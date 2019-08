UNExPP apoya la Jornada Nacional de Protesta del 5 de septiembre de 2019

La Unión de Ex Prisioneros/as Políticos/as de Chile (UNExPP de Chile), se une al sentimiento de indignación, impotencia y rabia que invade a amplios sectores de nuestro país. Todo esto, ante la grave crisis moral y de corrupción existente en todos los organismos públicos y privados, que ha llevado al pueblo a una grave pérdida de confianza en las instituciones.

Debemos tomar conciencia que este estado de degradación de la sociedad, no es sólo responsabilidad de aquellos que usan todas las instituciones para entregar nuestros recursos, incluido el esfuerzo de los trabajadores, para el uso y abuso del imperialismo financiero, y de pasada para provecho personal. Se comparte, igualmente, la responsabilidad con todos aquellos que mansamente no reaccionan y no se resisten a aceptar lo que sucede, o sea, los o las que dejan hacer y dejan pasar.

Es hora de que entendamos que no podemos esperar que aquellos sectores que por décadas han defendido este sistema neoliberal impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico militar, y que hoy gozan de todos los privilegios, provoquen algún cambio serio en beneficio de los intereses de nuestra nación y de sus habitantes.

Luego de la toma de conciencia, corresponde sumarse a las acciones que permitan empujar y provocar los cambios estructurales necesarios para terminar con este estado de cosas. Por esta razón, llamamos a todas nuestra organizaciones de bases a nivel nacional e internacional, a sumarse a la gran Jornada de Protesta Nacional, el próximo día 5 de septiembre, junto a todos los sectores más conscientes de nuestra sociedad. Un amplio arcoíris de movimientos sociales y organizaciones de trabajadores, estudiantes, y pobladores, han convocado, bajo la consigna “nos cansamos, nos unimos a esta protesta nacional, tanto en Santiago, como en otras regiones donde se suman movimientos sociales propios de dichas regiones, desde las múltiples luchas ecológicas hasta la defensa de derechos de trabajadores y estudiantes.

Por eso, nosotros también nos sumamos a la lucha, a pesar de que nuestras/os miembros estamos envejecidos, enfermos, y, muchas veces, incluso, con discapacidades que nos impiden sumarnos a las marchas o manifestaciones.

Desde la UNExPP decimos ¡BASTA!

A la comercialización de la salud

A la comercialización de la educación

A la privatización y comercialización del agua

A la depredación de nuestros recursos naturales destruyendo el equilibrio medioambiental

A la comercialización de las cotizaciones de los trabajadores diciendo…NO MÁS AFP

A la aplicación de la ley antiterrorista a los movimientos sociales, a sus líderes medioambientalistas, de los pueblos originarios y de DD.HH.

Y levantamos en este marco de lucha nuestras reivindicaciones históricas por verdad, justicia y reparación para las/os ex presos políticos, aún pendientes después de 30 años del regreso a la democracia capitalista.

¡OTRO CHILE ES POSIBLE. PERO, SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO Y EN LUCHA PUEDE CONSTRUIRLO!

UNExPP de Chile

12 de agosto de 2019

Organizaciones convocantes a la protesta nacional del 5 de septiembre:

Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP – FECH, Federación de Estudiantes U de Chile – FEUC, Federación Estudiantes PUC – CONFECH – ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – CUT, Central Unitaria de Trabajadores – Colegio de Profesores – Coordinadora Feminista 8M – UKAMAU – FENAPO, Federación Nacional de Pobladores – ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios – CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios – AFDD, Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFEP, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos – Coordinador de DDHH y Organizaciones Sociales – Plataforma Chile Mejor Sin/TLC – Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección de Medio Ambiente, MODATIMA – Confederación FENPRUSS – Confederación Salud Municipal, CONFUSAM – Confederación Bancaria – Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Serv. Fin. – SINTEC – Federación Contratista Anglo American Minas – CONFEDEPRUS – EVEP Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública – MUMS, Movimiento de diversidad sexual – MAT Movimiento por el Agua y los Territorios – Red de Sitios de Memoria – Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos Salvador Allende – Mesa Social por la Salud – FENATRAFAR, Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias – Coordinadora Nacional de Inmigrantes-Epicentro – Federación de Colegios Profesionales – Fundación Constituyente XXI – Red de Comunicadores Populares Werquen Rojo – Confederación de Trabajadores del Cobre CTC – Sindicato Nacional de Trabajadores del Líder SIL – Confederación de Trabajadores Forestales de Chile CTF – Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos CONSTRAMET – Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, FETRACAL – Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores de Agencias de Aduanas de Chile – Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación – Secretaria Nacional de la Salud Pública – Secretaria Ramal del Comercio – Confederación de Gente del Mar CONGEMAR – Sindicato Profesionales y Técnicos Aguas Andinas – Federación Nacional Manipuladoras de Alimentos FENAPA – Confederación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados CGTPP – Confederación Nacional Unitaria Transporte y Afines, CONUTT – Confederación de Trabajadores de la Minería y Servicios Integrales CONTRACOMS – Coordinadora Chile Federación Sindical Mundial – Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas , SITECO – Federación de Asociaciones de Funcionarios Universidad de Chile FENAFUCH – Fundación Emerge – Fundación Saberes Colectivos.

