He aquí un claro ejemplo del porqué no suscribir el TPP11

Se acaba de conocer la información de que el estado de Pakistán deberá pagar a la empresa Tethyan Copper Company (de propiedad conjunta de Antofagasta PLC y Barrick Gold), más de 5 mil 800 millones de dólares, como indemnización por no permitirle explotar el yacimiento de cobre y oro Reko Diq, quedando así muy claro cómo los países que firman tratados comerciales y de inversiones, como el TPP 11, pierden la soberanía de decidir lo que hacen con sus propios recursos.

Ante la negativa de Pakistán, la empresa de propiedad de la multimillonaria familia Luksic inició el año 2012 una demanda internacional, para lo cual acudió al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, cuyo fallo es obligatorio e inapelable. Barrick y Antofagasta PLC pudieron acudir al Ciadi y este emitir el fallo en contra de Pakistán, porque este país había suscrito en forma voluntaria un tratado bilateral de inversiones con Australia, país en que fue constituida la empresa reclamante.

Entendidos en la materia señalan que si bien Pakistán podría negarse a pagar la compensación, la existencia del tratado implicaría que se le impongan otro tipo de sanciones.

A parar el TPP11

Anteriormente, en nuestro sitio de internet, nos hemos referido a los múltiples inconvenientes y perjuicios que los chilenos y chilenas enfrentaremos si es que en definitiva nuestro país suscribe el TTP11 (Acuerdo Integral y Progresivo para Asociación Transpacífico), ya que éste tiene impactos en todos los ámbitos de nuestra vida, pues mediante él, Chile se compromete a garantizar ganancias “esperadas” a los inversionistas de los países firmantes. Y en el caso de que soberanamente, y por ejemplo, decidiéramos hacer modificaciones legales que favorezcan a los trabajadores o que impliquen que el Estado tome el control de la explotación de los recursos naturales, los inversionistas podrían acudir al Ciadi reclamando que tendrán pérdidas porque les cambiamos las reglas del juego, y recibir por ello sanciones como las que hoy pesan sobre el estado pakistaní.

Plebiscito ciudadano para evitar el Acuerdo

Respecto de este instrumento multilateral que viene a afectar nuestra soberanía, mediante la promesa de que habrá mayor inversión y dinamismo de la economía, cabe recordar que la Cámara de Diputados ya lo aprobó, y que solo falta el pronunciamiento de los senadores.

Por esas circunstancia, para presionar a los senadores a que voten en contra del acuerdo, y para manifestar un rotundo rechazo a la puesta en vigencia del TPP 11, es que invitamos a nuestras socias y socios, así como a sus familiares y amistades, a que sean parte del plebiscito ciudadano nacional que se inició el pasado lunes 8 y que finalizará el próximo lunes 22.

Para emitir el voto en rechazo al Acuerdo, puedes hacerlo a través del link https://www.plebiscitotpp.cl/, el cual corresponde a la plataforma que implementaron distintas organizaciones sociales, sindicales y medioambientales, la que solo en su primer día de funcionamiento logró reunir el pronunciamiento de más de 94 mil personas.

La pregunta que se ha levantado es: “¿Quieres que Chile sea parte del TPP-11?” Para votar, en la plataforma debes digitar tu RUT, los 6 primeros números de la segunda fila del reverso del carné de identidad, fecha de nacimiento, región y tu voto. Desde de la organización han aclarado que se solicita el número de RUT para impedir que una misma persona vote dos veces, y que los dígitos del reverso del carné no los guarda la plataforma y son usados exclusivamente para validar que quien está votando tiene su carnet de identidad en las manos. También dicen que no se han solicitado otros datos como el correo electrónico, teléfono, domicilio, etc., para que no haya suspicacias con el manejo sensible de datos.

Estimamos que detener la innegable amenaza y daños del TPP 11, bien merece la preocupación de todos los trabajadores y trabajadoras y su participación activa en campañas y acciones como este plebiscito, más otras iniciativas que se puedan implementar en lo inmediato.

