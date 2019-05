Hace rato que somos Tijuana y Ciudad Juárez

La sabiduría popular también dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el Presidente de la República, responsable de la conducción política, no escucha porque no le gustan las malas noticias sino solo las buenas encuestas. Es imposible encontrar en la historia institucional de Chile (por razones obvias me salto el período 1973-1989) un par de ministros que, en el ejercicio de sus cargos, hayan llevado más problemas institucionales y políticos a La Moneda que los ministros del Interior Andrés Chadwick y de Justicia Hernán Larraín. Pero siguen contando con la anuencia presidencial, y la apuesta que corre en el centro cívico es que cerrarán la puerta de La Moneda por fuera, junto con Sebastián Piñera, el último día de Gobierno.