2015: 38 kg de cocaína en sistemas de armas del Ejército enviado desde Chile a Suiza

Luego de que el Presidente Piñera haya firmado el decreto que autoriza el empleo del ejército en la lucha contra del narcotráfico. Esa decisión ha provocado una reacción normal: ¿que riesgos involucra esta decisión? ¿está hoy el ejército libre de sospecha en este ámbito? Habría mucho material, pero baste hoy por citar una par de casos:

Buscando material, para preparar estematerial, encontré este interesante artículo publicado en diciembre de 2015 por The Clinic :

El texto completo de ese artículo lo pueden leer directamente en ese sitio, para mostrar detalles del caso, voy a citar parte de un artículo aparecido en el sitio web de la Radio Cooperativa, introduciendo comentarios míos entre sus líneas:

La información consta en la querella criminal presentada por Famae en el Juzgado de Garantía de Talagante. Paralelamente, la Fiscalía Oriente lleva una investigación secreta por estos hechos, donde se ha logrado establecer que el barco que trasladó desde Valparaíso el material militar, hizo escala en el puerto de Callao, Perú, antes de dirigirse al viejo continente. Famae ordenó un sumario interno y la subsecretaría de Defensa envió los antecedentes el Consejo de Defensa del Estado para que ingrese un libelo criminal.

La Fiscalía Oriente sustancia una investigación secreta por tráfico de drogas, luego que fuera encontrado en Basilea, Suiza (Nota mía: En verdad, para ser exactos, hay que decir que la cocaína fue encontrada en la planta de la empresa RUAG, en la ciudad de Thun), un cargamento de cocaína al interior de un container que transportaba “cajas de transmisión de vehículos acorazados” del Ejército (Nota mía: Todos los medios suizos consultados hablan de motores, no de cajas de cambio.), los que habían sido enviados por Famae a la empresa helvética Ruag Defense para su reparación.

Los hechos quedaron al descubierto el pasado 5 de octubre cuando el jefe de de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Guerra, René Fuentealba, previa información obtenida por la embajada de Chile en Berna, se comunicó con el director de Famae, el general Mauricio Heine.

En la oportunidad le informó verbalmente del hallazgo de la sustancia y que en el país europeo se había iniciado una investigación policial, hecho reconfirmado por el oficio reservado 1162 del 8 de octubre al que accedió The Clinic Online.

Heine, enterado ya del hecho, interpuso el 13 del mismo mes una querella criminal por el ilícito de tráfico de drogas en el tribunal de garantía de Talagante, libelo que debería pasar a manos del Ministerio Público Oriente, dirigido por Manuel Guerra.

Los hechos fueron confirmados a este medio por Famae, donde se aseguró que además se instruyó un sumario administrativo para determinar si se cumplieron los protocolos internos para la entrega de la carga.

Asimismo, se indicó que los antecedentes pasaron a manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para la presentación de una eventual querella criminal, a través del oficio 1281 del 2 de noviembre y firmado por el subsecretario de Defensa Marcos Robledo.

En un comunicado de la entidad que respondió al requerimiento de este diario, Famae expresó su “más enérgico rechazo a este acto delictivo” y reiteró su ánimo de colaborar en lo que sea necesario en la indagatoria del Ministerio Público, para que se “determine cuanto antes” a los responsables del ilícito.

¿Espionaje?

La historia que terminó en la incautación de la droga, se inició a mediados de abril, cuando Famae emitió una orden de compra a World Transport International (WTI) para el traslado y embalaje de la carga desde Talagante a Valparaíso que se realizó el 12 de junio. Posteriormente, quedó bajo la responsabilidad de Fratch Chile, que fue contratada por Ruag Defense.

(Nota del autor: Tratándose de equipos de defensa, ¿por que estos salieron de las instalaciones de FAMAE, sin ser embalados, es decir ya puestos en el container previsto para el transporte? ¿Por qué fue contratado un transporte privado para llevarlos desde la planta de FAMAE hasta el puerto y no con medios propios? WTI es una empresa chilena y opera el sitio web www.worldtransport.cl. De International sólo tiene el nombre.[1] Sus ejecutivos aparecen con un sólo nombre y un apellido, lo cual imposibilita rastrearlos en internet. Normalmente una empresa internacional, más aun en logística, registra sitio en un dominio .COM. En este caso www.wti.com esun sitio de una empresa de EE.UU. y ¡ www.wt.com es un sitio a la venta!.

