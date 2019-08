Carta abierta a José Miguel Insulza tras su decisión de votar a favor del TPP-11

Al Sr Insulza , que tan orgulloso está de nuestro éxito económico, habría que recordarle algunas cosas que curiosamente pareciera olvidar.

Somos un país rico en recursos los cuales estamos entregando de manera bruta, sin elaborar y con el gran agravante de contaminación y destrucción de la tierra, el agua y el aire.

Somos un país con carácter de paraíso, el cual destruimos de manera consecuente y sistémica.

Nuestras deudas han aumentado, no han disminuido.

Nuestra población no aprende a leer porque no entiende lo que lee ( dicen los expertos)

La salud de nuestros habitantes está en franco deterioro por la comida procesada, el exceso de azúcar, carbohidratos y los altos contenidos de químicos.

El suelo lo estamos destruyendo, el agua agotando y el aire contaminando.

¿De que está orgulloso el Sr . Insulza ?.

Cuando las grandes potencias están enred á ndose en una guerra comercial, están mostrando que el comercio como vía de riquezas no está exento de problemas. La regulación automática del mercado, que se pregono, no se dio de la manera esperada. Las razones son varias y no cabe aquí exponerlas

Adam Smith nos metió en esto, pero, el.mundo ha cambiado desde entonces. Con el uso del petr ó leo hemos tenido crecimiento poblacional exponencial, la contaminación del mar y el calentamiento global. Todo esto nos llama a revisar el modelo.

El Sr Insulza no se ha enterado y cree que haciendo más de lo mismo está salvado. Con un poco de información , se daría cuenta que más de lo mismo es un camino truncado.

Aun sin hablar de las limitantes ambientales en el aspecto puramente económico , el país no ha sido capaz de aumentar el valor agregado de lo que exporta, no tiene niveles de productividad aceptable y no ha aumentado la reinversión. Nuestro éxito económico es cuestionable. Los países asiáticos han mantenido su crecimiento en los años y han aumentado su tasa de inversión propia.

Tal vez al Sr Insulza, que cree tener la receta del éxito, le haría falta un poco de humildad para revisar los errores. Un poco de humildad, para escuchar y genuinamente revisar opiniones divergentes. Tal vez en esa actitud logr e ese éxito de que tanto se ufana y que no tiene.

Sr Insulza, por favor revisemos honestamente esta cuestión, Ud. al parecer no conoce los costos del TPP 11. Su opinión soberbia, no nos ayuda como país . Necesitamos una discusión más informada y profunda. Ufanarse con palabras vacías de contenido, no nos ayuda. Por favor , un poco más de seriedad, no somos tontos ni ignorantes aunque nuestro actual sistema educacional bien se esmera en ello.

Elevemos el.nivel del debate. Me sorprende la falta de seriedad y el infantilismo en la argumentación. Tal vez, la triste herencia de la dictadura es ésta , la de un no diálogo, de un no respeto al que opina distinto. El país nos llama a ir al fondo de la cuestión.Nos llama a un análisis serio. A una revisión profunda. Ese es el desafío. Crecer en la tarea. Porque el ciudadano que lo eligió merece su mejor esfuerzo, su honestidad, su seriedad y un debate en lo concreto, punto por punto.

Isabel Carracedo Rosende

