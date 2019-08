MACHALÍ, Agosto 23 de 2019

A la Opinión Pública

CODELCO requiere cirugía mayor

Estimados lectores:

Los últimos acontecimientos merecen una atención preferencial, estamos hablando de nuestra principal riqueza: EL COBRE.

En la inauguración de la Mina Subterranea de Chuquicamata el Sr. Presidente señaló que se habían ahorrado US$ 500 millones en su desarrollo, lo cual es fantástico, pero…el presupuesto original para este proyecto fue de US$ 4.200 millones (página 286 de la Memoria de Codelco del año 2015), el Sr. Presidente lo compara con un segundo presupuesto de US$ 5.472 millones. La verdad que comparado con el original , Codelco perdió US$ 800 millones.

, Codelco perdió US$ 800 millones. El Sr. Nelson Pizarro, que ya se está despidiendo, nos pone sobre aviso que por el bajo precio del Cu hay tres proyectos que va a ser muy difícil que se puedan desarrollar.

Estamos estudiando con mis colegas el Proyecto “Nueva Nivel Mina División El Teniente”, que al parecer no tiene problemas justamente de financiamiento, más bien parecen de diseño. Es de todos conocido que soldado que arranca sirve para otra guerra. Lamento que por no haber “Un puto peso”, según sus declaraciones, es probable que se retire sin indemnización luego de 5 años de fructífera gestión.

Me reuní el Lunes pasado con la ” Coordinadora oficina Asistencia Legal Anticorrupción- ALAC ”, para tratar los temas de CODELCO relacionados específicamente con las ventas a Minmetals a través de CUPIC y el Proyecto estructural de División El Teniente.

”, para tratar los temas de CODELCO relacionados específicamente con las ventas a Minmetals a través de y el Proyecto estructural de División El Teniente. También me reuní con el economista Sr. Julian Alcayaga O. para analizar la querella por el interpuesta a quienes resulten responsables por las pérdidas de CODELCO , es decir de todos los chilenos. Copia de la cual les adjuntaré para que comprueben la seriedad y contundencia de lo denunciado.

Sobre estas pérdidas es oportuno recordar que se formó una Comisión Investigadora especial conformada por trece H. Diputados cuyo resultado, desde mi punto vista es una vergüenza. Fueron 10 persona las invitadas a exponer sobre la materia. Solo mencionaré algunas de las expresiones del Sr. Villarzú.

Don Juan Villarzú R. fue Ministro de Minería y en dos oportunidades Presidente Ejecutivo de CODELCO, por tanto se asume un profesional letrado en la materia:

-Se firmó el contrato con los Chinos en las islas Bermudas (paraíso fiscal), porque ninguno de los dos países quería pagar impuestos. Se me viene a la memoria un programa de televisión en que se evadía el Impuesto Territorial real, de solventes chilenos, porque unos no lo deseaban pagar y el S.I.I., al parecer no los quería cobrar.

-Señaló que los Chinos en esta transacción comercial adelantarían US$ 500 millones para que CODELCO desarrollara el Proyecto Gaby y no tener que endeudarse. Minmetals pondría US$ 100 millones y el Banco Chino US$ 320 millones, es decir US$ 440 millones….¡ Plop! Se me perdieron US$ 20 millones.

-Villarzú dice: ”Existe un gran mito en torno a este tema, lo concreto es que efectivamente fue un mal negocio para CODELCO.”

-Agrega, “ Se puede renegociar ( con los Chinos), y existe un arma muy poderosa, que es parar los envíos de cobre mientras no se negocia.”(poco seria la proposición de un presidente ejecutivo de la principal productora de cobre del mundo frente al principal cliente del mundo).

Las conclusiones de la Comisión Investigadora dejan mucho que desear, algunas de ellas:

a-Concluye que fue un mal negocio de “CODELCO”, mentira, lo fue para el país.

b-Ello se debió a la emergente economía China, que ha tenido efectos insospechados en la demanda del metal. “Que conclusión más brillante”

c-Posibilitó la continuidad de la División Salvador y la Construcción de Gaby.

Me pregunto: porqué CODELCO anda haciendo inversiones en otros países, si Chile posee entre el 40 y 50% de las reservas mundiales de Cobre…y no tiene plata.

d-Todos los expositores, lo que es avalado por la Comisión, señalan que CODELCO no perdió ese dinero, solo dejo de ganar. ”Inteligente ¿Verdad?

El resto de esta historia la encontrarán en Internet con el título “Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar los contratos, operaciones y forwards realizados por Codelco entre los años 2005 y 2007.”

Lo realmente “incomprensible”, es que de los 91 H. Diputados que estaban en la sala escuchando la presentación del resultado de la Comisión Investigadora, por parte del H. Diputado Sr. Luis Lemus Aracena, el 100% aprobó el informe; 0 negativos, 0 abstenciones. Desconozco la posición de la Comisión de Minería del Senado.

Lo cierto es estimados compatriotas, que al año 2018, las perdidas por subfacturas sobrepasan los US$ 20.000 millones, si a ello agregamos los contratos fraudulentos, lo proyectos mal evaluados, los derroches, los “ suculentos bonos e indemnizaciones” de los ejecutivos, los pago de favores, las malas decisiones ,etc,etc,. podríamos estar hablando que se ha perdido el valor de un segundo CODELCO desde que recuperamos la Democracia. El valor libro de CODELCO al año 2014 era de US$ 50.000 millones.

No nos perdamos, estamos hablando de millones de dólares americanos, El 90% de los chilenos para ganar un millón de esa moneda debiera trabajar más de 120 años, es decir la vida laboral de un padre sumada la de su hijo y su nieto.

Para concluir con esta incertidumbre y permanente polémica, nada mejor que hacer una efectiva auditoria a nuestra principal fuente de recursos económicos, ¿a qué le temen?. Las visitas a la reunión de la APEC en Noviembre próximo y a la COP25 en Diciembre, verían con muy buenos ojos un país transparente donde los corruptos pagan sus culpas, se cumple el “caiga quien caiga” y finalmente; en las próxima elecciones serán electos los que pasen el examen, el resto,…..pagara lo que corresponda a su falta. Por el momento lo más rápido y expedito es apoyar la querella preparada por el economista Sr. Alcayaga interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de SANTIAGO.

Roberto Andereya Vera

Email: randereyavera@gmail.com

