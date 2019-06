José María Aznar: “La multiculturalidad es negativa”

Este desafortunado y patético comentario fue realizado hace algunas semanas por el expresidente español José María Aznar, entrevistado por cierta cadena deportiva americana. Se refería en específico a que las naciones europeas con mayor diversidad étnica y religiosa, son entidades que vienen arrastrando problemas sociales más profundos que aquellas supuestamente homogéneas. Entre las primeras hacía mención sobresaliente de Francia y de Inglaterra, con una importante población musulmana, ‘negra’ y asiática, y entre las segundas obviamente alababa a su país, al que considera bien compacto socialmente, y debido a ello con un elevado nivel de vida en términos generales.

Verdaderamente el comentario de Aznar además de desafortunado, xenófobo, racista e intolerante, carece de fundamento desde todo punto de vista, empezando por el ámbito histórico. Y es que el expresidente español no toma en cuenta (o se hace el desentendido) que los procesos migratorios han sido fundamentales para la estructuración histórica de casi todas las sociedades del planeta; en este sentido la homogeneidad cultural defendida por Aznar ha sido prácticamente inexistente, e incluso poderosos Imperios como el egipcio, el macedonio, el persa, el romano, el español, el inglés, y el francés llegaron a ser tales gracias en buena medida a los aportes diversos de los inmigrantes, y en sus áreas de influencia lo que predominaba no era precisamente la homogeneidad étnico-cultural. Olvida a propósito Aznar que a la formación histórica de España contribuyeron, por ejemplo, romanos y árabes, y a partir de ello ya no es lógico hacer referencia a una supuesta nación homogénea desde lo cultural, para frustración del racista, xenófobo e intolerante aquí mencionado.

Sueña Aznar con una nación española pura, en el contexto de la actual tendencia antiinmigratoria a nivel de no pocos Estados europeos y americanos. Como cual Adolfo Hitler, el expresidente español considera tajantemente que una sociedad más homogénea cultural y racialmente, es una mejor sociedad, con más desarrollo humano, más progreso, más libertad y mayor calidad de vida. Ojalá ideas como estas fueran producto de la ignorancia del señor en cuestión, pero por desgracia lo que comentó forma parte de todo un pensamiento retrógrada, fascista y discriminatorio, característico de las élites que dominan el mundo, y que tristemente es suscrito por numerosos individuos ignorantes en todo el planeta. Además sujetos con influencia como Aznar, y sus comentarios racistas, xenófobos y excluyentes en lo religioso, alimentan la existencia y trascendencia de grupos y movimientos con banderas discriminatorias-violentas como la de la superioridad racial y nacional y el antiislamismo, y justifican parcialmente ante la opinión pública la nefasta “guerra global contra el terrorismo”, estrategia de control mundial liderada por Estados Unidos. No es casualidad en este contexto que muchos paisanos de Aznar menosprecien y odien a los ‘negros’, a los indígenas, a los latinoamericanos y a los árabes, por ejemplo, influenciados evidentemente desde las altas esferas estatales.

