acompañarán por mucho tiempo. Tal como yo recuerdo a los niños y niñas que pintábamos en la Escuela Solidaridad con Chile, algunos de ellos ya no están, perdieron la vida luchando, otros ya habían perdido a sus padres, hermanos o familiares y he sabido que como nosotros siguen marchando.

Con el tiempo varios ya perdimos a nuestros padres, aunque han pasado 40 años y los niñ@s de ayer seguimos luchando por lo que nuestros padres nos enseñaron, siento una alegría inmensa de ver como los niñ@s de hoy se expresan, opinan y piden cambios.

Les dejo los videos, unas fotos y la esperanza de que otro mundo es posible si se lucha hasta vencer. Arriba los que luchan¡¡¡