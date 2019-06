Venenosos tus monólogos

Tus discursos incoloros

No ves que nos estamos solos

Millones de polo a polo

Al son de un sólo coro

Marcharemos con el tono

Con la convicción que

¡Basta de robo!

Tu estado de control

Tu trono podrido de oro

Tu política y tu riqueza

¡Y tu tesoro no!

¡La hora sonó, la hora sonó!

No permitiremos más, más

¡Tu dotrina del shock!

La hora sonó, la hora sonó

(Dotrina del shock, shock)

No hay países sólo corporaciones

Quien tiene más, más más acciones

Trozos gordos, poderosos

Decisiones por muy pocos

Constitución pinochetista

Derecho opus dei, libro facista

Golpista disfrazado de un indulto elitista

Cae la gota, cae la bolsa

La toma se toma la maquina rota

La calle no calle, la calle se raya

La calle no calla debate que estalla

Todo lo quitan, todo lo venden

Todo se lucra, la vida, la muerte

Todo es negocio como tu todos

Semilla, pascuala, métodos y coro

Venenosos tus monólogos

Tus discursos incoloros

No ves que nos estamos solos

Millones de polo a polo

Al son de un solo coro

Marcharemos con el tono

Con la convicción que

¡Basta de robo!

Tu estado de control

Tu trono podrido de oro

Tu política y tu riqueza

¡Y tu tesoro no!

¡La hora sonó, la hora sonó!

No permitiremos más, más

¡Tu dotrina del shock!

La hora sonó, la hora sonó

(Dotrina del shock, shock)

Golpe a golpe, verso a verso

Con las ganas y el aliento

Con cenizas, con el fuego

Del presente con recuerdo

Con certeza y con desgarro

Con el objetivo claro

Con memoria y con la historia

¡El futuro es ahora!

Todo este tubo de ensayo

Todo este laboratorio que a diario

Todo este fallo, todo este económico

Modelo condenado de dinosaurio

Todo se criminaliza

Todo se justifica en la noticia

Todo se quita, todo se pisa

Todo se ficha y clasifica

Tu política y tu táctica

Tu típica risa y ética

Tu comunicado manipulado

¿Cuántos fueron los callados?

Pacos, guanacos y lumas

Pacos, guanacos y tunas

Pacos guanacos no suman

¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas?

Venenosos tus monólogos

Tus discursos incoloros

No ves que nos estamos solos

Millones de polo a polo

Al son de un solo coro

Marcharemos con el tono

Con la convicción que

¡Basta de robo!

Tu estado de control

Tu trono podrido de oro

Tu política y tu riquesa

¡Y tu tesoro no!

¡La hora sonó, la hora sonó!

No permitiremos más, más

¡Tu dotrina del shock!

La hora sonó, la hora sonó