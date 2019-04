Carta abierta al Senador Juan Pablo Letelier

Senador Letelier, quisiera comenzar esta nota diciéndole muy claramente que no soy parte de la “operación política” que según Ud. existe en su contra, y al mismo tiempo Ud. acusa a militantes de su Partido de “aves carroñeras” y antes de esas acusaciones Ud. menciono que el “Presidente Piñera también se ha sacado fotos con criminales que están en Punta Peuco”.

Ud. Senador Letelier convenientemente se olvida que Piñera fue un fugitivo de la Justicia, un ladrón de siete suelas, se olvida que Piñera apoyo a la Dictadura encabezada por el criminal y ladrón de Pinochet.

Ud. Senador Letelier convenientemente se olvida que Piñera “se la jugó” para conseguir la libertad del tirano cuando estaba preso en Londres, entonces… ¿Cuál es la novedad de las fotos?

En cambio Ud. Senador Letelier, militante Socialista, Sociolisto para otros, se reunió hace un tiempo dice Ud., a la hora de almuerzo vía invitación, con Jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua acusados de corrupción y cabe hacer la pregunta:

¿Sabía Ud. entonces qué tipo de calaña era esta gente?

A Ud. Senador Letelier no lo secuestraron o le pusieron una pistola en la cabeza para asistir a ese almuerzo, ¡Ud. decidió!

Ud. Senador Letelier quiere convencer a la población de mi amado Chilito que no sabía lo que desde hace ya largo tiempo está en conocimiento de todos, que esos jueces eran y son unos simples delincuentes.

¿Ud. Senador Letelier era el único que no sabía hasta hace un corto tiempo atrás, como dice, que esos jueces los que tenían que hacer cumplir las Leyes, eran transgresores de la Ley?

Ud. Senador Letelier insiste en que no era de su conocimiento que estos jueces son unos corruptos, cuando su actitud, desde que fue elegido como Legislador por la provincia de O’Higgins, siempre ha sido la de un mero sátrapa.

¡Ud. Senador Letelier, o tiene una memoria selectiva o es un descarado mentiroso!!!

Y le recuerdo que esa gente, el trio grotesco, apoyo a la dictadura y hoy la siguen defendiendo fervientemente. Se les podría acusar también de “negacionismo”, pues esa dictadura cometió crímenes contra un pueblo inocente, esa dictadura que asesinó a mujeres embarazadas y menores de edad, esa dictadura que hizo desaparecer cientos y cientos de Compatriotas, esa dictadura de vende patrias, la misma que asesino a su padre. ¿Con esos corruptos y descarados jueces Ud. se sentó a almorzar. Entonces, no es lo mismo, Senador Letelier, cuando Piñera se saca fotos con criminales, y Ud. se sienta a almorzar con encubridores y cómplices pasivos.

Ese tipo de acciones de su parte, es la que ha violentado mentes civilizadas de gente con claros principios, dentro y fuera de su Partido, ese tipo de acciones indecentes, obscenas, procaces son típicas de un mero lacayo, y hoy le están pasando la cuenta a Ud. y mañana serán otros. En otras palabras, este el principio del fin en política para muchos.

Yo no hablo a nombre de ningún militante del PS, pero no me sorprende que Ud. intente culpar, según dice, a la “carroña” dentro del PS, ya que eso de culpar a otros es típico de muchos de mis compatriotas, “otros tienen la culpa”, “existe una campaña política en mi contra”

Senador Letelier, déjese de “berrinches” exacerbados, típico de adolescentes y póngase pantalones de hombre y asuma responsabilidades, no solamente acerca del “desastre de Rancagua” sino desde que volvió a esta llamada Democracia.

Entonces, vaya Ud. Senador Letelier y pídales disculpas a esos militantes Socialistas por haberlos tildado de “carroñas” antes de que sea expulsado del Partido Socialista.

Senador Letelier, su padre fue un gran hombre que fue asesinado por luchar contra la dictadura, la dictadura que impuso a sangre y fuego una anti-democrática Constitución, que implanto un salvaje sistema neo-liberal, creó las malditas AFP’s y dejó un legado de la más alta corrupción a todo nivel, entre otras cosas, y Ud. participó activamente en los Gobiernos de la Concertación y de la Nueva Pillería protegiendo y mejorando todo lo que fue creado por la dictadura, y de paso se farrearon 28 años de Gobierno. Su padre se sentiría avergonzado de Ud. por su comportamiento político.

No guardo rencor, pero tampoco olvido.

Soy un chileno sobreviviendo el exilio impuesto por la dictadura.

