Medios internacionales afirman que Guaidó tiene todo en contra

Un día después, el fallido golpe de Juan Guaidó y Leopoldo López respira derrota en los medios internacionales, que pasada la expectativa vuelven al mismo punto del que salieron: la falta de viabilidad de los planes golpistas en Venezuela.

Según el diario argentino Clarín: «Unas 10 horas después del anuncio de Juan Guaidó sobre la «liberación» del líder opositor Leopoldo López, poco ha cambiado en la Venezuela de Nicolás Maduro: ni batallones repletos de soldados hastiados se sumaron a la rebelión popular, ni las calles se llenaron de opositores dispuestos a llegar al Palacio de Miraflores para acabar con lo que el jefe del Parlamento y «presidente encargado» llama «la usurpación». Y, mucho menos, ha caído el régimen chavista».

En una nota firmada por Pablo Biffi con el título Conflicto en Venezuela: el golpe que no fue y la fortaleza de Maduro, el diario además afirma que ningún alto mando medio ni alto se plegó al llamado a derrocar a Maduro. «El respaldo militar a Maduro es clave, pero no la única pata que le permite mantenerse en el poder. Es innegable que aún, y pese al descalabro de la economía que golpea por igual a chavistas y antichavistas, el régimen goza de un respetable apoyo en sectores de la sociedad que viven del sueño de la Revolución Bolivariana inaugurada hace ya larguísimos 20 años», remarca Biffi en una búsqueda de encontrar las razones por las cuales los planes golpistas no avanzar en el país.

En este mismo tono, el medio financiero Axios describe el lamento de los inversionistas interesados supuestamente en Venezuela. «A pesar de los pedidos de apoyo del presidente Trump y de los políticos de todo el mundo,están empezando a perder la fe en la capacidad de la oposición para derrocar a Maduro dado el aparente aumento del apoyo de Rusia», sintetiza Axios sobre el sentimiento de quienes apuestan a que caiga Maduro para invertir según ellos (un eufemismo para referirse a la intención de rematar los recursos venezolanos).

Según los inversionistas, en ese sentido, los esfuerzos de la oposición se han quedado cortos por el respaldo continúo que tiene Maduro de Rusia, China y Cuba. Por esto se ven atascados en pos de un cambio régimen que lleve a la eliminación de las sanciones de Estados Unidos que les permita #invertir en el país».

Mientras que Bloomberg, uno de los medios que da exclusivas sobre golpes de Estado en Venezuela, afirma en una nota editorial que «con Maduro aún en el control de las calles, autopistas, ondas de radio e internet, el futuro inmediato para el impulso de Guaidó es incierto». Pero esa proyección del fracaso no se queda ahí porque el medio señala que el tema es «igual de problemático para el gobierno de Trump, quien después de sancionar a Venezuela y apoyar a Guaidó, esperaba que el líder de la oposición finalmente asumiera el poder».

De la misma forma, Bloomberg sostiene que existe » el riesgo de que los venezolanos se encuentren como peones en un juego geopolítico más grandes» luego de que opositores de alto perfil como Leopoldo López buscaran refugio en la embajada de España en Caracas. Así obvia que la estrategia original de la Casa Blanca es poner en el medio a los venezolanos, una y otra vez, para que asuman la tarea de destruir su propio país de forma violenta. Las presiones en ese sentido van desde sanciones hasta abiertas amenazas de intervención militar.

*Fuente: Misión Verdad