Fracht Chile Fracht Chile SA

Antonio Bellet 444

Oficina 1304

Providencia – Santiago, Chile

Al revisar el sitio de www.worldtransport.cl se puede ver que la información que meustra es del año 2016

(Nota del autor: ¿Por que no se contrató el servicio de transporte -puerta a puerta, es decir, desde FAMAE hasta RUAG en Thun, Suiza?)

De acuerdo al libelo de Famae -que publica íntegramente este pasquín digital- la carga fue “consolidada”, es decir puesta en un container sellado, el 21 de julio. Posteriormente el barco que trasladó el material militar, zarpó desde Valparaíso el 27 de julio con destino a Rotterdam, Holanda, para luego seguir camino por tierra hasta Basilea, donde se encontró el alcaloide el pasado 2 de septiembre.

En la indagatoria de la Fiscalía Oriente, se ha logrado establecer que la nave con la carga militar, antes de llegar a Europa, hizo escala en el puerto de Callao en Perú, donde se sospecha pudo haber sido cargada la cocaína, sin que hasta ahora se sepa fehacientemente la cantidad. Estos datos también fueron confirmados por Famae.

Dicho puerto peruano es un sitio reconocido de envío de drogas hacia Europa. Sólo este año las autoridades de ese país han incautado casi dos toneladas de cocaína destinadas al viejo continente.

Fuentes militares manifestaron su extrañeza por la existencia de la droga al interior de un container con material del Ejército que viajaba sellado.

Indicaron que independiente de que el puerto de Callao se use para enviar cocaína al extranjero, lo cierto es que también pudo ser una oportunidad para que el espionaje vecino revisara los motores que iban a Suiza, quedándose con información relativa a la defensa nacional.

Requerimiento

En la Fiscalía Oriente, en tanto, se informó que el caso quedó en manos del perseguidor penal de Ñuñoa Gonzalo Monterríos. Este último ya decretó una orden de investigar a la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI Sur, a cargo de Marco Mercado.

Fuentes de la entidad indicaron que el informe de la PDI debiera ser evacuado en las próximas semanas.

En este tipo de investigaciones siempre existe colaboración internacional, por lo que es posible que se requiera información a Perú sobre el hecho y que Suiza la solicite a Chile, ya que el container tiene como “puerto de origen” Valparaíso.

Lea la querella completa

Tras el descubrimiento, se iniciaron las investigaciones para determinar quiénes eran los autores. Dado que no se pudo identificar a los autores, el proceso se suspendió en junio de 2016. «Hemos suspendido el procedimiento.» Tampoco se sabía nada sobre el destinatario.

Si surgieran nuevos hallazgos esenciales, por ejemplo de la parte chilena, se podrían reabrir los procedimientos. La fiscalía no se comunicará activamente sino hasta que concluyan las actuaciones.

[…]

En diciembre de 2015, el Ministro de Defensa chileno, José Antonio Gómez, confirmó el descubrimiento de un cargamento de cocaína en Suiza, pero no proporcionó ninguna información sobre la cantidad.

Sospechas sobre Callao

El analista Eduardo Santos aseguró que se debe tener en cuenta dos factores: «Dónde pudo ser contaminado el container y por qué el container pasó por el puerto de Callao».

«La prudencia siempre ha aconsejado que nuestros productos militares eviten el puerto de Callao en su tránsito desde Europa, desde Estados Unidos y viceversa, por lo tanto, es un tema que hay que llamar la atención, por qué se contrató un flete de buque que pasara por Callao», indicó.

De acuerdo al libelo de Famae -que publica íntegramente este pasquín digital- la carga fue "consolidada", es decir puesta en un container sellado, el 21 de julio. Posteriormente el barco que trasladó el material militar, zarpó desde Valparaíso el 27 de julio con destino a Rotterdam, Holanda, para luego seguir camino por tierra hasta Basilea, donde se encontró el alcaloide el pasado 2 de septiembre.

De acuerdo al libelo de Famae -que publica íntegramente este pasquín digital- la carga fue “consolidada”, es decir puesta en un container sellado, el 21 de julio. Posteriormente el barco que trasladó el material militar, zarpó desde Valparaíso el 27 de julio con destino a Rotterdam, Holanda, para luego seguir camino por tierra hasta Basilea, donde se encontró el alcaloide el pasado 2 de septiembre.

Notas:

[1] ver en internet: «World Transport International Ltda was established in 1999, based in Santiago, Chile. World Transport has grown by leaps and bounds and now covers most of the country, with the support of partners around the world to ensure greater safety and reliability in management of customer shipments.»

