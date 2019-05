Dato a dato: Intento de golpe de Estado en Venezuela, con estrecha participación del gobierno de Piñera

En horas de la madrugada de este martes 30 de abril, un grupo reducido de militares se dirigieron al distribuidor Altamira, en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, junto al diputado Juan Guaidó y Leopoldo López (quien fuera liberado por custodios traidores a las FANB) desde donde anunciaron a sus partidarios tomar las calles de Caracas para iniciar un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela.

Como antecedentes de este nuevo intento de golpe, está el retiro de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el endurecimiento de las alianzas geopolíticas con Rusia, China y el desinfle incontestable de Juan Guaidó. En un nuevo intento desesperado de proyectar que «cumple» sus «funciones presidenciales», y que tiene control sobre las FANB, ha provocado este recurso de última hora para intentar cambiar la correlación de fuerzas, llamando al golpe a través de las redes sociales, con el objetivo de precipitar el caos, la violencia y angustia colectiva.

A continuación, nuestro análisis dato a dato y en tiempo real de la situación:

Ravell da el disparo de salida (05:13 am)

El empresario y prófugo Alberto Federico Ravell «director de la comunicación presidencial», en horas de madrugada dio el disparo de salida del golpe. Anunció que Leopoldo López y Juan Guaidó, junto a un grupo de militares, mantenían «control de la base aérea de La Carlota», en lo que sería «la fase definitiva del golpe de Estado en curso», denominado por ellos como «cese de la usurpación».

Juan Guaidó dice estar en La Carlota: mentira (06:00 am)

Rodeado de algunos militares, Juan Guaidó indicó mantener posesión efectiva de la base aérea de La Carlota, mientras convocaba a manifestaciones para apoyar un nuevo intento de insurrección abierta. Minutos después de esa declaración, se confirmó que la base área en cuestión se encuentra resguardada por las FANB y los actores «civiles» del golpe están en el distribuidor Altamira.

Diosdado Cabello y el alto mando de la FANB aclaran (06:47 am)

Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmaron que las bases militares del país se encuentran en calma mientras la narrativa del golpe persiste en proyectar una situación de sublevación generalizada. La focalización de la maniobra en Altamira busca prefigurarse, nuevamente, como epicentro de un nuevo ciclo de violencia a la espera de que el «efecto mediático» movilice el apoyo frontal de Estados Unidos para sostener la operación. El golpe es mediático, primero que nada.

Advertencias desde el Gobierno Nacional a los golpistas (07:29 am)

En un nuevo contacto con los medios de comunicación estatales, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente informa que «habrá uso progresivo de la fuerza. Se les ha avisado lo que vamos a hacer; ellos verán qué hacen. Muchos de ellos se han regresado. Las locuras no tienen cabida en este país. Nosotros los vamos a vencer y ellos van a ser tratados como unos golpistas, que asuman su responsabilidad». De la misma manera, insistió en llamar al pueblo venezolano a salir a las calles y al Palacio de Miraflores en defensa de la Constitución Bolivariana.

Duque reafirma su apoyo a la operación (08:00 am)

Por su cuenta Twitter, el presidente colombiano acompaña el llamado del golpe, mientras su canciller llama a una reunión de emergencia del Grupo de Lima. Ambos movimientos no solo reafirman el respaldo del Estado colombiano a una intervención o golpe militar en Venezuela, si no que avanzará en crear condiciones para un punto de inflexión internacional que prefigure condiciones favorables a la ruptura del orden constitucional venezolano a la fuerza.

Desmienten que Mayor General Ornelas Ferreira se haya sumado al golpe (08:12 am)

La periodista de la cadena internacional de televisión TeleSUR informó desde su cuenta en la red social Twitter que eran falsas las informaciones que periodistas opositores rodaron mas temprano sobre la supuesta traición del Mayor General Ornelas Ferreira, Jefe del Estado Mayor de la FANB. Dijo la periodista: «acabo de hablar con el Mayor General Ornelas quien afirmó que es una campaña «estoy en el CEO con el Almirante en Jefe Ceballos. Es totalmente falso. Estamos rodilla en tierra con el Comandante en Jefe Nicolás Maduro y seguimos leales a la patria”.

