Al puro estilo Bolsonaro. Fascismo corriente

20 octubre 2019

Esa extraña habilidad de transformar todo en ganancia llevó al Gobierno de S. Piñera a convertir la protesta social masiva en un “autogolpe”. La instrucción presidencial fue que el conflicto escalara para movilizar a las FFAA. En la noche del viernes la decisión estaba tomada, los militares se acuartelan, al medio día del sábado 19 de octubre todas las fuerzas de la defensa y de orden se van a los cuarteles en todo el país. Las instrucciones estaban dadas, por eso pudo el presidente ir a comer pizza con sus nietos, ¡la familia es lo primero!

Lo que venía estaba claro ¡represión! uso de la fuerza con licencia para matar, eso es la excepción constitucional, “Estado de Emergencia” y “Toque de Queda”

Por ello no era prudente que los ministros hablarán, los congresistas callaron, las iglesias también, el resto miraba atónito sin comprender lo que se vivía en las calles de Santiago primero, luego en buena parte de Chile. Más de 10.000 efectivos militares en las calles, sólo visto cuando el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa movilizó a 18.000 efectivos en plena dictadura cívico militar. Desde esa ocasión nunca se organizó una escalada de violencia para reprimirla y sofocarla a punta de fuego. Con más de 9.000 militares en la calle como dice el Ministro del Interior A. Chadwick, ¿por qué las estaciones del Metro están vacías sin ningún resguardo?, ¿Por qué resulta tan fácil el saqueo, incluso a pocas cuadras de unidades policiales y militares?.

Propiciar la violencia, incitar al odio y hacer acciones para facilitar el caos fue la estrategia, por eso lo simbólico en llamas de ENEL (que un humorista argentino ya lo había sugerido), el COMPIN (intervenido y con modificaciones anunciadas) buses del Transantiago (con contratos sin licitación y suspendidos), el Metro (empresa estatal aún…), los disparos en la sede del DINE, etc., etc. El costo de saqueos, daño a la propiedad pública y privada es muy menor al gran beneficio que es seguir manteniendo el poder.

Inmejorable escenario para esconder la bajísima popularidad del Gobierno y su presidente, la peor crisis de las FFAA con comandantes en jefe procesados por corrupción (robo de dinero); MILICOGATE, PACOGATE, Operación ANTORCHA, etc., etc., usted recordará y complementará esta lista sin dificultad. Poder judicial cuestionado (jueces destituidos, fiscales cuestionados, parlamentarios procesados por corrupción, Empresarios condenados por corrupción (robo) con penas que los obligan ir a clases de ética.

La mayoría de nuestras autoridades electas o no, han llegado a la triste realidad de tener “prontuario y no curriculum”, iniciada la transición a la democracia en ENAP cuando se “desmalezó”, FFEE, Inverlink – CORFO, MOPGATE, Colusión de farmacias, pollos, papel higiénico, La Polar, Cascadas, Penta, fusión de AFP (Superintendencia de AFP), Jueces (Tribunales de Rancagua), Comandantes en Jefe de las FFAA procesados, Directores Generales de Carabineros destituidos, etc., etc.

La élite encontró otra forma de perpetuar su dominación, lo que va quedando de Estado reprime al pueblo, apaga con balas sus demandas legítimas. Los medios de comunicación de esa misma élite nunca fallan, siempre desinforma y nuestros parlamentarios se reunirá este lunes 21 de octubre a las 18:00 horas en una sesión especial, sin antes haber aprobado el viernes el TTP11 en una de sus comisiones del Senado.

Recordemos que sacar a las FFAA a la calle a “restaurar el orden” por un decreto presidencial, con licencia para matar no lo usó Maduro en Venezuela, Moreno en Ecuador ni Macron en Francia. Piñera supo aprovechar esta oportunidad que le dio el descontento social.

Si las organizaciones sindicales y sociales inician la semana movilizando el país denunciando el autogolpe de Piñera y contamos con la solidaridad de los demócratas, podremos avanzar hacia cambios reales.

El autor, Jaime Soto Acuña, es sociólogo

