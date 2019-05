El comunero mapuche José Queipul fue detenido tras ser baleado por Carabineros

Siendo las 13:25 minutos, el Peñi Jose Queipul fue formalizado por supuesto porte ilegal de arma mas tenencia de municion, como muestran las imagenes carabineros elabora su relato sin metodo de prueba,(Siempre pierden la camara cuando disparan por la espalda) la camara Go-PRO,se les habria quedado al interior del vehículo. A continuacion la version oficial en relación a la situación judicial del weichafe baleado por carabineros del abogado de Humberto Serri.El peñi Jose Queipul continua en el hospital muy delicado a razon del disparo recibido.Aun se desconoce la identidad del paco que percutio los disparos…. Ministerio publico ganando tiempo para defender a los indefendibles.