Las fuerzas de orden público avanzan para controlar la situación en el Distribuidor Altamira (09:30 am)

Se registran detonaciones de perdigones por parte de las fuerzas de órden público en el Distribuidor Altamira, luego de que Juan Guaidó llamara a «manifestaciones» para servir de escudos humanos a los militares desertores que se encuentran en las adyacencias de la base aérea La Carlota. Rápidamente la operación ha perdido el factor sorpresa, abriéndole paso a la caotización de la agenda informativa mientras se intentan generar las condiciones de violencia que oxigenen el nuevo intento de golpe.

Primer teniente del ejército narra cómo oficiales complotados pretendieron engañarlos (10:30 am)

El primer teniente del ejército, Jairo Betermini, desde dentro de La Carlota, narra a la periodista Madelein García cómo a su unidad, apostada en la sede del SEBIN en El Helicoide se les exigió ayer 29 de abril que a eso de las 6 pm recibieron la orden de buscar «los uniformes patriotas» (de gala) para recibir condecoraciones y «una noticia que nos cambiaría la vida». A las 3 am de hoy, 30, la orden fue buscar fusiles indicándoles que se iba a tomar el centro penitenciaro de Tocorón (estado Aragua) «porque habían ingresado mil fusiles e iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo». El punto de reunión acordado, según los oficiales que informan a la unidad de Betermini, sería en Altamira, donde se concentrarían efectivos del FAES, Sebin y el ejército. Al llegar al sitio se les entregaron los brazaletes azules, recibieron la instrucción de trancar la autopista adyacente «y nos informaron que esto era un golpe de Estado», cuenta. Entre los oficiales, Betermini dice que logró identificar al comandante (teniente coronel) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Rafael Pablo Soto Manzanares, «el mayor Cequea (son dos hermanos)», y el comandante Illich Sánchez, detalla. El grupo del primer teniente logró comunicarse y coordinar con el mayor general y jefe de la REDI Central AlexisRodríguez Cabello para coordinar la reconcentración con las fuerzas leales. Betermini denuncia como sabotaje «que busca que nosotros mismos nos enfrentemos».

El testimonio del teniente ofrece lo que pudiera ser uno de los elementos metodológicos claves del proceso golpista en marcha: movilización de unidades convocadas bajo engaño por superiores con mando operativo de tropa, señalando un falso objetivo, llevándolos a los puntos de concentración previamente acordados por los implicados en el intento de golpe, apostándole a que una vez revelado los verdaderos planes tener la fuerza para tomar puntos críticos o plazas militares. De no prosperar, apostarse literalmente al lado de los mismos para no perder la iniciativa general y, a partir de ahí, producir el relato que moldee el campo de batalla informativo hacia la idea de golpe efectivo en proceso, toda vez que se sostiene a partir de medios internacionales y redes sociales. Simulación de ocupación de puestos militares, deformación de números y situaciones bajo (pretendido) control y habilitando el componente político/sociedad civil para transmitir la idea de insurrección general.

«Un golpe de estado de magnitud mediocre»: habla el ministro de defensa (11:50 am)

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró ante la prensa que el intento de golpe de Estado, calificado por él mismo de «mediocre», ha fallado debido al poco apoyo que recibe el antichavismo por parte de la FANB. Aseguró que muchos de los efectivos militares, «al menos el 80%», que estaban en el distribuidor Altamira, al lado de la base militar La Carlota, fueron engañados y se retiraron de manera voluntaria del lugar. Responsabilizó a la dirigencia opositora de «cualquier derramamiento de sangre» que pueda suscitarse, luego de que convocara una vez más a las calles a dar el golpe. En el contacto televisivo se vio al general José Adelino Ornelas Ferreira, jefe del Estado Mayor Conjunto, al lado del ministro, lo que desmiente definitivamente los rumores de que se había sublevado a favor de la facción golpista.

Tanquetas en la autopista Francisco Fajardo: usos y abusos de la información (12:50 m)

A pesar de que el titular generalizado va por «tanqueta militar arrolla a manifestantes en la autopista», uno de los propios medios que así titula su nota también afirma que una persona resultó herida y está siendo atendida en Salud Chacao. En 2017 fuimos testigos de una situación similar de disuasión extrema, e, igualmente, como en esa situación el conductor del vehículo optó por avanzar. En aquella oportunidad ni siquiera se habló de un sólo herido, y el audio disponible claramente registraba la advertencia por parte del conductor. Este pareciera ser un caso similar.

