Bolsonaro: «Si el presidente del Colegio de Abogados quiere saber cómo desapareció su padre durante el período militar, se lo diré»

«No va a querer saber la verdad», amenazó el mandatario brasileño. Amnistía Internacional denuncia las declaraciones del ultraderechista y pide que «se asuman responsabilidades».

El Jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este lunes que «un día» contará al presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, de qué manera despareció su padre durante la dictadura militar (1964-1985) en el gigante latinoamericano.

«Si el presidente del Colegio de Abogados quiere saber cómo desapareció su padre durante el período militar, se lo diré», dijo Bolsonaro, quien consideró que Santa Cruz «no va a querer saber la verdad» sobre su progenitor, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira.

El mandatario hizo estas declaraciones mientras opinaba sobre el proceso judicial de Adelio Bispo, autor de la puñalada que recibió cuando era candidato presidencial en plena campaña electoral en 2018. En junio, un juez absolvió a Bispo tras concluir que no era imputable debido a sus trastornos mentales, aunque ordenó su reclusión en un manicomio.

«¿Por qué la OAB impidió que la Policía Federal llamara a uno de los carísimos abogados [de Bispo]? ¿Cuál es la intención de la OAB?», cuestionó Bolsonaro, quien, sin ser preguntado, comenzó a hablar sobre el padre del presidente de la Orden de Abogados de Brasil. «Su padre se unió a Acción Popular, el grupo más sanguinario y violento de guerrilleros de Pernambuco, y desapareció en Río de Janeiro», comentó.

Defensa de los derechos humanos

«Lo que realmente molesta a Bolsonaro es nuestra defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, las minorías y otras cuestiones de la ciudadanía en las que insiste en atacar», señaló en Twitter el presidente de la OAB.

«Por último, digo que lo que une a nuestras generaciones, la de mi padre y la mía, es el inquebrantable compromiso con la democracia, y estamos listos para los mayores sacrificios. Nos guste o no el presidente», aseveró.

Santa Cruz Oliveira desapareció en 1974, según datos del diario Folha de S. Paulo, tras ser arrestado junto a un amigo por agentes de el Departamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de Defensa (DOI-Codi), órgano de represión durante la dictadura.

El padre del presidente de la OAB -que tenía dos años cuando desapareció su progenitor- era estudiante de derecho y funcionario del Departamento de Aguas y Energía Eléctrica, además de integrante de Acción Popular Marxista-Leninista (APML), organización contraria al régimen militar.

En los informes de la Comisión Nacional de la Verdad, responsable de investigar las muertes y los desaparecidos durante la dictadura, no hay registro de que Santa Cruz Oliveira hubiese participado en la lucha armada.

Amnistía Internacional denunció las declaraciones de Bolsonaro. «Es terrible que el hijo de un desaparecido por el régimen militar tenga que escuchar declaraciones tan duras del presidente de Brasil, que debería ser el máximo defensor del respeto y de la Justicia en el país», declaró la directora ejecutiva de AI Brasil, Jurema Werneck.

