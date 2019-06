¿A qué está jugando EEUU con Venezuela?

Tal y como lo considera la influyente revista Foreign Policy, no. En todos estos conflictos, y en especial en Afganistán (donde El Pentágono permanece desde el año 2001) se ha desdibujado cualquier pregunta básica que justifica o legitima el conflicto: «¿Quién es el enemigo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo sería la ‘victoria’? ¿Y cómo se mantendrá ganada la guerra, después de que Estados Unidos se vaya?», se preguntan contrariados, los investigadores David Axe y Malou Inocencio, al valorar las actuaciones bélicas de Washington.

Además: En el bando equivocado: un artículo sobre la División Azul causa polémica en la red

Para el investigador, Carlos Quintero Regos, entrevistado para Sputnik, la única manera de analizar «el éxito o no de Estados Unidos en las guerras, no es por los difusos y a veces muy maleables balances militares y mediáticos, sino más bien, por el hecho o no de acceder y controlar los recursos energéticos, que son el fin en sí mismo de todas sus actuaciones bélicas. Solo en ese sentido, Estados Unidos ha tenido victorias genuinas», afirma.

Pero en el caso venezolano, luego de lanzarse por el desbarrancadero diplomático y político al que lo han llevado sus operadores políticos en el terreno y que se resume (no de manera gloriosa) en un magnicidio frustrado, golpes de Estado fallidos, intentos de invasión por la frontera colombo-venezolana, sabotajes eléctricos y medidas coercitivas económicas y financieras unilaterales, es conveniente preguntar ¿a qué puede Estados Unidos llamar victoria en Venezuela?

Un análisis somero de las condiciones objetivas del país, con una fuerza militar cohesionada en torno a la Constitución, una oposición cada vez más debilitada y desorientada en términos programáticos e ideológicos, permite comprender que Estados Unidos jamás podría esperar una victoria estratégica.

A menos, claro está, que no esté pensando en alcanzarla a través de las armas como nos tiene acostumbrados, sino a través de una estrategia incruenta y opaca.

La destrucción de la nación como victoria de la guerra no convencional

En un informe publicado por el Centro de Investigación Económica y Política, afirma que más de 40.000 venezolanos han muerto por causa de las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Relacionado: Venezuela denuncia que bloqueo pone en riesgo vida de niños con trasplantes en Argentina

El fallecimiento de los niños que esperaban por trasplantes que no pudieron pagarse debido al bloqueo económico, es paradigmático. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, culpa al Gobierno de dichas muertes, sin embargo prefiere pagar millones de dólares a los tenedores de bonos de la deuda venezolana, a utilizar el dinero para costear dichas operaciones.

Cómo es que ustedes @carlosvecchio utilizan los fondos millonarios de CITGO para pagar los Bonos Pdvsa 2020 en vez de comprar medicinas y alimentos para los venezolanos? https://t.co/UwvuwnxJdu — Esteban Trapiello (@TrapieLLo) 16 de mayo de 2019



Además de esto, las dificultades para la compra de diluyentes necesarios en el procesamiento de gasolina, ha generado desabastecimiento de combustible en el interior del país y los estados fronterizos. El complejo panorama lo completan las últimas sanciones contra barcos que transportaban alimentos a Venezuela y la suspensión de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela.

Todo apunta a que Estados Unidos, al entender que intervenir militarmente a Venezuela sería un error, ha optado por ahogar al país para forzar una negociación en Noruega desde una posición de ventaja. Sabe que usando la fuerza no podría obtener una victoria duradera, o dicho de otro modo, un reseteo político al año 1998, previo a la llegada de Chávez al poder.

Cambiar la Constitución y asegurar el control económico, sería su prioridad. Pero su victoria estratégica, la que más desean, es borrar el chavismo como proyecto político, social y cultural de Venezuela. Este es el mayor peligro al que se enfrenta el Gobierno venezolano.

Más: Piratería del siglo XXI: EEUU trata de arrebatarle a Venezuela su as bajo la manga

La creciente circulación del dólar en todo el país en detrimento del bolívar, la inestabilidad social que se vive en los Estados fronterizos, la desintegración de los vínculos sociales como producto de las prácticas perversas de la crisis (corrupción, bachaquerismo, tráfico de influencias), son una pequeña parte de las amenazas que deben ser enfrentadas. No en vano, la investigadora en nuevas guerras, Mary Kaldor consideraba que en la actualidad «la victoria ya no se basa en la capacidad de infligir una destrucción masiva, sino en la capacidad de luchar contra el apoyo popular de los oponentes».