Otro lunar en las platas del Ejército: el turno de los millonarios fondos para la vivienda

LA CUENTA DEL COMANDANTE EN JEFE

Las anomalías en el sistema fueron inicialmente expuestas en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República fechado en mayo de 2018 ( vea ese informe ). Esa revisión, que analizó las cuentas de la JAVE entre 2014 y 2016, ya dejaba en evidencia la falta de liquidez ante un eventual requerimiento masivo de devolución de ahorros. De hecho, con posterioridad a ese informe, la JAVE puso en marcha un proceso de licitación –a través de la plataforma Mercado Público– para realizar una auditoría a sus Estados Financieros. La firma que se adjudicó la tarea es Fortunato y Asociados. El contrato debió quedar finiquitado en febrero.

La Jefatura de Ahorro para la Vivienda depende del Comando de Bienestar del Ejército (COB). Pero, como pudo constatar la Contraloría, no maneja sus recursos con las obligaciones que tienen todas las reparticiones públicas, bajo el argumento de que una parte importante de sus fondos proviene de los ahorros de sus afiliados y no del presupuesto fiscal. La JAVE no contaba a la fecha en que fue auditada por la Contraloría con un reglamento formal para gestionar y rendir esos recursos. En los hechos, se manejaba con los criterios de una empresa privada.

Una irregularidad a la que nadie puso atajo, pues $44 mil millones confiados a la gestión de la JAVE correspondían a créditos bancarios garantizados por el COB, por lo que su administración debía someterse a los parámetros fiscales.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los fiscalizadores de la Contraloría es que entre sus 23 mil afiliados había un selecto grupo con cuentas de ahorro que superaban los $50 millones. De ellos, 17 tenían entre $50 y $100 millones; siete contaban con $100 a $150 millones; cuatro registraban entre $150 y $200 millones; uno con casi $200 millones y, en la cima, un afiliado con más de $399 millones.

Como esas cifras escapan a los márgenes habituales de un sistema de ayuda al personal para la compra o ampliación de la casa propia, los fiscalizadores pidieron los datos de los ingresos y retiros de los aportantes, así como los instrumentos a través de los cuales depositaban sus ahorros (efectivo, cheque, transferencia u otros). Pero, la JAVE no los entregó. ¿La razón? Argumentaron que, al ser patrimonio personal de los ahorrantes, son datos que están bajo reserva en virtud de la Ley de Protección de la Vida Privada.

En enero de 2018, radio Biobío publicó la Declaración de Intereses y Patrimonio suscrita el 22 de marzo de 2017 por el actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, cuando aún era jefe del Estado Mayor General del Ejército. En ella, el alto oficial declaró mantener $406 millones en una cuenta de ahorro de la JAVE (vea esa declaración). Dados los datos que registra el informe de la Contraloría, es altamente probable que la cuenta que registraba más de $399 millones a fines de 2016 y que llamó la atención de los fiscalizadores, sea la del general Martínez.

El dato es importante, porque la misma Contraloría alertó sobre los altos intereses que la JAVE paga a sus afiliados: actualización de la UF más 5,5%, al cierre del ejercicio de 2016. Un interés muy superior al que se paga por instrumentos similares en el sistema financiero convencional, como lo calificó la Contraloría en su auditoría. En 2015 había sido de UF más 5,0%. Pero, en 2018, después del informe fiscalizador, cayó a UF más 3,2%.

El cruce de los antecedentes aportados por la Contraloría y los reportajes de radio Biobío (en junio de 2017 publicó que los generales Germán Schell y Rodrigo Urrutia también tenían fondos en la JAVE), levanta una alerta acerca de que la JAVE pueda estar siendo usada no solo como un programa de asistencia para el personal, sino como una fórmula financiera que rinde altos intereses.

Aunque las Declaraciones de Intereses y Patrimonio del personal del Ejército no se publican en el sitio Infoprobidad, el comandante en jefe sí está obligado a hacerlo. Una vez que llegó a la cúspide de su carrera militar, el general Martínez Menanteau ha publicado cinco declaraciones: en la dos primeras (marzo y abril de 2018) consignó que tenía alrededor de $135 millones en una cuenta de ahorro de la JAVE (alrededor de $270 millones menos de lo que había declarado cuando era jefe del Estado Mayor del Ejército). En las otras tres declaraciones que ha hecho como comandante en jefe (junio de 2018 y enero y febrero de 2019) ya no figuran sus ahorros en la JAVE, pero incorpora un pasivo de $107 millones por un préstamo hipotecario.