La inversión en ciencia y tecnología es el “motor del desarrollo”

“Existe un dicho muy popular en inglés que dice “Put your money where your mouth is”, que equivale a decir que tu discurso se evidencie en tus acciones, o más en concreto, sé consistente. Eso es lo que ha esperado la comunidad científica de las autoridades políticas de las últimas administraciones.

La inversión en ciencia y tecnología ha sido identificada como el “motor del desarrollo”, lo que es retomado en el discurso habitual de nuestros dirigentes políticos, entonces ¿Por qué no se ha subido del 0,38% del PIB en inversión en ciencia? Las causas para subirla son muchas: la calidad de la ciencia en Chile tiene alto impacto, los proyectos y centros han cumplido con su misión de desarrollar ciencia y formación a nivel competitivo y se han formados redes en el país y con el mundo que la sustentan, el impacto de la ciencia en la sociedad y la industria ha crecido

notablemente; y se han identificado problemas país (varios de ellos de origen global) donde el movilizar las capacidades científicas del país resulta ser clave para su solución.

A esto se suma que la comunidad científica se ha multiplicado fuertemente estos años y la nula inversión puede provocar una grave frustración entre los jóvenes científicos de las cuales el país puede tardar años en recuperarse.

Dado estos hechos, ¿qué es lo que está impidiendo en invertir fuertemente en ciencia si ello se reconoce como condición indispensable para que el país crezca y llegue al desarrollo?

La ciencia en Chile creció con instituciones y agencias confiables y ágiles, con estandares admirados en el mundo y con gran libertad creativa y compromiso con el país. En estos momentos cruciales para el desarrollo del país queremos que esta vía sea retomada”.

– La autora, Ligia Gargallo, es quimico-farmacéutica de la Universidad de Concepción. Licenciada en Química en la Universidad París-Dauphine de Francia (1962), y en la KU Leuven de Bélgica (1968). En 1972 obtuvo un Doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad de Lieja y un Doctorado en Química en la KU Leuven, ambas en Bélgica.Es la ganadora del Premio L’Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia 2007 y Premio Nacional de Ciencias Naturales de Chile en 2014 debido a su «trabajo pionero en el desarrollo de la química de polímeros y macromoléculas».

