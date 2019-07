El informe de la «Gordi» Bachelet sobre Venezuela: «Mirada de una tuerta»

-Asimismo, la Oacnudh no hizo mención a hechos violentos promovidos por sectores de la derecha venezolana durante los años 2013, 2014 y 2017, y las implicaciones en fomra de fallecidos y heridos que significaron esos sucesos.

En este punto, el ente gubernamental insta al organismo a que promueva el levantamiento de estas medidas coercitivas, ya que repercuten, principalmente en «las clases más vulnerables, en particular las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos, así como los pobres», quienes se ven imposibilitados de acceder a los medicamentos, alimentos y servicios vitales para satisfacer sus derechos como ciudadanos.

-Se menciona en el reporte que se deben «adoptar medidas para superar la crisis económica» en Venezuela. Sin embargo, no se refieren en ningún momento a las sanciones unilaterales ejercidas desde EE.UU., que buscan minar la calidad de vida del pueblo venezolano y así generar un clima de desestabilización y zozobra en el país.

Este viernes el Gobierno la República Bolivariana de Venezuela, a través de su viceministro para Comunicación Internacional, William Castillo, intervino en la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, para denunciar la parcialidad del informe presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el cual fue calificado como «parcializado, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos».

«Venezuela está segura de que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio (…) Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina», señaló Castillo, quien remarcó que el escrito «ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa».

Entre las inconsistencias de informe, destacó que de las 558 entrevistas realizadas, 460 fueron hechas fuera de Venezuela, un 82% de la muestra investigada. «No hace mención alguna a los avances de Venezuela en materia de derechos humanos, e ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre nuestro pueblo», señaló.

Entre las acciones de este bloqueo se desprende que el país no puede refinanciar su deuda, la confiscción ilegal de $30 mil millones en activos de la estatal petrolera PDVSA y la retención ilegarl por parte de bancos internacionales de $5 mil 400 millones.

Las consecuencias de este bloqueo impiden la compra de medicinas, alimentos e insumos para el pueblo venezolano, remarcó, al tiempo que expresó que el país valora el reconocimiento por parte de la Alta Comisionada de que las sanciones agravan la situación económica y lesionan los derechos humanos.

«Solicitamos a la Alta Comisionada que, en concordancia con las Resoluciones de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, exija el cese inmediato del bloqueo a Venezuela», expresó.

Comentó en su intervención que «la violencia política de la oposición llevó a la muerte a 43 ciudadanos en 2014 y a 120 en 2017. La Alta Comisionada se entrevistó con familiares de personas que fueron quemadas vivas sólo por parecer chavistas o tener piel oscura. Lamentamos que el informe haya obviado esos testimonios».

También señaló que Venezuela rechaza la criminalización de los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los que se acusa «genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos»

Asimismo, denunció que Venezuela es objetivo de una agresión multidimensional por parte de EEUU, mediante golpes de Estado, intentos de magnicidio contra el Presidente constitucional, Nicolás Maduro, sabotajes a la industria petrolera, servicios públicos.

«En Venezuela no existe una crisis humanitaria, padecemos problemas económicos asociados a la caída de los precios del petróleo y el bloqueo económico» afirmó el viceministro para Comunicación Internacional, quien destacó además que Venezuela ha defendido la paz del país, el ejercicio de la democracia, justicia social, salud y educación gratuitas.

Entre los avances, destacó que en 8 años Venezuela ha beneficiado a 12 millones de venezolanos con la entrega de 2 millones 600 mil viviendas y entrega alimentos a 6 millones de familias a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fijó un sistema de bonos para estabilizar el ingreso salarial y logró alcanzar el 100% de adultos mayores pensionados.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó este jueves las observaciones sobre el informe de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien emitió un informe acerca de la situación en Venezuela en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Gobierno «solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (OACNUDH) adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18 a través de un documento donde se exponen los errores de hecho, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web.

Entre las observaciones realizadas por la diplomacia venezolana, se expone que la «versión avanzada no editada» del informe remitido el 28 de junio del 2019 al Gobierno Bolivariano, en idioma inglés, presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en el país suramericano.

*VTV

Diversas organizaciones han rechazado el informe

Entre ellas, las organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Venezolana de Derechos Humanos lamentaron profundamente ser ‘excluidas, invisibilizadas y discriminadas’ por la oficina de la alta comisionada de la ONU, e hicieron un llamado a ampliar y democratizar las fuentes de información acerca de la situación en el país sudamericano.

«Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables», plantea una carta dirigida a la exmandataria chilena.

Contradicciones

La versión preliminar del informe de Michelle Bachelet contrasta con las declaraciones brindadas por la funcionaria el 21 de junio al término de su visita, cuando manifestó preocupación por el impacto negativo del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la nación sudamericana.

En ese momento, la expresidenta chilena precisó que las sanciones implementadas este año por Washington sobre las exportaciones venezolanas de petróleo y el comercio de oro ‘están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica’.

No obstante, de acuerdo con el analista uruguayo-venezolano Pablo Siris Seade, dos semanas después Bachelet ya no condena el bloqueo, sino que se pliega al discurso de que el Gobierno se estaría escudando en este para no cumplir con sus obligaciones de garantizar alimentos.

(Con información de Prensa Latina)

*Fuente: Resumen Latinoamericano