Mientras el video de los acontecimientos recorre el mundo, agregándole los operadores de turno el sentido buscado: vehículos que arrollan a manifestantes. En retrospectiva, un arrollamiento de corte terrorista no se hubiera quedado en dos movimientos de dos unidades en desplazamiento, y buscaría indiscriminadamente el mayor número de víctimas que amplifiquen el mensaje. No fue este el caso. Ni siquiera se puede hablar del grado de magnitud de las que fueron secuestradas y usadas en el puente Simón Bolívar en la frontera del Táchira con Colombia, empleada por desertores que embistieron contra todo, sumándose al reconocimiento de Juan Guaidó, en Cúcuta. A diferencia de ese último caso, o los episodios terribles en Niza, Berlín o Barcelona, todo apunta a una maniobra bajo presión, frente a una masa hostil movilizada. Al menos, en medio de la confusión propalada, donde pudiera sugerirse o levantar una sospecha en esa dirección. De cualquier manera, sea uso desmedido de la fuerza, exceso, error, acción desesperada, indisciplinada o, de lo contrario, acorde con el protocolo, ya será informado oficialmente y más a detalle durante el día.

Cae herido coronel de la GNB por impacto de bala (1:35 pm)

General Vladimir Padrino López, ministro de defensa, denunció en su cuenta Twitter que el coronel Yerzon Jiménez Báez, del Comando de Zona Guardia Nacional-43, fue herido por impacto de bala en el cuello, en la autopista Francisco Fajardo, frente a base aérea Francisco de Miranda de La Carlota, «al momento ingresado a quirófano». La denuncia del ministro no es menor, y ratifica la presencia de armas de fuego entre los «manifestantes pacíficos», además de los números de la GNB implicados en el golpe. Queda clara que emplean un mecanismo híbrido, no ajeno en experiencias anteriores dentro y fuera de Venezuela, certificando el alto nivel de violencia.

Asedio de la embajada venezolana en Washington (12:00m – 1:00pm, aprox.)

Mientras en Caracas ocurren los hechos descritos en este dato a dato, en Washington activistas y periodistas independientes se mantienen custodiando la sede de la embajada venezolana en los Estados Unidos con el permiso del gobierno de Nicolás Maduro. Algunos ciudadanos norteamericanos manifiestan su descontento por el golpe de Estado en curso en Venezuela con el auspicio de la Casa Blanca y otros agentes del establishment estadounidense en el edificio diplomático, bajo la consigna «No al golpe, no a la guerra, no más sanciones». En el lugar, alrededor de las 12 m, llegó el Servicio Secreto de los Estados Unidos (cuerpo bajo las órdenes del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por John Bolton) con el objetivo de arrestar a los activistas que tienen la instalación custodiada, sin embargo se trata de jurisdicción venezolana por lo que rompería una vez más con los acuerdos internacionales de la diplomacia. Junto al Servicio Secreto, también se encuentran venezolanos en EEUU simpatizantes al golpe, repitiendo una historia harto conocida en suelo venezolano.

Mambrú se fue a la guerra en el centro de Caracas, pero no lo dejaron pasar, y se devolvió (1:10 pm, aprox)

Luego de que fracasara la operación que buscaba la toma de la Base Aérea La Carlota en Caracas, el grupo reducido de militares que acompañaron a Juan Guaidó y Leopoldo López desde horas de la madrugada, se trasladaron a la Plaza Altamira –sector de clase media alta en el este de Caracas, y lugar emblemático de las manifestaciones opositoras desde el año 2002– para agitar y anunciar el inicio de una marcha hacia el oeste de Caracas, centro del Gobierno Nacional.

En el inicio de la caravana se pudo ver un vehículo civil con no menos de 10 funcionarios militares portando armas largas siendo aupados por los antichavistas, al parecer y según lo visto en la madrugada, el grupo de militares traidores a las FANB se redujo considerablemente. La caravana fue contenida unas cuadras más adelante por las fuerzas de orden público, usando sólo bombas lacrimógenas. Los golpistas avanzaron unas cinco cuadras más o menos, dispersándose luego de la contención de la fuerza pública designada para casos de alteración del orden. Hasta el momento la situación no ha requerido la participación del Ejército Bolivariano.

