Rafael Correa: «La CNN está construyendo el ‘show’ para que extraditen a Assange»

Este 15 de julio, la CNN publicó una exclusiva en la que sostiene que Julian Assange había convertido a la Embajada de Ecuador en Londres en «un centro de operaciones para interferir en las elecciones de 2016 en EE.UU.»

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hablado con RT sobre una reciente publicación de la CNN en la que se acusa al fundador de WikiLeak, Julian Assange, de haber participado en la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales de EE.UU. de 2016.

«La CNN está haciendo el ‘show'»

«La CNN está haciendo su trabajo, como cuando se inventó que había armas de destrucción masiva para que la gente aplaudiera una guerra, una invasión a Irak, que costó más de 100.000 vidas solamente civiles», ha declarado Correa. «Ahora, para justificar que le metan la cadena perpetua a Assange o que lo extraditen a EE.UU., está construyendo el marco, el ‘frame’, la historia, el ‘show’, para decir que en la Embajada tenía todo un centro de operaciones, que exigió el Internet rápido y que se lo dimos», ha aseverado.

La CNN quiere construir la historia, el muñeco, y venderlo al mundo para que cuando condenen a Assange, lo aplauda Rafael Correa, presidente de Ecuador (2007-2017)

El expresidente de Ecuador también ha recordado que «incluso otros medios, no la CNN» han divulgado la información de que el fundador de WikiLeaks supuestamente tenía vía directa telefónica con él.

«Yo hablé una vez con Assange por video cuando me entrevistó, porque trabajaba para RT», ha explicado Correa. El político ha reiterado que la CNN está haciendo un ‘show’ para lograr que la gente, «desde más honesta, más bondadosa hasta la más acanallada», aplaude la condena del fundador de WikiLeaks. «Ya es una historia repetida, ya lo hemos vito, es el trabajo de cierta prensa», ha subrayado.

Además, Correa ha aseverado que la publicación de la CNN no está confirmada por ninguna evidencia, ya que se basa en el informe del fiscal especial Robert Mueller, quien investigó la presunta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016 y no pudo demostrar que tuvo lugar.

«Se están refiriendo a una tercera fuente. Igualito que con las armas de la destrucción masiva para justificar la invasión a Irak. Ya tenemos la experiencia […] acerca de estas cosas», ha advertido expresidente ecuatoriano.

«No hubo advertencias de EE.UU.»

Asimismo, Correa ha definido como «otra tontería de la CNN» la información de que las autoridades de EE.UU. dirigieron una advertencia a los diplomáticos de Ecuador sobre los presuntos intentos de Assange de interferir en las elecciones en suelo estadounidense. «A mí no me ha llegado, y si me hubiera llegado no le hubiera quitado el Internet a Assange, porque no aceptamos esta clase de presiones«, ha señalado exmandatario ecuatoriano.

«Dice el informe que funcionarios estadounidenses amenazaron, [hicieron] una amenaza diplomática a funcionarios ecuatorianos. A mí nunca me lo han dicho y no creo que haya existido. Y si me hubiera llegado una amenaza así, le aseguro que no hubiera tomado ninguna medida«, ha reiterado Correa.

«Cuando vimos que Julian estaba publicando datos sobre Hillary Clinton en las elecciones del 2016, le advertimos dos o tres veces. A la tercera o cuarta vez actuamos y suprimimos el Internet el 17 de octubre hasta después de las elecciones, que fueron el 8 de noviembre del 2016», ha recordado el exmandatario ecuatoriano.

«Pero pese a todo eso, la historia que quiere construir la CNN, el muñeco, es que había en la Embajada un centro de operaciones, de espionaje, con el apoyo de los rusos, y que nosotros lo sabíamos y lo apoyamos. Eso es lo que quiere construir y venderlo al mundo para que lo aplauda cuando condenen a Assange», ha sostenido.

Cuando vimos que Julian estaba publicando datos sobre Clinton, le advertimos dos o tres veces y luego suprimimos el Internet hasta después de las elecciones Rafael Correa, presidente de Ecuador (2007-2017)

«Los trapos sucios» de Clinton eran «verdad», pero faltaban los de Trump

Además, el exlíder ecuatoriano ha explicado unas recientes declaraciones a la CNN en las que tachaba de «manipulación» el hecho de que durante la campaña presidencial en EE.UU. WikiLeaks publicaba solo información negativa sobre Hillary Clinton.

«Julian Assange se justifica [por haber hecho] estas publicaciones diciendo que son verdad. ¡Sí, son verdad! Pero no es toda la verdad», ha indicado Correa. «Si usted solo está sacando los trapos sucios de un candidato, claramente está perjudicando a este candidato. Entonces, hay que decir toda la verdad», ha hecho hincapié Correa, quien está convencido de que el presidente actual de EE.UU., Donald Trump, «también tenía cosas muy malas, y nunca se dijo nada de aquello».

Según el exmandatario ecuatoriano, revelar aspectos negativos únicamente de un candidato es «interferir y no es la información completa».

La cadena estadounidense presentó este 15 de julio una investigación exclusiva elaborada en base a «cientos de informes de vigilancia compilados para el Gobierno de Ecuador por la empresa privada española de seguridad UC Global» a los que afirma haber tenido acceso. En la nota, el medio sostiene que Assange convirtió a la Embajada de Ecuador en Londres —donde permaneció recluido durante casi siete años— en «un centro de operaciones para interferir en las elecciones de 2016 en EE.UU.».

La CNN afirma que «un funcionario de la Inteligencia ecuatoriana» le confirmó la autenticidad de dichos informes, pero no presentó ninguna prueba concreta de la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales estadounidenses, al tiempo que admitió que se trata de meras suposiciones expresadas en el informe del fiscal especial Mueller.

