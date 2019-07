Medios occidentales se niegan a publicar un artículo del relator de la ONU sobre tortura dedicado a Assange

Publicado: 27 jun 2019 18:19 GMT

«Finalmente, me di cuenta de que la propaganda me había cegado y de que Assange había sido sistemáticamente difamado para desviar la atención de los crímenes que había expuesto», dice el experto de Naciones Unidas. Asimismo, hace hincapié en que la campaña en contra del fundador de WikiLeaks pasó de la simple calumnia y la persecución estatal a la completa tortura psicológica.

«Una vez que había sido deshumanizado por el aislamiento, el ridículo y la vergüenza […] era fácil privarlo de sus derechos más fundamentales sin provocar indignación pública en todo el mundo», continúa Melzer. En la misma línea, el experto de la ONU asegura que es necesario abarcar el tema de Assange para «prevenir un precedente que pueda sellar el destino de la democracia occidental». «Una vez se haya convertido en un crimen decir la verdad, mientras los poderosos disfruten de la impunidad, será demasiado tarda para redirigir el rumbo», concluyó el autor del artículo.

Al final del escrito cita los medios a los que envió su artículo para que lo publicaran sin éxito: The Guardian, The Times, The Financial Times, The Sydney Morning Herald, The Australian, The Canberra Times, The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, Thomson Reuters Foundation y Newsweek.

Melzer señala que ninguna de ellos «respondió positivamente», por lo que decidió publicarlo en el portal de blogs Medium.

Assange llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuera extraditado a Suecia. El 11 de abril el activista australiano fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por las autoridades británicas.

Justo después del arresto del activista, Washington anunció una acusación criminal en su contra por presunta conspiración, y el pasado 23 de mayo le imputó 17 nuevos cargos, entre ellos violación de la Ley de Espionaje.

De ser hallado culpable de estas acusaciones, y si fuera extraditado al país norteamericano, el activista podría anfrontar una pena de hasta 175 años entre rejas .

. Actualmente, Assange se encuentra preso en la cárcel de Belmarsh, en el sudeste de Londres. La Corte de la Corona de Southwark lo condenó a 50 semanas de reclusión por las presuntas violaciones de los términos de libertad condicional que cometió tras asilarse en la Embajada de Ecuador en Londres.

*Fuente: Actualidad RT

