Buen viaje, Daniela Bastías y Martinita. QEPD. Mes de julio, año 2019, Chile

26 de julio de 2019

El presente registro audiovisual es un sentido Homenaje — póstumo- creado con el fin de recordar y homenajear a mi admirada y querida sobrina Daniela Bastías y a su hijita Martina, angelitas que fallecieron el domingo 14 de julio recién pasado (2019) en un trágico accidente automovilístico en Til Til, Chile; valiosísimas y bellísimas personas, ambas mujeres, con nombres y apellidos, y que enlutan a toda una familia; pero que, por no ser “importantes”, por no vivir quizás de Plaza Italia hacia arriba, los grandes medios de prensa chilenos «identificaron» como “dos muertos”, dos NN de identidad masculina, o sea como “dos sujetos”, es decir como dos “nadie”; medios que, al parecer, no modificarán sus protocolos periodísticos de poca delicadeza cuando tratan noticias referidas a las personas humanas «anónimas» que habitan este país llamado Chile, delicadeza que ni siquiera aplican en circunstancias como la que aquí se aluden.

Yo y mi familia denunciamos esa poca delicadeza e insensibilidad de la prensa oficial. Pero en fin, eso importa lateralmente cuando ponemos la mirada en Danielita y Martinita, las que constituyen a fin de cuentas el contenido central del presente registro audiovisual.

No obstante, vaya como cierre un sentidísimo reconocimiento a los directores de El Clarín Chile, Paul Walder, y a Ángel Núñez, de piensaChile, pues ambos profesionales de prensa –prensa alternativa a la oficial-, tuvieron el noble gesto de publicar una carta de homenaje a Daniela y Martina, carta que se transcribe al pie del presente audiovisual; carta que nunca será «noticia» para esa prensa oficial; carta que remitió nuestra familia y que estos dos notables directores publicaron en sus respectivas tribunas periodísticas, porque ellos fueron capaces de ver en esa carta una noticia relevante para sus lectores y para la anónima familia remitente; gesto muy noble y humano de parte de estos dos directores y que se traduce como una acción reservada solo a las almas grandes, con lo cual estos profesionales y sus medios se engrandecen frente a ese otro «gran periodismo», el oficial; ese que no ve más que números, cosas, NN, «sujetos«, estadística, datos, «nadie» en las noticias que publican, excepto cuando se trata de personas «importantes» y «famosas«.

Walder y Núñez, en cambio, y en definitiva, practican un periodismo que humaniza la noticia, un periodismo de los ojos abiertos, un periodismo que pone rostro humano a la información, un periodismo que debiera ser admirado por todo este país. Por lo mismo, ante ellos nos declaramos deudores pues, junto con contribuir con el resguardo de los DDHH de todas las personas en Chile -sacando especialmente la voz por l@s sin voz y l@s invisibles de nuestro país-, con su noble acción de publicar nuestra carta han ayudado a nuestra familia a atenuar la pena que nos aqueja a causa de la partida de Daniela y Martina. Ojalá todos los medios de prensa de Chile operaran con la alta humanidad periodística con que operan Paul Walder y Ángel Núñez.

Gracias sentidas para ellos.

Con Daniela y Martina en la memoria y en el corazón -contenido central del presente registro audiovisual-, agradecemos a estos dos notables profesionales.

Muy Atte.,

Noé Bastías

Profesor de Filosofía,

(Portavoz de la Familia Bastías)

piensaChile Publicación de la carta de Don Noé Bastías en

El Clarin y en