Lo que deja ver la llamada «Operación Libertad», además de lo mencionado más arriba, hasta esta hora, es una combinación de maniobras híbridas aplicadas en otros momentos de la guerra contra Venezuela: falso o muy débil levantamiento de pequeños grupos de militares sin coordinación ni poder de fuego, concentración en puntos de reunión tradicionales del antichavismo e inicio de la confrontación de civiles con fuerzas de orden público, intento de adelantar a una masa de antichavistas al oeste de Caracas para provocar enfrentamiento directo y manipular a la opinión.

Hablan los dueños del circo (y de los payasos. 03:40 pm)

Varios funcionarios de la administración Trump y el mismo presidente de Estados Unidos se pronunciaron sobre el golpe fallido de este martes 30 de abril intentando reanimarlo. En un escueto tuit Donald Trump afirmó: “Estoy monitoreando la situación en Venezuela muy de cerca. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad”, dejando que su Asesor de Seguridad Nacional John Bolton asumiera la vocería de la Casa Blanca para referirse con no menos torpeza que en ocasiones anteriores. Bolton nuevamente emitió amenazas contra altos funcionarios del Estado venezolano. Esta vez los señalados por el ultra conservador fueron el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director General de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

“Su tiempo se ha acabado. Esta es su última oportunidad. Acepten la amnistía del presidente interino (Juan) Guaido, protejan la Constitución y eliminen a Maduro, y los eliminaremos de nuestra lista de sanciones. Quédense con Maduro, y bajen con la nave”, advirtió Bolton en su ya conocido y estúpido tono.

Por su parte el delegado de Trump para la guerra contra Venezuela, Elliot Abrams también se pronunció aparentando estar desinformado sobre la situación “La situación en terreno en el país, sigue confusa y he recibido información contradictoria.” Abrams, recurrió en su discurso a la vieja y confiable denuncia rusófoba para ocultar las verdaderas razones del golpe en curso “Los rusos han estado jugando un rol que ayuda muy poco. Sí ayudarían que hicieran un llamado a la no violencia”. Confesó haber chateado con Juan Guaidó al que calificó como “optimista y determinado” mientras insistía en mostrarse “confundido”. Para finalizar Abrams dijo que “han habido negociaciones interesantes con venezolanos dentro y fuera del régimen sobre la restauración de la Constitución. Han negociado mucho tiempo, pero parece que hoy no darán el paso”. Sentenciando el fracaso de la operación.

Leopoldo huye (04:40 pm)

A través de su cuenta Twitter, el canciller chileno Roberto Ampuero confirmó que Lilian Tintori y Leopoldo López se encuentran en la embajada de Chile en Caracas, en calidad de «huespedes». La fuga de López se relaciona directamente con la fallida operación de convocatoria a mayores deserciones en la FANB. El fundador de Voluntad Popular presuntamente pediría asilo como refugiado de la misma manera que lo hizo Freddy Guevara, dirigente de la misma tolda, lo que confirma la estrecha relación existente entre los miembros de ese partido opositor y el gobierno derechista de Sebastián Piñera en la trama golpista que se extiende a los países del Grupo de Lima.

De la misma forma, 25 militares se habrían trasladado a la embajada de Brasil en Venezuela, según el diario Folha de São Paulo, para garantizarles asilo luego de que se alzaran en armas esta mañana ante la basea aérea La Carlota.A través de su cuenta Twitter, el canciller chileno Roberto Ampuero confirmó que Lilian Tintori y Leopoldo López se encuentran en la embajada de Chile en Caracas, en calidad de «huespedes». La fuga de López se relaciona directamente con la fallida operación de convocatoria a mayores deserciones en la FANB. El fundador de Voluntad Popular presuntamente pediría asilo como refugiado de la misma manera que lo hizo Freddy Guevara, dirigente de la misma tolda, lo que confirma la estrecha relación existente entre los miembros de ese partido opositor y el gobierno derechista de Sebastián Piñera en la trama golpista que se extiende a los países del Grupo de Lima.

*Fuente: MisionVerdad