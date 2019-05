Que la USACH responda: ¿Por qué no midió el comportamiento de los «Medidores inteligentes» a cambios brusco de frecuencia?

Sres. piensaChile Más abajo incluimos texto de correo que recientemente remitimos al Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), quien realizó públicamente las pruebas de equivalencia entre los medidores antiguos y nuevos. Hasta la fecha, dicho académico no ha acusado recibo de nuestro correo, demostrando con ello indiferencia hacia temas de interés público, ya sea para confirmar o desvirtuar fundadamente lo allí planteado. Tal vez sea porque cree que discutir temas muy técnicos con «gente ignorante» sea tiempo perdido. Así es como estas entidades «independientes» demuestran su imparcialidad ante una comunidad indefensa frente a los intereses creados de siempre. Sin embargo, a pesar de ello, todavía existen entidades y medios que intentan despertarnos de la apatía social y mantenernos informados de los diversos aspectos que implica una decisión que afecta a tanta gente; y cuyo tenor lo transcribimos a continuación. En efecto, a continuación exponemos el correo no contestado por el destinatario y que se refiere a la parte técnica propiamente tal. (Si su problema para atenderlo era la identificación no tenía más que haberla solicitado). La prueba que pedimos realizar al DIE Usach, está contenida en el siguiente correo: Martes 02-04-2019 23:54

Santiago, 29.05.2019

Señor

Humberto Verdejo

Director

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Santiago de Chile

Don Humberto; Me presento.

Soy un admirador de la obra del genio de Tesla, no suficientemente reconocida hasta el día de hoy.

Sin embargo, no es por esto que me he permitido escribirle; sino por la reciente prueba que su Departamento ha realizado a los medidores de electricidad comparando su precisión, tanto en los modelos antiguos como los nuevos «inteligentes».

No vamos a entrar aquí a discutir las distintas consideraciones que los usuarios formulan cuando sospechan de medidas impuestas por Empresas que, al amparo de la autoridad, siempre se guardan algo que luego se descubre estaban escondidas más allá de la letra chica. Tampoco haremos referencia al eventual mal uso a futuro que podrían hacer esas Compañías (o sus empleados) con la información que extraigan de los usuarios.

Por esta vez sólo nos circunscribiremos al aspecto técnico del asunto.

Como es sabido por la Comunidad, ustedes concluyeron que ambos tipos de medidores se comportaban similarmente en cuanto a la medición de la electricidad consumida por distintos artefactos de uso común al interior de los hogares.

No hay nada que objetar respecto a la prueba realizada, en cuanto a que se midió en una condición de estabilidad de la frecuencia.

Sin embargo, faltó una prueba complementaria a la realizada y que midiera el comportamiento de los medidores cuando se produce una BRUSCA variación en la FRECUENCIA, en el ciclaje. Para que las personas comunes y corrientes entiendan, se trata de ese numerito que aparece escondido en todos los artefactos y que nadie sabe para qué sirve (50-60 ciclos por segundo). La prueba habría estado completa si se hubiera considerado también este aspecto importante, la variación de la frecuencia. Los usuarios no tienen cómo percatarse que por «algún» motivo le han variado el ciclaje.

Recordemos que hace algunos años atrás cuando hubo escasez de energía por falta de lluvia, la autoridad en acuerdo con las compañías recurrieron a la reducción de los ciclos como una forma de ahorrar energía, manteniendo el voltaje y el amperaje sin variación, al menos teóricamente. Sin embargo, esa medida empezó a provocar funcionamiento errático en algunos aparatos sensibles como los de tipo digital, entre otros.

En resumen, se insta a los organismos competentes a realizar esta prueba en la forma que se sugiere, por cuanto podrían llevarse una sorpresa al momento de comparar el consumo de uno u otro medidor cuando se producen esas variaciones. Con otros colegas hemos realizado esa prueba y, por prudencia, nos reservamos su resultado, en espera que los responsables de velar por los intereses de la comunidad realicen su trabajo tan íntegro y desinteresado como lo habría hecho -de nuevo- don Nicolás Tesla (quien siempre quiso que la energía eléctrica estuviera al alcance de todos; y, por si fuera poco, gracias a sus descubrimientos y avances hoy nos permiten la tecnología celular que tanto valoramos). Pero como suele suceder cuando no te sumas al clan, fue aplastado por los mismos intereses imperantes de siempre.

Ustedes tienen la palabra, por último para confirmar o desmentir lo planteado, pero con fundamento y como resultado de un trabajo completo e íntegro.

Por ahora quedamos en espera prudente, antes de proponer esto a los medios y a la opinión pública.

¡AH!, y un saludo muy póstumo a don Nico, y un agradecimiento sincero por no haberse vendido a los “caballeros” de la época. El sabio debe revolcarse en su féretro por lo que hacen sus «colegas» actuales.

Atte,

V. H

Más sobre el tema:

Vergonzoso papel de la Usach: Demostrar que medidores inteligentes miden el mismo consumo que los convencionales

Redacción de piensaChile

Publicado el 8 marzo, 2019 , en Energia

Investigación de Universidad holandesa: Muchos Medidores de corriente digitales funcionan mal

por Aha24x7.com (Alemania-Holanda)

Publicado el 6 marzo, 2019

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp